Samsung активно работает над новой версией своей оболочки, и про возможности One UI 9 уже есть первые подробности. Но теперь выясняется, что эта оболочка может появиться не только на смартфонах и планшетах. По данным SamMobile, ноутбуки Samsung серии Galaxy Book готовятся получить принципиально новую программную основу: вместо Windows — Android с оболочкой One UI. Если это произойдет, Samsung впервые объединит платформу всех своих ключевых устройств под единым интерфейсом.

Galaxy Book на Android 17 и One UI 9 — что известно

Согласно эксклюзивным данным SamMobile, новые ноутбуки с One UI будут работать на базе Android 17 с оболочкой One UI 9 — той же платформе, которая придет на смартфоны и планшеты Samsung в ближайшее время. Важный нюанс: речь идет не о чистом Android в его мобильном виде. Samsung уже выпускает ноутбуки на ChromeOS — серию Galaxy Chromebook. Новые устройства, судя по всему, будут использовать обновленную версию ChromeOS под кодовым названием Aluminium OS, построенную на Android-ядре с оболочкой One UI поверх. По сути, это переработанная ChromeOS с Android-фундаментом и знакомым Samsung-интерфейсом.

Это не Android, а новая ChromeOS с Android-ядром с One UI поверх.

Компания разрабатывает сразу три варианта таких устройств: бюджетный, среднего уровня и флагманский. О флагманской версии сообщается, что она получит очень тонкий корпус, поскольку Samsung явно смотрит в сторону MacBook при проектировании дизайна.

Зачем нужен ноутбук на Android

Чтобы понять логику этого решения, достаточно посмотреть на текущее состояние экосистемы Samsung. Смартфоны и планшеты работают на Android, часы — на Wear OS с One UI, телевизоры — на Tizen, ноутбуки — на Windows или ChromeOS. Каждое устройство имеет свою операционную систему, свой интерфейс, свои приложения. Единой экосистемы в полном смысле нет.

Переход ноутбуков на Android с One UI меняет эту картину. Интерфейс, приложения и сервисы Samsung будут одинаково выглядеть и работать на телефоне, планшете и ноутбуке. Для пользователя экосистемы Samsung Galaxy это дает несколько конкретных преимуществ:

единый набор приложений из Google Play на всех устройствах без необходимости покупать отдельные версии для разных платформ;

общий дизайн оболочки Samsung ;

; улучшенная версия Samsung DeX для продуктивной работы на большом экране;

функции нейросетей Galaxy AI, которые сейчас работают только на смартфонах и планшетах, появятся на ноутбуках;

глубокая интеграция между ноутбуком, телефоном и планшетом через единую платформу.

Прецедент уже есть. Несколько лет назад Samsung перевел Galaxy Watch с собственной Tizen на Wear OS на базе Android. Тот переход в целом оказался удачным: часы получили доступ к большему числу приложений и лучше интегрировались со смартфонами. С ноутбуками Samsung пытается повторить тот же путь, только в большем масштабе.

Когда выйдет ноутбук Samsung на Android

Точных сроков пока нет. Однако Google может представить Android 17 и новую версию ChromeOS на конференции Google I/O в мае 2026 года. Если это произойдет, ноутбуки на Android от Samsung с One UI 9 теоретически могут появиться до конца 2026 года.

Важная оговорка: на данный момент это инсайдерская информация, а не официальный анонс. Samsung не подтверждал и не комментировал эти планы. Сроки, характеристики и даже сам факт выхода таких устройств могут измениться.

Кому подойдет ноутбук Samsung на Android

Если вы глубоко в экосистеме Samsung Galaxy (пользуетесь Galaxy-смартфоном, планшетом и часами), ноутбук Samsung на One UI может стать логичным дополнением. Единая платформа упростит переключение между устройствами, а знакомый интерфейс сократит время на привыкание.

Для тех, кто работает с профессиональным Windows-софтом (AutoCAD, Visual Studio, специализированные бухгалтерские и инженерные программы) такой ноутбук вряд ли станет заменой основной машины. Операционная система Samsung на Android-ядре, даже в ноутбучном формате, пока не покрывает эти задачи. Для повседневных сценариев (браузер, почта, мессенджеры, документы, видео, соцсети) ноутбук с One UI может оказаться вполне рабочим вариантом. Chromebook уже закрывает эти задачи, но со своей оболочкой и полноценным Android-экосистемой интеграция обещает быть глубже.

Стоит ли покупать Galaxy Book на Android

Пока рано делать выводы об успехе этого перехода. Есть несколько вопросов, ответы на которые появятся только ближе к релизу:

насколько хорошо Android-приложения адаптируются к большому экрану ноутбука — планшетный опыт и ноутбучный сильно отличаются;

будет ли поддержка десктопных веб-приложений на уровне ChromeOS;

какие процессоры будут использоваться (ARM или x86, от этого зависит совместимость с привычным софтом);

появятся ли эти устройства на российском рынке и по каким ценам;

как будет обстоять дело с обновлениями и поддержкой по сравнению с Windows-версиями Galaxy Book.

Сам по себе тренд понятен: Google постепенно сближает ChromeOS и Android, а Samsung хочет единую экосистему устройств с общей оболочкой One UI. Если реализация окажется удачной, это может всерьез потеснить Windows в сегменте повседневных ноутбуков. Но пока это планы. Стоит дождаться официальных анонсов и первых обзоров, прежде чем делать ставку.