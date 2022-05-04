Робот Валли и другие крутые гаджеты с AliExpress за эту неделю

В этой подборке решили не ограничиваться конкретной тематикой и просто собрать несколько полезных гаджетов для разных сфер жизни. Будет все, включая гаджеты для загородного дома, кухни, рабочего места, гаража и многое другое. Как обычно, отбирали только лучшее, с самым высоким рейтингом и положительными отзывами. На AliExpress всегда есть, что купить, но найти такие вещи не всегда просто. Чтобы облегчить задачу, мы и подготовили этот список. Выбирайте!
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Скрытая подставка для специй
Специи на кухне часто разбросаны по шкафам и ящиками или стоят в подставке, которая занимает много места. С таким гаджетом у вас не будет проблем с их хранением.
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Подставка вешается на зажимах на полку. Ее можно установить, даже если это шкаф с дверкой. Дальше вы просто будете выдвигать ящик и опрокидывать вниз. Все специи будут под рукой и не будут занимать много места. Можно купить набор из одного ящика и шести баночек или набирать по отдельности, если вам нужно несколько комплектов или, например, надо заменить разбитые/потерянные баночки.
Недорогой робот-конструктор
Это тот самый WALL-E, который знаком нам по мультфильму из конца нулевых. Выглядит он отлично, и функциональности у него не отнять. В комплекте 687 деталей, которые собираются в готового робота на шарнирах. У него подвижные конечности и голова, а в комплекте есть даже тот цветочек, который он весь фильм пытался уберечь от неприятностей.
Такой конструктор понравится не только детям, но и взрослым, которым в свое время понравился этот персонаж. А если вы не смотрели этот мультфильм, то после сборки будет приятно посмотреть приключения этого милого, доброго, трудолюбивого робота.
Настольный увлажнитель воздуха Xiaomi
Увлажненный воздух — залог здоровья. Именно так и надо рассуждать, особенно во время отопительного сезона. Для этого надо пользоваться увлажнителем. Можно купить дорогой гаджет, который будет увлажнять всю комнату, или компактный, который создаст микроклимат на рабочем месте или в спальне.
Делает его Xiaomi, а значит в качестве уже можно не сомневаться. Рассчитывать на большую мощность не приходится, но компактный размер не займет много места на рабочем столе. Основание прорезинено, а датчик количества воды скажет, когда ее надо подлить. Питание возможно от розетки, внешнего аккумулятора или просто USB-разъема компьютера.
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Самая необычная зарядка для телефона
Этот провод безумен настолько же, насколько гениален. И ведь нет же придумать что-то механическое, но другое… Авторы сего изобретения решили оснастить его собачкой, которая во время зарядки, как бы это сказать… В общем, посмотрите в ролике на странице товара, какие движения она совершает.
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На выбор есть белая или рыжая собака, а разъемы доступны трех популярных типов. То есть можно выбрать вариант для любого телефона. Кстати, по мере наполнения аккумулятора, собака начинает двигаться медленнее. Это и прекрасно, и фриковато одновременно. Напишите в комментариях или в Telegram-чате свое отношение к таким аксессуарам.
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Большой внешний аккумулятор
Это просто еще один внешний аккумулятор, который всегда пригодится. Он предлагает поддержку QuickCharge 3.0 и Power Delivery 20W. Для быстрой зарядки телефонов, которые могут с ней работать.
Аккумулятор крупный, но и емкость его составляется внушительные 20 000 мАч. Этого хватит, чтобы 4-5 раз зарядить даже самый большой телефон.
Уличный фонарь с датчиком движения
Кроме датчика движения, в этот фонарь встроена еще и поддержка пульта. Можно переключаться между автоматическими режимами и режимом постоянного свечения. Работает он от внутреннего аккумулятора, а зарядка пополняется от солнечных элементов.
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Проще говоря, для установки такого на загородном участке не нужно тянуть провода или придумывать что-то еще. Установили где надо, и ночью будет светло.
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Подсветка с для кухни и шкафа
Такая лампа легко устанавливается и не требует сложного подключения. Просто клеите ее где надо, запитываете от USB (можно от Power Bank) и наслаждаетесь светом.
Можно подсветить рабочее пространство на кухне или в мастерской. Можно разместить такой светильник над рабочим местом или в шкафу. А еще на выбор вам предложат три длины и три оттенка свечения — теплый, холодный и средний.
Универсальная портативная клавиатура
При размере 25 на 15 сантиметров эта клавиатура предлагает широкие возможности. Например, подключение к трем устройствам, среди которых может быть планшет, смартфон и смартТВ. Переключение производится кнопками на корпусе.
Работает клавиатура от встроенного аккумулятора. Для зарядки нужно всего полтора часа. Далее клавиатура будет работать до трех месяцев в режиме ожидания или до 44 часов в режиме активного использования.