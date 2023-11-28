Робот-пылесос с влажной уборкой и LiDAR стоит совсем недорого. В этом меня убедили новинки Dreame

В 2023 году компания Dreame, которая является одним из лидеров в области производства устройств для уборки дома, решила сразу две задачи. Бренд продолжил выпускать инновационные модели, но в то же время смог представить на международном рынке сразу два недорогих робота-пылесоса, оснащенных флагманскими фишками в лице влажной уборки и сканера LiDAR. Это Dreame D10 Plus и Dreame L10s Pro, доступные сейчас с большой скидкой.

Зачем нужен робот-пылесос с лидаром

Если с важностью влажной уборки все понятно, то наличие у пылесоса LiDAR вызывает у рядового покупателя масса вопросов, главный из которых — что это? Лидаром называют технологию измерения расстояний с помощью светового луча. Но чем же он помогает Dreame D10 Plus и Dreame L10s Pro?

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Дело в том, что недорогие роботы-пылесосы, лишенные лазера, допускают ошибки при построении маршрута и в процессе уборки. Они постоянно сталкиваются с предметами на полу, а домашние животные являются для них главным врагом. В свою очередь, пылесос с лидаром сканирует помещение, обнаруживая препятствия в режиме реального времени, что позволяет ему выполнять уборку быстро и продуктивно.

Dreame D10 Plus — робот-пылесос с влажной уборкой

Первый моющий пылесос, о котором сегодня пойдет речь, — Dreame D10 Plus. До окончания распродажи на AliExpress его можно купить примерно за 24 900 ₽ с учетом автоматической скидки в корзине. Это совсем недорого, учитывая возможности устройства.

Купить Dreame D10 Plus

Управление роботом пылесосом осуществляется через приложение Dreamehome. Его можно загрузить в App Store для Apple iPhone или Google Play для Android-смартфонов. Также пылесос поддерживает голосовое управление с помощью Алисы.

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Обладая силой всасывания 4000 Па и аккумулятором на 5200 мАч, робот-пылесос Dreame D10 Plus обеспечивает автономную уборку в течение 45 дней. Но его главная фишка — система автоматического сбора пыли и грязи. Пылесос собирает мусор в специальный отсек, а по возвращении на док-станцию сам опустошает мусоросборник.

Dreame L10s Pro — мощный робот-пылесос

Следующий робот-пылесос с влажной уборкой — Dreame L10s Pro. Его продают примерно за 26 900 ₽ с автоскидкой в корзине. Предложение действительно до конца Черной пятницы на AliExpress.

Купить Dreame L10s Pro

Безусловным плюсом Dreame L10s Pro является его мощность. Прибор обладает силой всасывания 5300 Па, что позволяет ему эффективно убирать не только гладкую поверхность, но и ковры. Большая редкость для робота-пылесоса.

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Пылесос Dreame L10s Pro предлагает 4 режима мощности всасывания и 3 режима расхода воды. Это упрощает уборку разных покрытий, будь то плитка, дерево или ковер. А в комплекте с пылесосом идет пара жестких губок, которые вращаются с высокой скоростью, позволяя избавиться даже от стойких пятен.

Какой робот-пылесос купить

Оба умных пылесоса умеют мыть полы и строить карту помещения при помощи LiDAR. Но чем же они отличаются? Для ответа на этот вопрос напомним главные фишки каждой модели:

Dreame D10 Plus — автономность и самоочистка пылесборника;

Dreame L10s Pro — высокая мощность всасывания и скоростные швабры.

Если вы хотите купить робот-пылесос, который позволит сократить участие человека до минимума, выбирайте Dreame D10 Plus. При его использовании нужно лишь менять воду, а также изредка опустошать мешок для сбора пыли, который установлен в док-станции. Опорожнять Dreame L10s Pro придется после каждой сухой уборки, зато этот пылесос эффективно очистит ковер, не оставив на нем ни пылинки.