Робот-пылесос Roidmi со станцией самоочистки скинул половину цены. Теперь его точно пора купить

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Герман Вологжанин

Осенью прошлого года мы выпускали обзор Roidmi EVE CC — нового на тот момент робота-пылесоса, который, несмотря на отсутствие шума при работе, отлично справлялся с уборкой как гладких поверхностей, так и ковров с небольшим ворсом. Единственным недостатком устройства тогда была его цена, но сейчас его начали продавать со скидкой 50%, что является отличным поводом вспомнить о возможностях пылесоса Roidmi EVE CC.

Робот-пылесос Roidmi со станцией самоочистки скинул половину цены. Теперь его точно пора купить. Хитовый робот-пылесос успел заметно подешеветь. Фото.

Хитовый робот-пылесос успел заметно подешеветь

Но сначала о цене. В течение нескольких дней купить Roidmi EVE CC получится за 22 919 ₽ вместо стартовых 44 990 ₽. А, поскольку устройство продается на OZON, держатели карты маркетплейса могут получить дополнительную скидку. Да, цена Roidmi EVE CC все равно не кажется низкой, ведь в продаже есть и более дешевые пылесосы, однако эта модель обладает характеристиками, которые не снились многим конкурентам. Главная из них — станция самоочистки.

Купить Roidmi EVE CC

Зачем нужна станция самоочистки

Робот-пылесос — это устройство для тех, кто не хочет тратить свободное время на уборку пола. В то же время всякий раз, когда дешевый прибор заканчивает работу и возвращается на станцию, нужно самостоятельно очищать пылесборник. Не очень приятно, правда?

Зачем нужна станция самоочистки. Станция робота-пылесоса сама очищает его пылесборник. Фото.

Станция робота-пылесоса сама очищает его пылесборник

Вот и создатели пылесоса Roidmi EVE CC подумали так же, придумав для него станцию с самоочисткой. Когда устройство возвращается на базу, оно не только заряжается, но и опустошает свой пылесборник. Весь собранный мусор автоматически засасывается в мешок, который без проблем прослужит 2 месяца.

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К слову, в комплект входит сразу 5 мешков для робота-пылесоса. Так что базовый запас есть, и в зависимости от частоты уборки и характера загрязнений его может хватить на целый год.

Мощный робот-пылесос Roidmi EVE CC

Мощный робот-пылесос Roidmi EVE CC. Его силы всасывания хватит и для уборки ковров. Фото.

Его силы всасывания хватит и для уборки ковров

Хорошо, когда у робота-пылесоса есть функция самоочистки. Но как он справляется со своей основной задачей? Да тоже на «отлично»! Roidmi EVE CC оснащен мощным двигателем, обеспечивающим силу всасывания до 4000 Па. С учетом этого факта и прорезиненной щетки он с высоким уровнем эффективности убирает и паркеты, и ковры.

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Причем делает это пылесос Roidmi EVE CC максимально эффективно. Прибор самостоятельно регулирует силу всасывания, включая максимальные обороты только на коврах. За счет интеллектуальных возможностей и аккумулятора на 3200 мАч без подзарядки он может проводить уборку 3 часа. Этого точно хватит!

Купить Roidmi EVE CC

Робот-пылесос для сухой и влажной уборки

Помимо сухой уборки Roidmi EVE CC сможет провести и влажную. На дно пылесоса крепится моющая салфетка (еще одна запасная лежит в комплекте). Так что, если залить воду в специальный резервуар, прибор и пыль соберет, и пол блестеть заставит.

Робот-пылесос для сухой и влажной уборки. Вытереть разлитый кофе — да без проблем! Фото.

Вытереть разлитый кофе — да без проблем!

Конечно, возникает резонный вопрос: а ладит ли робот пылесос для влажной уборки с коврами? Roidmi EVE CC ладит. Его моющая салфетка имеет механический привод, который поднимает ее при обнаружении препятствия. Поэтому ковры остаются сухими.

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Как управлять роботом-пылесосом

Пылесос Roidmi EVE CC — пример устройства для максимально автоматизированной уборки. Прибор сам строит карту помещения, сканируя его при помощи LiDAR и ловко обходит любые препятствия. При этом настроить время уборки, выбрать зону действия и просто следить за работой устройства можно через фирменное приложение.

Купить Roidmi EVE CC

Программа помимо прочего позволяет подключить Roidmi EVE CC к Алисе. Поэтому, когда вы находитесь дома, запустить уборку получится, просто обратившись к своему голосовому помощнику. Очень удобно!

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