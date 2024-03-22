Роботы-пылесосы и мощный фен с ионизацией. Крутые товары с распродажи Dreame на AliExpress, которые вы пропустили

Большая распродажа на АлиЭкспресс продолжается: бренды идут ва-банк и с каждым днем снижают цены на еще большее количество товаров. Так что, если вам кажется, что корзина уже полна и пора оформлять заказ, а бюджет на покупки еще не исчерпан, рекомендуем обратить внимание на скидки от Dreame. Бренд известен благодаря качественной технике для уборки по приемлемым ценам. Однако мало кто знает, что в модельном ряду можно найти не только роботы-пылесосы со скидкой, но и гаджеты для ухода за собой!

Dreame регулярно дорабатывает уже существующие модели роботов-пылесосов и выпускает их улучшенные версии. Одним из таких, несомненно, является Dreame L10s Ultra, который стал еще круче. Он умеет практически всё, а значит, ему можно доверить уборку дома, полностью переключившись на свои дела.

Робот-пылесос с самоочисткой и влажной уборкой

Новый робот-пылесос обладает мощным движком с максимальной силой всасывания в 5300 Па, а также поддерживает функцию влажной уборки. Для этого у него предусмотрены две вращающихся насадки на нижней части, которые способны удалить даже засохшее пятно! Робот-пылесос Dreame L10s Ultra поставляется в комплекте с док-станцией для самоочистки.

Процесс полностью автоматизирован: устройство само опустошает мусоросборник, промывает насадки и сушит их во избежание появления неприятного запаха. Все, что вам потребуется сделать — выбросить мешок с мусором из док-станции, причем делать это нужно не чаще одно раза в 60 дней! Dreame L10s Ultra — это флагман бренда, который еще поддерживает LiDAR-навигацию для самостоятельного передвижения по дому. До 28 марта на него действует специальная цена — постарайтесь успеть!

Робот-пылесос со скидкой

Лучший недорогой робот-пылесос

Если предыдущая модель вам не по карману или вы ищете недорогой робот-пылесос для дома, то лучший выбор — Dreame D9 Max. Это оптимальная модель на все случаи жизни, ведь она поддерживает и сухую, и влажную уборку, а также очень легко управляется со смартфона через фирменное приложение Dreamehome.

Характеристики Dreame D9 Max в полном порядке: у него высокая мощность всасывания в 4000 Па, которая подойдет для любого типа пыли, а также мощный аккумулятор, который позволит убрать без подзарядки до 250 квадратных метров. Согласитесь, неплохое достижение с учетом того, что средняя площадь квартиры — около 50 метров?

Но самая главная фишка Dreame D9 Max — наличие датчика LiDAR. Лазерная навигация сканирует помещение на 360 градусов, благодаря чему робот-пылесос выстраивает оптимальный маршрут для передвижения. Таким образом, вы можете запустить уборку удаленно и не обнаружите, что гаджет застрял под диваном.

Dreame D9 Max со скидкой

Как говорилось выше, Dreame D9 Max хорош своей ценой прямо сейчас — его отдают за скромные с учетом функциональности 17 850 рублей. Хорошенько подумайте и не откладывайте покупку в долгий ящик — акция на АлиЭкспресс длится до 28 марта, а скидка на робот-пылесос составляет свыше 70%!

Какой фен купить вместо Дайсона

Dreame производит не только технику для уборки, но и гаджеты по уходу за собой. Яркий пример — фен для волос Dreame Hair Artist, который сопоставим по функциональности с более дорогими аналогами! Его мощность составляет 1400 Вт, благодаря чему можно быстро высушить волосы перед выходом из дома всего за 3 минуты!

При этом гаджет оснащен процессором для контроля температуры: он сканирует ее 100 раз в секунду во избежание перегрева, что благотворно скажется на ваших волосах. Естественно, что Dreame Hair Artist — это фен с ионизацией, поэтому ваши волосы будут гладкими и шелковистыми и не наэлектризуются, как это бывает при сушке дешевыми фенами.

Внешний вид Dreame Hair Artist впечатляет: он имеет минималистичный дизайн с большой рукояткой и несколькими кнопками для управления. Может показаться, что у него внушительные размеры и вес, но в реальности это очень легкий и компактный фен для волос — без труда поместится в женскую сумочку.

Dreame Hair Artist со скидкой

В комплект поставки также входит несколько насадок, благодаря чему получится уложить даже самые непослушные волосы! Вам лишь остается выбрать цвет — серый или красный, а также заказать его по специальной цене, пока распродажа Dreame не подошла к концу!