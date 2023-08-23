С этими электрическими зубными щетками вам будут не страшны походы к стоматологу

Заметили, как различные гаджеты, делающие жизнь комфортнее, последнее время просто заполонили наши дома? Я вот совершенно не могу представить себе утреннюю и вечернюю чистку зубов без электрической зубной щетки. Даже если куда-то еду ночевать, то обязательно беру ее с собой. Эффективность использования не идет ни в какое сравнение с обычной щеткой. Полость рта очищается гораздо качественнее и с минимальными энергозатратами с вашей стороны. Если вы давно задумывались о покупке подобного устройства, то как нельзя кстати подоспела распродажа на AliExpress, на которой с очень хорошей скидкой можно заказать щетки Oclean Voyage и Oclean XS.

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Они гарантируют вам качественную чистку зубов за счет мощного движка, длительное время работы от одного заряда и классный комплект поставки. С такой покупкой ваши затраты на стоматолога сведутся только к профилактическим осмотрам пару раз в год.

Какая электрическая зубная щетка лучше

В любой зубной щетке самое главное — это то, как она будет чистить зубы. А то можно вкинуться в дизайн, удобные кнопки и даже емкий аккумулятор, но если эффекта при использовании по прямому назначению не будет, то смысла от такого устройства нет. В Oclean Voyage об этом подумали в первую очередь. В щетку установлен движок, который обеспечивает до 76 000 движений в минуту. Благодаря ему вы сможете вычистить до идеала даже самые труднодоступные места полости рта.

Но чувствительность зубов и десен у всех разная. И если при использовании обычной зубной щетки все регулируется исключительно силой нажатия и частотой трения, что зачастую может приводить к кровоточивости, так как рассчитать давление не всегда получается, то с электрической зубной щеткой Oclean Voyage все намного интереснее. Производитель предусмотрел сразу пять режимов ее работы:

Утренний — для более эффективной чистки;

Ночной — для глубокой и качественной чистки;

Стандартный — для ежедневной общей чистки;

Отбеливание — для создания белоснежной улыбки;

Мягкий — для чувствительных десен.

Если у вы регулярно сталкиваетесь с кровоточивостью, то смело выбирайте мягкий режим работы, и больше такой проблемы не будет. Помните, что сильно давить на электрическую зубную щетку не стоит. Она эффективно справится со своей работой за счет вибраций.

Насадки для электрической зубной щетки

Поработали в Oclean Voyage и над насадками. Здесь используется высококлассная щетина DuPont, имеющая W-образную форму, что позволяет ей более плотно прилегать к зубам. А на другой стороне есть специальный очиститель языка, который обеспечит вам свежее дыхание. Для того чтобы в перерывах между чисткой щетка не покрывалась пылью, в комплекте идет специальная крышка для нее.

Стоматологи рекомендуют уделять процессу чистки не менее двух минут за раз. Полость рта делится на четыре равные части и по 30 секунд тратится на каждую их них. Oclean Voyage имеет встроенный таймер, который позволяет не засекать время вручную. Каждые тридцать секунд вы будете получать напоминание о необходимости перейти к следующей четверти. Очень удобная штука.

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Уже задумались о том, что щетку придется заряжать также часто, как смартфон? Об этом можете не переживать. Одного заряда хватит на 90 дней. Просто представьте: три месяца щетка может работать от аккумулятора. А для вашего удобства зарядка осуществляется через порт USB-C с помощью обычного блока питания от смартфона. Никаких дополнительных проводов у вас не появится.

Где купить электрическую зубную щетку

Длительное время автономной работы позволит вам спокойно взять Oclean Voyage с собой в любую поездку. А чтобы это было сделать еще удобнее, в коробке с щеткой вы найдете специальный дорожный футляр. Убираете в него щетку, и она защищена от внешних повреждений. Получилась действительно универсальная вещь на каждый день.

Помимо футляра, в коробке с Oclean Voyage вы найдете еще и три сменные щетины. Если менять их, как рекомендуют стоматологи, раз в три месяца, то хватит их на 9 месяцев. То есть почти год вам не придется париться о покупке новых насадок для зубной щетки.

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Уже готовитесь заказывать? Правильно делаете! С 21 по 27 августа на АлиЭкспресс можно купить Oclean Voyage с очень хорошей скидкой. Итого за щетку вы отдадите 2220 рублей. Отличное предложение за такую цену. Напомню, что вы получите мощную зубную щетку с пятью режимами работы, качественной щетиной, тремя сменными насадками и дорожным футляром в комплекте и длительным временем автономной работы. Пожалуй, надо брать, пока они еще есть в наличии. Не откладывайте покупку в долгий ящик. Кстати, Oclean Voyage идеально подойдет и для подарка родным и близким.

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Умная электрическая зубная щетка

Если же вы хотите что-нибудь более интеллектуальное, то для вас есть еще одна модель — Oclean XS. Эта щетка демонстрирует уже совсем иной уровень. По сравнению с Oclean Voyage здесь установлен движок, выдающий до 80 000 движений в минуту. Благодаря такой частоте можно достичь еще большей чистоты полости рта. К пяти режимам работы добавляется еще и пять степеней интенсивности. Вы можете настроить щетку максимально комфортно для себя и избежите повреждений. Можно даже включить массаж. Только представьте, ваши десны получают массаж, а вы нет.

Ну а теперь про умные функции. Благодаря отслеживанию 8 зон чистки и наличии 6-осевого гироскопа, Oclean XS может контролировать пропущенные зоны и тут же вас об этом информировать. Благодаря этому вы не пропустите ни одну важную часть полости рта. Если же по какой-то причине вы не заметите уведомление, то после окончания процесса чистки зубов вы увидите на дисплее информацию обо всех пропущенных участках и увидите дополнительный план, по которому вы можете отработать и их.

Купить Oclean XS

Но не думайте, что с такими функциями Oclean XS будет разряжаться на глазах. Производитель оснастил ее емким аккумулятором, который после трех часов зарядки выдаст вам до 60 дней работы. Отличный показатель. Владельцы щеток от конкурентов плачут где-то в сторонке с их 7 днями в лучшем случае.

Недорогая электрическая зубная щетка

Если вы переживаете о том, как хранить Oclean XS, то есть очень хорошая новость. Щетку можно просто закрепить на стене с помощью магнитного настенного крепления. Просто подносите Oclean XS к небольшой белой шайбе на стене и она прочно фиксируется на ней. Кстати, зубная щетка оснащена разъемом USB-C, поэтому вы без проблем для зарядки можете использовать блок питания для смартфона.

Отдельно отмечу и классную щетину DuPont, имеющую W-образную форму, что позволяет ей более плотно прилегать к зубам, и низкий уровень шума во время чистки, который издает щетка. Производитель заявляет всего 45 дБ. В то время как конкуренты гудят на уровне 70 дБ.

Заинтересовались? Давайте посмотрим на цену. До 27 августа купить Oclean XS можно с очень хорошей скидкой. В итоге щетка обойдется вам всего в 3790 рублей. За умные функции можно и немного доплатить. Зато вы точно будете знать, какую часть полости рта вы не очистили, и можете вернуться и довести дело до конца.

Купить Oclean XS