Ручной пылесос, который стоит дешевле, чем кажется — обзор Dreame R10 Pro

Чистота в доме — извечная проблема каждого человека. В городе много пыли, за городом много пыльцы и все это надо как-то убирать, чтобы не создавать благодатную почву для аллергий и просто не жить в грязи. У меня, например, проблема еще в том, что даже малейшее количество пыли мешает нормально снимать гаджеты для обзоров, требуя много времени на очистку и постобработку. Да, можно купить робот-пылесос, и в последнее время я всегда советую это делать, но они не отменяют полноценную уборку хотя бы раз в неделю. Да и собрать рассыпанный рис на кухне проще ручным пылесосом. Сейчас я попробовал еще один недорогой, но очень функциональный вариант, и поделюсь мнением о том, что он из себя представляет.

Обзор Dreame R10 Pro

Прежде всего стоит отметить коробку Dreame R10 Pro. Она сделана качественно и упакована в транспортировочную коробку из грубого картона. Так сейчас поступают все уважающие себя производители. То есть, даже заказывая пылесос на маркетплейсе или в интернет-магазине, где мало кто заботится об аккуратной транспортировке, вы все равно получите идеальную коробку, которую даже начальнику не стыдно подарить.

Внутри все упаковано так, что это напоминает рай для фанатов тетриса. Каждая деталь комплекта находится строго на своем месте и даже не думает болтаться, так как надежно зафиксирована в бесконечном наборе картонных разделителей.

В общем, к упаковке претензий нет никаких. А значит производитель уважает свой продукт и стремится уже на уровне коробки создать правильное впечатление. Поэтому давайте переходить к ее содержимому и разбираться, настолько ли этот пылесос хорошо работает, насколько хорошо он упакован.

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Что в комплекте Dreame R10 Pro

сам пылесос

съемный аккумулятор

зарядное устройство

удлинитель

насадка для щелей

многофункциональная щетка

мягкая роликовая щетка

широкая комбинированная насадка

электрическая мини-щетка

настенный фиксатор

Как работает ручной пылесос Dreame

Обычно ручные пылесосы включаются или кнопкой, которую надо постоянно держать нажатой, или отдельной кнопкой на тыльной стороне, которую не удобно нажимать, если надо собрать рассыпанную соль на кухне. Dreame R10 Pro предлагает комбинированный вариант. Есть кнопка-курок для быстрого включения, но для долгой уборки можно нажать кнопку с замочком на тыльной стороне, и пылесос будет работать в постоянном режиме. Чтобы его отключить, надо нажать и отпустить кнопку-курок под указательным пальцем. Это действительно удобно, и подобного я пока не встречал.

Мощность всасывания в эко-режиме Dreame R10 Pro достаточна для выполнения самой обычной домашней уборки. Однако в случае особо сложных ситуаций или более постоянных скоплений грязи мощность можно увеличить. Есть еще стандартный и турбо-режим. Для смены режима на тыльной стороне есть трехпозиционный переключатель.

Несмотря на то, что двигатель пылесоса очень тихий на фоне других моделей, он вращается со скоростью 120 000 оборотов в минуту, обеспечивая мощность всасывания до 150 аэроватт и давление до 20 кПа. При этом весит устройство всего 1,65 кг, что не так много. Найти более легкие модели можно, но разница будет несущественной.

Заявленная Dreame автономность составляет примерно 65 минут. Я не проводил теста, выдержит ли пылесос ровно столько времени, но этого времени достаточно для того, чтобы тщательно убрать даже трехкомнатную квартиру. Я обычно делаю это минут за 20-25. Хотя в моем сценарии использования я обычно брал этот пылесос для какой-то локальной уборки — собрать песок в прихожей, убрать рассыпанные крошки после приготовления завтрака, пропылесосить диван и тому подобного. Но, естественно, на максимальной мощности пылесос не проработает указанные 65 минут. Если этого вам будет мало, можно использовать сменный аккумулятор — меняется он в одно движение.

Впрочем, благодаря инновационной системе всасывания Dreame можно убирать пыль, грязь и даже шерсть домашних животных при относительно низком уровне мощности. Использование максимальной мощности рекомендуется в основном для ковров или в особо сложных ситуациях.

По сути, Dreame R10 Pro предлагает отличную автономность в среднем режиме, позволяя без проблем заниматься обычной бытовой уборкой, а максимальную мощность можно использовать в конкретных ситуациях, когда требуется большая интенсивность всасывания.

Контейнера для сбора пыли хватает на обычную уборку дома с запасом — вряд ли у вас рассыпано больше 0,6 литра мусора. Но даже если это так, то для очистки вам не надо будет разбирать пылесос и снимать контейнер, чтобы высыпать содержимое. Достаточно просто открыть в одно движение его нижнюю часть над мусорным ведром и все содержимое вывалится в него.

Встроенный фильтр улавливает даже самые мелкие пылинки, удерживая внутри 99,9% частиц. Это особенно важно весной и в начале лета, когда буквально везде очень много пыльцы.

Крепление на стену довольно простое и не подразумевает прокладку провода питания. Подключать его придется самому. Все, что делает крепление, так это просто фиксирует корпус устройства на стене за счет силы трения и не более того.

Давайте сведем воедино все характеристики пылесоса и перейдем к рассмотрению возможностей, которые ему дает большое количество насадок.

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Характеристики Dreame R10 Pro

Характеристика Значение Номинальная мощность 425 Вт Скорость вращения двигателя 120 000 об/мин Мощность всасывания 150 аэроватт Давление при всасывании 20 кПа Емкость аккумулятора 7*3000 мА*ч Максимальное время работы 65 мин Вес устройства 1,65 кг Время зарядки Приблизительно 4 ч Емкость контейнера для пыли 0,6 л Съемный аккумулятор да Съемный пылесборник да Количество ступеней фильтрации 5 Режимы работы 3 (Стандартный, Турбо, Эко) Подсветка убираемой зоны да Автоматическое увеличение мощности нет Гжде купить Официальный магазин

Пылесос с большим количеством насадок

Как и сам пылесос, все насадки к нему выполнены в едином стиле. Они выкрашены в черный матовый цвет, что смотрится очень хорошо. Конечно, сложно сказать, не поцарапается ли такое покрытие через несколько лет, но сейчас в его надежности почти нет сомнений. Оно не только хорошо выглядит, но и приятно на ощупь, даже когда берешь в руки металлические части.

Уборка значительно упрощается благодаря наличию мягкой роликовой щетки. Она не только хорошо выглядит, но и легко удаляет пыль и грязь с разных типов полов, не царапая их, но при этом эффективно направляя пыль в зону всасывания. Как и другие щетки, эта снимается очень легко и быстро. Надо нажать на кнопку фиксатора и снять ее. Делается это одной рукой. Для установки обратно любую насадку достаточно просто защелкнуть, и все.

Валик из мягкой роликовой щетки можно вытащить для очистки. Для этого на боковой части есть механизм разблокировки. А спереди есть открываемая шторка для снижения силы присасывания к поверхности, если у вас возникнут с этим какие-то проблемы.

Еще одним важным моментом являются двойные передние светодиоды, которые освещают всю чистящую поверхность, не позволяя пыли, мусору и волосам остаться без внимания. Светят они очень низко, и вы сразу увидите все частицы на полу, которых там быть не должно. Правда, заодно я увидел мельчайшие неровности укладки казавшегося идеальным ламината и теперь не могу спокойно смотреть на него.

Щелевая и комбинированная насадки позволят эффективно бороться с грязью в труднодоступных местах и на твердых поверхностях. Например, комбинированную насадку я использовал для очистки поверхностей, на которых я фотографирую и/или снимаю на видео гаджеты для обзоров. Также они пригодятся для уборки салона автомобиля, а дома ими можно пользоваться как с удлинителем, так и без, чтобы добраться до любого места.

У меня не так много ковров, но турбо-щетка незаменима, даже если у вас есть небольшой коврик в прихожей размером 30 на 40 сантиметров. Только она может эффективно убрать пыль и грязь из недр ворса. А еще это ”мастхэв”, если у вас есть домашние животные. С шерстью обычному валику будет справиться довольно сложно. Турбо-щетка, как и щетка с мягким валиком, вращается за счет встроенного мотора, а энергию он получает от основного корпуса пылесоса через специальные контакты.

На самом деле, правильнее называть ее V-образная многофункциональная насадка-щетка, но турбо-щетка — это как-то более привычно и понятно. Но что непривычно, так это наличие на ней гребенки, предотвращающий спутывание ворса. Это научились делать далеко не все производители пылесосов.

Для уборки мебели предусмотрена компактная щетка, внутри которой так же предусмотрен вращающийся элемент. Он сделан мягким, благодаря чему его будет легко чистить. С помощью этой насадки можно эффективно чистить диваны, мягкие сидушки стульев и другую мягкую мебель.

С таким набором насадок каждый найдет то, что ему нужно. От того еще более удивительной становится относительно невысокая цена гаджета. Иногда даже менее функциональные модели оказываются более дорогими. Естественно, существуют и более дешевые пылесосы, но учитывая широкие возможности этой модели, я бы советовал задуматься, а не стоит ли увеличить бюджет на покупку ради такого количества бонусов.

Единственная более-менее значимая претензия у меня есть к настенному креплению. При таком комплекте поставки оно кажется каким-то несерьезным. Свои задачи оно выполнять будет, но не более того. Хотелось бы, чтобы оно было более основательное и желательно имело места для крепления насадок. Впрочем, для этого существует более продвинутая модель — Dreame R20.

Чем отличаются ручные пылесосы Dreame

Я долго старался разобраться в том, чем между собой отличаются пылесосы Dreame R10, R10 Pro и R20. В итоге я разобрался и коротко расскажу об этом вам.

Главное отличие в мощности всасывания. У старшей модели она составляет 190 аэроватт, у R10 Pro ограничивается 150 аэроваттами, а обычная R10 обеспечивает только 120 аэроватт. Давление при всасывании ровняется соответственно 27, 20 и 20 кПа. Номинальная мощность уменьшается от старшей модели к младшей — 570, 435 и 350 Вт. А еще в версии Dreame R20 скорость вращения двигателя 150 000 оборотов в минуту против 120 000 у остальных двух моделей.

Из остальных отличий стоит отметить наличие автоматического режима у R20, которого нет в стальных моделях, и разные комплекты поставки. О последнем я уже говорил, когда упоминал наличие более продвинутого настенного крепления в старшей версии.

Модели отличаются и по цвету. Dreame R20 выпускается в серебристом варианте, R10 Pro красят в черный матовый цвет, а R10 имеет бежевый цвет корпуса и аксессуаров.

Общие впечатления от Dreame R10 Pro

В заключение скажу, что Dreame R10 Pro зарекомендовал себя как практичный и мощный пылесос, подходящий для самых разных пользователей. Даже в среднем режиме мощности всасывания его достаточно для обычной домашней уборки, но есть и турбо-режим, чтобы справиться с самой стойкой грязью.

Автономности более чем достаточно для обычной уборки, но если вам надо пропылесосить склад или есть какие-то другие сложные сценарии использования, можно купить сменный аккумулятор. Для обычной, даже большой квартиры достаточно одного, который входит в комплект.

Также в комплекте есть щетки на все случаи жизни и для самых разных поверхностей, а та, которой вы будете пользоваться чаще всего, еще и подсветит пол, чтобы на нем была видна вся грязь, а вы поняли, где уже пропылесосили, а где еще нет. А после уборки мусор можно будет вытряхнуть одним движением, без необходимости снимать контейнер и вытряхивать его вручную.

Стоит ли покупать ручной пылесос Dreame

Если вы хотите купить недорогой, но функциональный ручной пылесос, то модели Dreame должны, как минимум, входить в ваш шорт-лист моделей, на которые вы смотрите в первую очередь. Готов ли я посоветовать его к покупке? Думаю, да, даже несмотря на некоторые недостатки, которые с лихвой компенсируются соотношением цена/функциональность.

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