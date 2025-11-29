Samsung нашла способ исправить проблемы Galaxy Buds 3 Pro. Ждем лучшие наушники года

Артем Сутягин

Наушники Galaxy Buds 3 Pro от Samsung уже больше года на рынке, и несмотря на множество достоинств, они так и не стали выбором номер один для многих пользователей. Причина кроется не в качестве звука или функциональности, а в спорных решениях, связанных с дизайном и эргономикой устройства. Для многих это прозвучит довольно странно, мол наушники и наушники, на них же не смотреть, а слушать их. Вот только думают так все до тех пор, пока не встанет выбор что именно им купить.

Samsung нашла способ исправить проблемы Galaxy Buds 3 Pro. Ждем лучшие наушники года. Эти наушники хороши во всем, кроме формы. Изображение: BigGeek. Фото.

Эти наушники хороши во всем, кроме формы. Изображение: BigGeek

Главные проблемы Galaxy Buds 3 Pro

Недавно появились эксклюзивные изображения будущих Galaxy Buds 4 Pro, которые показывают, что Samsung учла критику и готова исправить главные недостатки предыдущей модели. Новый дизайн сохраняет общую концепцию, но с важными улучшениями, которые могут кардинально изменить пользовательский опыт.

При использовании Galaxy Buds 3 Pro быстро становится очевидной основная проблема — треугольная форма стержней наушников. Внешне это выглядит стильно и современно, но на практике создает серьезные неудобства при ежедневном использовании.

Традиционные наушники с круглыми стержнями позволяют браться за них в любом месте для выполнения жестов управления — сжатий или свайпов. С Buds 3 Pro ситуация совершенно иная. Сами жесты работают точно и приятно, но проблема в том, как удерживать стержень для их активации.

Если взяться слишком близко к внешней стороне, пальцы соскальзывают по углам, нарушая посадку наушника в ухе. При захвате слишком близко к внутренней части высок риск случайно выбить наушник из уха прямо в руку. Это особенно критично при движении.

Попытки использовать Buds 3 Pro во время пробежки превращаются в испытание — при попытке быстро сжать стержень для управления наушники регулярно выпадают из ушей. Для активного образа жизни это критический недостаток.

Проблемы с зарядным кейсом Buds 3 Pro

Треугольная форма создает еще одну проблему — размещение наушников в зарядном кейсе. Среди десятков моделей беспроводных наушников, Buds 3 Pro единственные, которые постоянно вызывают сложности при возвращении в кейс.

Проблемы с зарядным кейсом Buds 3 Pro. С кейсом тоже были проблемы. Изображение: 3DNews. Фото.

С кейсом тоже были проблемы. Изображение: 3DNews

Треугольное основание не позволяет просто опустить наушники в кейс, как это работает с AirPods. Более того, Samsung расположила стержни лицом друг к другу, а не в противоположные стороны, что делает пространство кейса тесным. Магнит возле верхней части наушника достаточно сильный, чтобы отталкивать стержень от его гнезда. В повседневном использовании это вызывает раздражение.

Что изменится в Galaxy Buds 4 Pro

Первые изображения Galaxy Buds 4 Pro, хоть и представлены в виде мультяшной анимации из One UI 8.5, демонстрируют, что Samsung прислушалась к критике и внесла важные изменения.

Главное улучшение касается формы стержней. На Buds 4 Pro они выглядят значительно более плоскими по сравнению с Buds 3 Pro. Конечно, окончательные выводы можно будет сделать только после тестирования реального устройства, но уже сейчас видно, что это серьезное обновление дизайна. Основное требование — стержень, которым можно быстро и удобно пользоваться — похоже, будет выполнено.

Вторым важным изменением стал новый зарядный кейс. Кейс для Galaxy Buds 4 Pro напоминает дизайн, который Samsung использовала в Buds 2 Pro. Вместо вертикального размещения наушники будут укладываться горизонтально. Это должно устранить все проблемы с текущим кейсом Buds 3 Pro, что является значительным преимуществом.

Что изменится в Galaxy Buds 4 Pro. Судя по всему, новинка будет отличаться от предыдущего поколения. Изображение: androidauthority. Фото.

Судя по всему, новинка будет отличаться от предыдущего поколения. Изображение: androidauthority

Изменение формы стержня и обновленный зарядный кейс могут показаться незначительными улучшениями, но в контексте недостатков Buds 3 Pro эти изменения выглядят революционными. Samsung удалось многое сделать правильно в Galaxy Buds 3 Pro — качество звука, шумоподавление и функциональность находятся на высоком уровне.

Если Galaxy Buds 4 Pro действительно решают две главные проблемы дизайна, они имеют все шансы стать одними из лучших беспроводных наушников следующего года. Комбинация проверенных технологий с улучшенной эргономикой может сделать новую модель оптимальным выбором как для повседневного использования, так и для активного образа жизни.

