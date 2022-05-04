Робот Валли и другие крутые гаджеты с AliExpress за эту неделю

  2. Темы
  3. Гаджеты
Артем Сутягин 0

В этой подборке решили не ограничиваться конкретной тематикой и просто собрать несколько полезных гаджетов для разных сфер жизни. Будет все, включая гаджеты для загородного дома, кухни, рабочего места, гаража и многое другое. Как обычно, отбирали только лучшее, с самым высоким рейтингом и положительными отзывами. На AliExpress всегда есть, что купить, но найти такие вещи не всегда просто. Чтобы облегчить задачу, мы и подготовили этот список. Выбирайте!

Валли робот

Валли хочет, чтобы вы покупали на AliExpress только лучшее

Скрытая подставка для специй

Специи на кухне часто разбросаны по шкафам и ящиками или стоят в подставке, которая занимает много места. С таким гаджетом у вас не будет проблем с их хранением.

ящик

Так пользоваться специями намного проще.

Еще больше отобранных вручную товаров с AliExpress найдете в Telegram-канале "Сундук Али-Бабы".

Подставка вешается на зажимах на полку. Ее можно установить, даже если это шкаф с дверкой. Дальше вы просто будете выдвигать ящик и опрокидывать вниз. Все специи будут под рукой и не будут занимать много места. Можно купить набор из одного ящика и шести баночек или набирать по отдельности, если вам нужно несколько комплектов или, например, надо заменить разбитые/потерянные баночки.

Купить подставку для специй

Недорогой робот-конструктор

Это тот самый WALL-E, который знаком нам по мультфильму из конца нулевых. Выглядит он отлично, и функциональности у него не отнять. В комплекте 687 деталей, которые собираются в готового робота на шарнирах. У него подвижные конечности и голова, а в комплекте есть даже тот цветочек, который он весь фильм пытался уберечь от неприятностей.

Помните этого милого робота?

Такой конструктор понравится не только детям, но и взрослым, которым в свое время понравился этот персонаж. А если вы не смотрели этот мультфильм, то после сборки будет приятно посмотреть приключения этого милого, доброго, трудолюбивого робота.

Купить робота Валли

Настольный увлажнитель воздуха Xiaomi

Увлажненный воздух — залог здоровья. Именно так и надо рассуждать, особенно во время отопительного сезона. Для этого надо пользоваться увлажнителем. Можно купить дорогой гаджет, который будет увлажнять всю комнату, или компактный, который создаст микроклимат на рабочем месте или в спальне.

увлажнитель

Комнату не увлажнит, но микроклимат рядом с вами создаст.

Делает его Xiaomi, а значит в качестве уже можно не сомневаться. Рассчитывать на большую мощность не приходится, но компактный размер не займет много места на рабочем столе. Основание прорезинено, а датчик количества воды скажет, когда ее надо подлить. Питание возможно от розетки, внешнего аккумулятора или просто USB-разъема компьютера.

Купить увлажнитель воздуха Xiaomi

Самая необычная зарядка для телефона

Этот провод безумен настолько же, насколько гениален. И ведь нет же придумать что-то механическое, но другое… Авторы сего изобретения решили оснастить его собачкой, которая во время зарядки, как бы это сказать… В общем, посмотрите в ролике на странице товара, какие движения она совершает.

Зарядка

Ну, вы поняли, как она двигается.

Вещички с AliExpress, которые нужны всем.

На выбор есть белая или рыжая собака, а разъемы доступны трех популярных типов. То есть можно выбрать вариант для любого телефона. Кстати, по мере наполнения аккумулятора, собака начинает двигаться медленнее. Это и прекрасно, и фриковато одновременно. Напишите в комментариях или в Telegram-чате свое отношение к таким аксессуарам.

Купить необычную зарядку для телефона

Большой внешний аккумулятор

Это просто еще один внешний аккумулятор, который всегда пригодится. Он предлагает поддержку QuickCharge 3.0 и Power Delivery 20W. Для быстрой зарядки телефонов, которые могут с ней работать.

телефоны

С таким аккумулятором вы зарядите свой телефон несколько раз.

Аккумулятор крупный, но и емкость его составляется внушительные 20 000 мАч. Этого хватит, чтобы 4-5 раз зарядить даже самый большой телефон.

Купить внешний аккумулятор

Уличный фонарь с датчиком движения

Кроме датчика движения, в этот фонарь встроена еще и поддержка пульта. Можно переключаться между автоматическими режимами и режимом постоянного свечения. Работает он от внутреннего аккумулятора, а зарядка пополняется от солнечных элементов.

фонарь

Самое приятное, что для установки не придется тянуть провода.

Самые крутые товары с AliExpress до 1000 рублей.

Проще говоря, для установки такого на загородном участке не нужно тянуть провода или придумывать что-то еще. Установили где надо, и ночью будет светло.

Купить фонарь с датчиком движения

Подсветка с для кухни и шкафа

Такая лампа легко устанавливается и не требует сложного подключения. Просто клеите ее где надо, запитываете от USB (можно от Power Bank) и наслаждаетесь светом.

Подсветка

Можно повесить где угодно, а питание возможно от внешнего аккумулятора или розетки

Можно подсветить рабочее пространство на кухне или в мастерской. Можно разместить такой светильник над рабочим местом или в шкафу. А еще на выбор вам предложат три длины и три оттенка свечения — теплый, холодный и средний.

Купить подсветку

Универсальная портативная клавиатура

При размере 25 на 15 сантиметров эта клавиатура предлагает широкие возможности. Например, подключение к трем устройствам, среди которых может быть планшет, смартфон и смартТВ. Переключение производится кнопками на корпусе.

клавиатура

Эта клавиатура действительно универсальная.

Работает клавиатура от встроенного аккумулятора. Для зарядки нужно всего полтора часа. Далее клавиатура будет работать до трех месяцев в режиме ожидания или до 44 часов в режиме активного использования.

Купить универсальную клавиатуру

Теги
Лонгриды для вас
Телефон
Эти аксессуары понравятся всем, у кого есть телефон

Каждый, кто покупает себе телефон в первый раз или взамен старого, знает, что ему понадобятся определенные аксессуары. Они защитят телефон, расширят его возможности или сделают использования более комфортным. Купить их можно где угодно, но, наверное, самый большой выбор на AliExpress. В эту подборку мы включили аксессуары с самой популярной площадки, которые могут понравится каждому и пригодятся на каждый день. Если у вас таких нет, берите, пока они есть в наличии.

Читать далее
Зачем нужен датчик освещения в смартфоне

Современные смартфоны оборудованы большим количеством датчиков, чтобы процесс использования был максимально комфортным. Эти датчики делают устройство умнее, позволяя добавить большое количество новых функций, а также оптимизировать расход энергии. Один из таких - это датчик освещения. Вы могли не замечать его ранее: скорее всего, он встроен рядом с фронтальной камерой в смартфоне, а заметен лишь при ярком освещении. Его основные функции - это распознавание уровня окружающего освещения и автоматическая регулировка яркости. Также он принимает участие и в других полезных процессах в смартфоне. Сегодня расскажем вам о тех функциях датчика освещения, о которых вы могли не знать.

Читать далее
Худеем к лету: 9 крутых товаров для спорта, которые точно стоит купить

Не зря все-таки наши деды говорили: готовь сани летом, а телегу зимой. Сейчас, конечно, ни с тем, ни с другим особых проблем нет, но это не отменяет того факта, что наступила пора подготавливать свое тело к наступлению теплых дней. Внимательнее отнестись к своему питанию, перестать ложиться ко сну в третьем часу ночи и, конечно, заняться спортом. Последнее сейчас особенно актуально, ибо скоро наступит весна и заниматься на улице будет практически невозможно: погода в России в это время оставляет желать лучшего. Сегодня собрали для вас 10 лучших товаров для спорта, которые подойдут как для домашних, так и для уличных тренировок.

Читать далее
Новый комментарий