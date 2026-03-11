Робот убирает сам, а этот моет полы: два пылесоса Redroad для идеальной чистоты

Сегодня на рынке бытовой техники появляется все больше устройств, которые берут на себя рутинную уборку дома. Особенно популярны роботы-пылесосы и моющие вертикальные модели, потому что они экономят время и позволяют поддерживать чистоту практически без усилий. Среди таких устройств можно выделить робот-пылесос Redroad R11 и моющий пылесос Redroad H15 — две модели с разным подходом к уборке. Если вам интересно какой пылесос выбрать для квартиры, стоит разобраться, чем они отличаются и для каких задач подходят лучше всего.
Робот-пылесос Redroad R11 — автоматическая уборка
Модель Redroad R11 — это полноценный робот-пылесос с лазерной навигацией, который может самостоятельно перемещаться по квартире, строить карту помещения и поддерживать чистоту каждый день. Он рассчитан на пользователей, которые хотят минимизировать участие в уборке.
Ключевые особенности Redroad R11:
- выдвижная боковая щетка — помогает тщательно очищать пространство вдоль стен и в углах, куда обычные роботы часто не достают;
- мощность всасывания до 10 000 Па благодаря высокооборотистому бесщеточному мотору;
- четыре режима мощности для разных типов загрязнений и покрытий;
- три режима уборки: сухая, влажная и комбинированная;
- LDS-навигация с круговым сканированием 360 градусов, которая строит точную карту помещения и прокладывает эффективный маршрут;
- датчики препятствий и перепадов высоты для безопасного перемещения по квартире;
- автоматическое усиление мощности на коврах для более глубокой очистки ворса;
- база с автоматическим сбором мусора и мешком объемом 3,8 литра, который можно очищать примерно раз в три месяца;
- аккумулятор 3200 мАч с автономностью до 120 минут;
- управление через приложение с возможностью настраивать зоны уборки.
Благодаря такой системе робот-пылесос может ежедневно поддерживать порядок в квартире без необходимости постоянно доставать обычный пылесос.
Моющий пылесос Redroad H15 — одновременная сухая и влажная уборка
Модель Redroad H15 — это моющий вертикальный пылесос, который рассчитан на более тщательную уборку. Он подходит для ситуаций, когда нужно быстро убрать разлитую жидкость, грязь после улицы или следы от обуви.
Основные возможности устройства:
- три режима работы: стандартная уборка, мойка пола и усиленное всасывание;
- одновременная сухая и влажная уборка, благодаря которой не нужно сначала подметать, а затем мыть пол;
- до 55 минут автономной работы, чего достаточно для уборки площади до 280 м²;
- функция автоматической самоочистки, которая промывает ролик и внутренние каналы;
- самоходный механизм, облегчающий перемещение пылесоса вперед;
- точная уборка вдоль стен с минимальным зазором около 0,2 дюйма;
- двойная система баков — 910 мл для чистой воды и 600 мл для грязной;
- низкий уровень шума до 70 дБ;
- LED-дисплей, показывающий заряд батареи и режим работы;
- голосовые подсказки для удобного управления.
Такая конструкция позволяет быстро проводить полноценную влажную уборку пола без использования швабры.
Какой пылесос выбрать для разных задач
Несмотря на то что оба устройства предназначены для уборки дома, их задачи немного отличаются.
Пылесос Redroad R11 лучше подойдет тем, кто хочет автоматизировать повседневную уборку. Робот может запускаться по расписанию, самостоятельно перемещаться по квартире и поддерживать чистоту даже тогда, когда никого нет дома.
Пылесос Redroad H15 удобнее использовать для более серьезной очистки. Он поможет быстро убрать загрязнения после готовки, влажные следы или песок с обуви. Кроме того, благодаря функции мойки он подходит для регулярной влажной уборки.
Поэтому выбор зависит от сценария использования: если нужна ежедневная автоматическая уборка, лучше подойдет робот. Если же требуется тщательная влажная очистка пола, вертикальный моющий пылесос окажется более практичным решением. В некоторых случаях пользователи даже комбинируют оба устройства: робот поддерживает порядок каждый день, а моющий пылесос помогает быстро навести идеальную чистоту.