Samsung готовит новый продукт в линейке Galaxy. Что это?

Знаете, каким будет новый продукт в линейке Samsung Galaxy? Я тоже нет, и никто не знает. Но есть информация о том, что он скоро выйдет, и несколько вариантов того, что это может быть. Более того, он уже получил сертификацию и появится совсем скоро. Предполагаю, что это будет интересно всем, а не только фанатам марки. Ведь это может оказать большое влияние на индустрию в целом и заставить других производителей предлагать свои решения. Именно так и меняется индустрия, и доказательств этого слишком много для того, чтобы считать это случайностью. Вот, что нам говорят последние новости и что может представить Samsung буквально в ближайшие пару месяцев.

Когда Samsung выпустит новую VR-гарнитуру

Новый продукт будет выпускаться под торговым знаком Galaxy Space. Данное название не просто является мнением блогеров — оно уже зарегистрировано. Так же, как и Samsung Blade, который прошел процедуру регистрации некоторое время назад.

Под вывеской Galaxy Space, скорее всего, будет выпускаться VR-гарнитура, которую могут представить одновременно со смартфонами Samsung Galaxy S21 весной этого года.

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Компания Samsung подала заявку на товарный знак в USPTO (Ведомство по патентам и товарным знакам США) 22 октября. Однако он был одобрен только пару дней назад. Именно заявка позволяет понять, что представляет собой новый продукт. В ней указано, что регистрируемый товарный знак соответствует классу 9. Это означает, что выпускаемые под ним гаджеты будут относится к следующим категориям: светодиодные дисплеи, маршрутизаторы, цифровые дверные замки, зарядные устройства, планшетные ПК, портативные компьютеры, проекторы, умные часы, смартфоны, аудиоколонки и гарнитуры виртуальной реальности.

Именно VR-гарнитура кажется наиболее вероятным выбором компании, которая давно уже не скрывает своего интереса к этому направлению. Дополнительным подтверждением этого является то, что LetsGoDigital — источник, хорошо знакомый с патентными заявками, придерживается того же мнения.

По словам представителей LetsGoDigital, аксессуар под этим названием под управлением ОС Windows 10 Home прошел через тесты Geebench. Произошло это еще в прошлом году и тогда было ”засвечено” 8 ГБ оперативной памяти.

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VR-гарнитура Samsung с большим разрешением

На днях появилась информация о том, что Samsung совместно со Стэнфордским университетом заявили о разработке дисплея с плотностью 10 000 точек на дюйм. Это в 20 раз больше того, что используется в смартфонах. Такое разрешение целесообразно применять только в тех приборах, которые будут максимально близко к глазам. Таким прибором может быть именно VR-гарнитура.

Не уверен, что стоит сейчас сращивать эти два понятия, но появление недавней новости и свежих слухов вполне могут быть не простым совпадением. Если Samsung действительно выпустит VR-гарнитуру с таким разрешением, то она надолго станет лидером индустрии.

Правда, я бы не ждал такого скорого массового производства новых дисплеев. Поэтому или VR-гарнитура Samsung Space выйдет с другой киллер-фичей, или придется немного подождать, пока она выйдет с новым типом дисплея.

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Новый монитор Samsung

Однако некоторые источники уверяют, что новый товарный знак может использоваться для будущей линейки мониторов Samsung Space. Скоре всего, уже совсем скоро мы узнаем об этом устройстве больше и поймем, чем оно будет на самом деле. Если информация о январской презентации Samsung верна, то счет идет уже на недели, если не на дни. Именно за два месяца обычно и начинают появляться первые серьезные утечки.

Презентация Samsung Galaxy S21

Что касается самой презентации, то утечки о новом смартфоне серии Galaxy S21 Ultra уже есть. Согласно последней информации, новый флагман будет оснащен 6,8-дюймовым дисплеем Dynamic AMOLED с частотой обновления 120 Гц и выровненным по центру отверстием для 40-мегапиксельной селфи-камеры.

Это говорит о том, что Samsung отказывается от технологии встроенной в экран камеры в ближайшем поколении своего флагмана. Некоторое время назад многие эксперты и аналитики были уверены, что подобное решение будет применено именно в Samsung Galaxy S21.

Новый смартфон будет работать под управлением процессора Exynos 2100 или Snapdragon 875 в зависимости от региона продажи. Питание будет от аккумулятора емкостью 5000 мАч, а работать новинка из коробки будет под управлением Android 11 с фирменной оболочкой One UI 3.0.

Если вы долго ждали новую VR-гарнитуру, выскажитесь в нашем Telegram-чате. Вдруг она станет немного ближе.

Известны даже размеры смартфона и цвета, в которых он будет выпускаться. Он будет 165,1 × 5,6 × 8,9 мм, а вариантов окраски будет всего два — черный и серебристый.

Samsung может готовить новую гарнитуру VR для запуска вместе с новыми устройствами. Имея это в виду, мы ожидаем, что некоторые эксклюзивные функции виртуальной реальности появятся в новых телефонах. Как уже упоминалось, мы полагаем, что в ближайшие недели появится больше деталей. В конце концов, в этом мире утечек сложно хранить устройства в секрете.