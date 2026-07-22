На той же презентации Galaxy Unpacked в Лондоне, где Samsung представила Galaxy Z Fold8 Ultra, Fold8 и Flip8, компания показала две новые модели смарт-часов: Galaxy Watch 9 и Galaxy Watch Ultra 2. Между предыдущим и нынешним поколением прошло немало времени, и пора разобраться,что появилось в актуальных устройствах.

Samsung выпустила новые модели смарт-часов. Фото.

Samsung выпустила новые модели смарт-часов

Что изменилось в Galaxy Watch 9 по сравнению с Watch 8

Samsung Galaxy Watch 9 — эволюционное обновление без смены концепции. Samsung сохранила дизайн Watch 8 и сосредоточилась на улучшении внутренней начинки и здоровье.

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Главные изменения относительно прошлого поколения:

  • новый процессор Snapdragon Wear Elite (3 нм) вместо Exynos W1000 — CPU быстрее на 32%, GPU на 19%;
  • батарея выросла: 390 мАч против 325 мАч у 40 мм версии, 445 против 435 мАч у 44 мм;
  • Bluetooth 6.0 против 5.3 и Wi-Fi 6 против Wi-Fi 4 у прошлого поколения;
  • часы стали на 17% легче за счет нового ремешка с воздушными камерами;
  • поддержка 5 обновлений Wear OS вместо 4.

Характеристики Galaxy Watch 9:

  • экраны 1.34 дюйма (40 мм) и 1.47 дюйма (44 мм), Super AMOLED, 3000 нит;
  • процессор Snapdragon Wear Elite, 3 нм, 5 ядер;
  • 2 ГБ RAM, 32 ГБ хранилище;
  • GPS L1+L5 двухдиапазонный, Bluetooth 6.0, Wi-Fi 6, NFC, LTE опционально;
  • MIL-STD-810H, IP68, 5ATM;
  • Wear OS 7 / One UI 9 Watch, 5 обновлений OS.

Вес: 31.5 г (40 мм) и 34 г (44 мм). Цвета: Graphite, Cream, Silver. Следить за актуальными предложениями удобно в MAX-канале Сундук Али-Бабы.

Здоровье и ИИ в Galaxy Watch 9

Новая модель получила много интересных функций здоровья. Фото.

Новая модель получила много интересных функций здоровья

Samsung сделала акцент на здоровье как ключевом направлении умных часов Galaxy Watch 9. Пять ключевых функций мониторинга:

  • Vitals — непрерывный мониторинг базовых показателей здоровья и уведомления при отклонениях от нормы;
  • Heart Health Score — оценка сердечно-сосудистого здоровья с персональными рекомендациями;
  • Daily Cardio Load — оптимизация тренировок с учетом нагрузки и восстановления;
  • Fitness Index — сравнение ваших показателей с людьми той же возрастной группы;
  • Hearing — предупреждения об опасном уровне шума и отчеты о слухе.

Покупатели Galaxy Watch 9 получают 60 дней Strava и 2 месяца iFIT бесплатно. Это специальные приложения для мониторинга здоровья.

Цена Galaxy Watch 9 в России

Цена Galaxy Watch 9 в России отличается в зависимости от размера выбранной вами модели:

  • 40 мм — 28 999 рублей;
  • 44 мм — 30 999 рублей.

Цены не выросли относительно прошлого года, что на фоне кризиса памяти и общего роста цен на технику выглядит приятно. Но касается это лишь стартовых расценок. Ведь сейчас Galaxy Watch 8 успели подешеветь до 17 тысяч рублей.

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То есть формально цены хоть и остались на прежнем уровне относительно старта, прошлая модель все равно выглядит более выгодным предложением, если вы не гонитесь за инновационными фишками.

Galaxy Watch Ultra 2 — что изменилось

Samsung Galaxy Watch Ultra 2 — флагманские часы с серьезными обновлениями. Samsung не просто освежила дизайн, а добавила функциональность профессионального оборудования для дайвинга.

Это самые технологичные часы на сегодняшний день. Фото.

Это самые технологичные часы на сегодняшний день

Ключевые улучшения относительно первого Ultra:

  • экран 1.52 дюйма Super AMOLED, 5000 нит (на 66% ярче предшественника);
  • первые в мире часы на Snapdragon Wear Elite (3 нм): CPU +32%, GPU +19%;
  • батарея 800 мАч — на 35% больше чем у Galaxy Watch Ultra, самая емкая в истории Galaxy Watch;
  • корпус на 12% тоньше и на 26% легче, а ремешок тоньше на 34%;
  • IP69K + 10 ATM водозащита + сертификат EN13319 для профессионального дайвинга;
  • 2 ГБ RAM и 64 ГБ хранилище — вдвое больше памяти чем у Watch 9;
  • Bluetooth 6.0, Wi-Fi двухдиапазонный, LTE, NFC.

Отдельная история — сотрудничество с производителем снаряжения для дайвинга Mares. Galaxy Watch Ultra 2 автоматически отслеживает время погружения, глубину и температуру воды. Это уже не просто «водозащищенные часы», а профессиональный компьютер для дайвинга на запястье.

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Новая функция «Raise to Talk» позволяет вызвать Gemini жестом — подносишь часы к лицу и говоришь запрос без нажатия кнопок. Цвета: Titanium Gray, Titanium Silver. В комплекте Marine Band из силикона. Дополнительно доступны Peakform Band и Trail Band.

Цена Galaxy Watch Ultra 2 в России

Цена Galaxy Watch Ultra 2 в России — 49 999 рублей. При этом модель предыдущего поколения сейчас укладывается в 30 тысяч рублей.

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За деньги Galaxy Watch Ultra 2 покупатель получает самые технологичные часы в истории Samsung: первый в мире Snapdragon Wear Elite в часах, самая емкая батарея Galaxy Watch, профессиональный дайв-компьютер совместно с Mares и экран 5000 нит. Обсудить новинки Samsung можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.

Galaxy Watch 9 или Watch Ultra 2 — что выбрать

Простая логика выбора, понятная каждому:

  • купить Galaxy Watch 9, если нужны повседневные часы с хорошим мониторингом здоровья по разумной цене. 29-31 тысяча рублей за Snapdragon Wear Elite, Wi-Fi 6 и 5 лет обновлений — честная сделка;
  • купить Galaxy Watch Ultra 2, если важен максимум автономности, яркость экрана на улице, профессиональная защита и дайвинг. За 49 999 рублей это лучшие Android-часы на рынке прямо сейчас.

Оба варианта работают на одной платформе Snapdragon Wear Elite, получают Wear OS 7 с One UI 9 Watch и обновления в течение 5 лет. Разница в уровне защиты, емкости батареи и наборе возможностей для спорта. Если не занимаетесь дайвингом и не нуждаетесь в экстремальной защите — Watch 9 закрывает все задачи и экономит 20 тысяч рублей.