Робот убирает сам, а этот моет полы: два пылесоса Redroad для идеальной чистоты

Сегодня на рынке бытовой техники появляется все больше устройств, которые берут на себя рутинную уборку дома. Особенно популярны роботы-пылесосы и моющие вертикальные модели, потому что они экономят время и позволяют поддерживать чистоту практически без усилий. Среди таких устройств можно выделить робот-пылесос Redroad R11 и моющий пылесос Redroad H15 — две модели с разным подходом к уборке. Если вам интересно какой пылесос выбрать для квартиры, стоит разобраться, чем они отличаются и для каких задач подходят лучше всего.

Робот-пылесос Redroad R11 — автоматическая уборка

Модель Redroad R11 — это полноценный робот-пылесос с лазерной навигацией, который может самостоятельно перемещаться по квартире, строить карту помещения и поддерживать чистоту каждый день. Он рассчитан на пользователей, которые хотят минимизировать участие в уборке.

Промокод на скидку 600 ₽ — R11202620

Купить Redroad R11

Ключевые особенности Redroad R11:

выдвижная боковая щетка — помогает тщательно очищать пространство вдоль стен и в углах, куда обычные роботы часто не достают;

— помогает тщательно очищать пространство вдоль стен и в углах, куда обычные роботы часто не достают; мощность всасывания до 10 000 Па благодаря высокооборотистому бесщеточному мотору;

благодаря высокооборотистому бесщеточному мотору; четыре режима мощности для разных типов загрязнений и покрытий;

для разных типов загрязнений и покрытий; три режима уборки : сухая, влажная и комбинированная;

: сухая, влажная и комбинированная; LDS-навигация с круговым сканированием 360 градусов , которая строит точную карту помещения и прокладывает эффективный маршрут;

, которая строит точную карту помещения и прокладывает эффективный маршрут; датчики препятствий и перепадов высоты для безопасного перемещения по квартире;

для безопасного перемещения по квартире; автоматическое усиление мощности на коврах для более глубокой очистки ворса;

для более глубокой очистки ворса; база с автоматическим сбором мусора и мешком объемом 3,8 литра, который можно очищать примерно раз в три месяца;

и мешком объемом 3,8 литра, который можно очищать примерно раз в три месяца; аккумулятор 3200 мАч с автономностью до 120 минут;

с автономностью до 120 минут; управление через приложение с возможностью настраивать зоны уборки.

Благодаря такой системе робот-пылесос может ежедневно поддерживать порядок в квартире без необходимости постоянно доставать обычный пылесос.

⚡ Подписывайся на AndroidInsider в Telegram

Моющий пылесос Redroad H15 — одновременная сухая и влажная уборка

Модель Redroad H15 — это моющий вертикальный пылесос, который рассчитан на более тщательную уборку. Он подходит для ситуаций, когда нужно быстро убрать разлитую жидкость, грязь после улицы или следы от обуви.

Промокод на скидку 600 ₽ — H152026602

Купить Redroad H15

Основные возможности устройства: