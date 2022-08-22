Робот-пылесос с самоочисткой или вертикальный. Какой купить для дома со скидкой в 2022

Уборка дома — процесс непростой. Взрослому человеку не страшна физическая нагрузка, больше напрягает подготовка: нужно выделить время и подготовить себя психологически к этому. К счастью, в 2022 уборка стала намного проще и меньше изматывает — в этом помогает беспроводной пылесос, не сковывающий движения, с удобной конструкцией. Для тех, кому не хочется тратить время, и вовсе есть роботы-пылесосы — эти гаджеты достаточно умны, чтобы сделать всю грязную работу за вас. К счастью, если не знаете, какой хороший пылесос купить этим летом, есть сразу несколько достойных вариантов. Сегодня расскажем о том, какой пылесос выбрать для дома — есть сразу несколько вариантов да еще и со скидкой.

Умный робот-пылесос с влажной уборкой и голосовым управлением

Рассыпали крупу или ваши животные вновь что-то разлили? Это вполне выполнимые задачи для Dreame Bot D10 Plus: робот-пылесос подметёт пол или вымоет его за вас. Мощность всасывания составляет 4000 Па, что позволит собрать даже шерсть животных и волосы, давным-давно въевшиеся в ковры и не поддающиеся обработке другим пылесосам.

Объём резервуара для воды составляет 145 мл — кажется, что не так много, но этого вполне достаточно для того, чтобы после сухой чистки замыть пол, сделав его блестящим. Мощность аккумулятора робота-пылесоса составляет 5200 мА*ч — этого хватит для того, чтобы убрать 270 квадратных метров. Грубо говоря, этого будет достаточно, чтобы убрать 30-метровую квартиру 9 раз без подзарядки! Фантастика!

Dreame Bot D10 Plus

До 26 августа этот гаджет будет с бешеной скидкой 59%, поэтому рекомендую вам как можно скорее изучить характеристики и заказать его, не забыв использовать купон на странице продавца!

Какой робот-пылесос купить до 20000

Многие ошибочно считают, что робот-пылесос — достаточно глупое устройство, которое постоянно врезается в шкафы и пылесосит там, где этого делать не стоит. Это не так: есть отличный гаджет Dreame Bot D9, который не только умеет делать сухую и влажную уборку, но и убирается там, где это нужно благодаря зонированию.

В приложении вы можете вручную выстроить схемы комнат или же за вас это сделает сам пылесос. Карту можно изменить вручную, указав преграды вроде шкафов или запрещенных зон. Также вы можете запланировать активность, а робот-пылесос сделает уборку в указанное время и продолжит с того места, где внезапно разрядится.

Он способен убираться без пауз даже в многоуровневых квартирах и домах площадью до 200 квадратных метров: робот-пылесос запоминает планировку трех этажей, благодаря чему вам не придется переучивать его заново для каждого этажа. Еще из плюсов: Dreame Bot D9 умеет различать полы и ковры, меняя силу всасывания для более качественной уборки. Забирайте прямо сейчас — потом будет в два с лишним раза дороже!

Dreame Bot D9

Робот-пылесос с влажной уборкой и самоочисткой

А как насчет крутого гаджета с влажной уборкой и самоочисткой? Есть и такой: Dreame Bot W10 — это классный робот-пылесос, который помоет полы за вас, не оставив следов и разводов. Дело в том, что в него установлены две швабры, вращающиеся со скоростью 180 оборотов в минуту, которые работают одновременно под давлением 10 Н, удаляя даже въевшиеся пятна.

Во время уборки пылесос возвращается на станцию, чтобы промыть швабры чистой водой. В это же время грязная вода сливается в специальный четырехлитровый бак — так робот-пылесос моет полы, не оставляя разводов и пятен. Представляете, сколько телодвижений пришлось бы совершить вам, чтобы отмыть тряпку в швабре?

Кроме того, Dreame Bot W10 предотвращает появление плесени: после уборки швабры промываются и обрабатываются горячим воздухом досуха, чтобы избежать появления бактерий, плесени и неприятного запаха, который обычно исходит от обычных половых тряпок. Кроме того, у него практичный D-образный дизайн и мощная сила всасывания 4000 Па — за счет этого, он собирает пыль и грязь из всех труднодоступных углов, недоступных обычным роботам-пылесосам!

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Гаджет новый, но даже на него производитель предлагает шикарную скидку. У вас есть ровно 4 дня, чтобы успеть купить робот-пылесос со скидкой!

Робот пылесос с Лидаром и влажной уборкой

Некоторые люди имеют дома очень много мебели, ковров и других препятствий, из-за которых робот-пылесос теряет ориентацию в пространстве, останавливается и начинает крутиться вокруг своей оси, в прямом смысле застревая в текстурах. Есть ли решение этой проблемы? Оказывается, да. Dreame L10 Pro — мощный робот-пылесос с LiDAR (специальным лазерным датчиком), который сканирует пространство сразу двумя модулями и не врезается в стулья, шкафы и мягкие игрушки.

При обнаружении предмета он останавливается и выбирает другой маршрут. Пылесос планирует движение в радиусе 8 метров, выбирая наиболее оптимальную траекторию, поэтому не засасывает тапочки, шнуры и другие мелкие предметы. Так что, вам даже не придется предварительно готовить комнату к уборке!

Колёсики в роботе-пылесосе утоплены глубоко в корпус, за счет чего он плотно прилегает к поверхности пола, а также умеет самостоятельно распутывать попавшиеся в щетку волосы. Кроме того, Dreame L10 Pro имеет встроенный бак для воды и подает ее автоматически при необходимости, чтобы удалить въевшиеся пятна с пола.

Dreame L10 Pro белый

Удобно, что пылесос представлен сразу в двух цветах — черном и белом. Так что, помимо вышеупомянутых преимуществ, он еще и не будет выделяться из интерьера вашей квартиры! Продавец предлагает 52-процентную скидку, поэтому не откладывайте на завтра покупку, которую можно сделать сегодня!

Dreame L10 Pro черный

Какой вертикальный беспроводной пылесос выбрать в 2022

Как мы уже говорили в начале статьи, есть крутой вариант для тех, кто предпочитает убираться самостоятельно! Нашли для вас удобный вертикальный пылесос Dreame T30. На что он способен?

В пылесосе очень мощный двигатель : работает на скорости до 150 000 оборотов в минуту, обеспечивая мощное всасывание пыли.

: работает на скорости до 150 000 оборотов в минуту, обеспечивая мощное всасывание пыли. Есть автоматический режим уборки , в котором пылесос распознает количество пыли и самостоятельно включает нужную мощность всасывания. Это не только позволяет эффективнее убираться, но и экономить батарею.

, в котором пылесос распознает количество пыли и самостоятельно включает нужную мощность всасывания. Это не только позволяет эффективнее убираться, но и экономить батарею. В пылесосе есть умная щетка: на сверхбольшой ролик не наматываются длинные волосы, благодаря чему после уборки вам не придется их доставать оттуда.

не наматываются длинные волосы, благодаря чему после уборки вам не придется их доставать оттуда. Вся необходимая информация отображается на дисплее: Dreame T30 ведет журнал уборки , имеет индикатор заряда батареи и пылесос напомнит о замене фильтра или он установлен неправильно.

, имеет индикатор заряда батареи и или он установлен неправильно. Важно отметить то, что Dreame T30 не дает попасть пыли наружу, поэтому от него не пахнет пылесосом: 5-слойная система фильтрации блокирует почти 100% бактерий. В комплекте вы найдете кучу других насадок, чтобы пылесосить углы комнаты или пространство под диваном было удобнее!

Обычно производители предлагают такие пылесосы по бешеной цене, но в случае с Dreame T30 у вас есть отличный шанс сэкономить: до 26 августа он продается в два с лишним раза дешевле номинала, так что, лучше потратиться на этой полезный гаджет вместо очередного смартфона.

Купить Dreame T30

Приятно, что производители бытовой техники разрабатывают пылесосы с голосовым управлением не только на любой вкус, но и отдают их по вполне вменяемой цене. Я уже заказал мощный пылесос со скидкой и вам советую!