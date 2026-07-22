На той же презентации Galaxy Unpacked в Лондоне, где Samsung представила Galaxy Z Fold8 Ultra, Fold8 и Flip8, компания показала две новые модели смарт-часов: Galaxy Watch 9 и Galaxy Watch Ultra 2. Между предыдущим и нынешним поколением прошло немало времени, и пора разобраться,что появилось в актуальных устройствах.

Что изменилось в Galaxy Watch 9 по сравнению с Watch 8

Samsung Galaxy Watch 9 — эволюционное обновление без смены концепции. Samsung сохранила дизайн Watch 8 и сосредоточилась на улучшении внутренней начинки и здоровье.

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Главные изменения относительно прошлого поколения:

новый процессор Snapdragon Wear Elite (3 нм) вместо Exynos W1000 — CPU быстрее на 32%, GPU на 19%;

батарея выросла: 390 мАч против 325 мАч у 40 мм версии, 445 против 435 мАч у 44 мм;

Bluetooth 6.0 против 5.3 и Wi-Fi 6 против Wi-Fi 4 у прошлого поколения;

часы стали на 17% легче за счет нового ремешка с воздушными камерами;

поддержка 5 обновлений Wear OS вместо 4.

Характеристики Galaxy Watch 9:

экраны 1.34 дюйма (40 мм) и 1.47 дюйма (44 мм), Super AMOLED, 3000 нит;

процессор Snapdragon Wear Elite, 3 нм, 5 ядер;

2 ГБ RAM, 32 ГБ хранилище;

GPS L1+L5 двухдиапазонный, Bluetooth 6.0, Wi-Fi 6, NFC, LTE опционально;

MIL-STD-810H, IP68, 5ATM;

Wear OS 7 / One UI 9 Watch, 5 обновлений OS.

Вес: 31.5 г (40 мм) и 34 г (44 мм). Цвета: Graphite, Cream, Silver. Следить за актуальными предложениями удобно в MAX-канале Сундук Али-Бабы.

Здоровье и ИИ в Galaxy Watch 9

Samsung сделала акцент на здоровье как ключевом направлении умных часов Galaxy Watch 9. Пять ключевых функций мониторинга:

Vitals — непрерывный мониторинг базовых показателей здоровья и уведомления при отклонениях от нормы;

— непрерывный мониторинг базовых показателей здоровья и уведомления при отклонениях от нормы; Heart Health Score — оценка сердечно-сосудистого здоровья с персональными рекомендациями;

— оценка сердечно-сосудистого здоровья с персональными рекомендациями; Daily Cardio Load — оптимизация тренировок с учетом нагрузки и восстановления;

— оптимизация тренировок с учетом нагрузки и восстановления; Fitness Index — сравнение ваших показателей с людьми той же возрастной группы;

— сравнение ваших показателей с людьми той же возрастной группы; Hearing — предупреждения об опасном уровне шума и отчеты о слухе.

Покупатели Galaxy Watch 9 получают 60 дней Strava и 2 месяца iFIT бесплатно. Это специальные приложения для мониторинга здоровья.

Цена Galaxy Watch 9 в России

Цена Galaxy Watch 9 в России отличается в зависимости от размера выбранной вами модели:

40 мм — 28 999 рублей;

— 28 999 рублей; 44 мм — 30 999 рублей.

Цены не выросли относительно прошлого года, что на фоне кризиса памяти и общего роста цен на технику выглядит приятно. Но касается это лишь стартовых расценок. Ведь сейчас Galaxy Watch 8 успели подешеветь до 17 тысяч рублей.

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То есть формально цены хоть и остались на прежнем уровне относительно старта, прошлая модель все равно выглядит более выгодным предложением, если вы не гонитесь за инновационными фишками.

Galaxy Watch Ultra 2 — что изменилось

Samsung Galaxy Watch Ultra 2 — флагманские часы с серьезными обновлениями. Samsung не просто освежила дизайн, а добавила функциональность профессионального оборудования для дайвинга.

Ключевые улучшения относительно первого Ultra:

экран 1.52 дюйма Super AMOLED, 5000 нит (на 66% ярче предшественника);

первые в мире часы на Snapdragon Wear Elite (3 нм): CPU +32%, GPU +19%;

батарея 800 мАч — на 35% больше чем у Galaxy Watch Ultra, самая емкая в истории Galaxy Watch;

корпус на 12% тоньше и на 26% легче, а ремешок тоньше на 34%;

IP69K + 10 ATM водозащита + сертификат EN13319 для профессионального дайвинга;

2 ГБ RAM и 64 ГБ хранилище — вдвое больше памяти чем у Watch 9;

Bluetooth 6.0, Wi-Fi двухдиапазонный, LTE, NFC.

Отдельная история — сотрудничество с производителем снаряжения для дайвинга Mares. Galaxy Watch Ultra 2 автоматически отслеживает время погружения, глубину и температуру воды. Это уже не просто «водозащищенные часы», а профессиональный компьютер для дайвинга на запястье.

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Новая функция «Raise to Talk» позволяет вызвать Gemini жестом — подносишь часы к лицу и говоришь запрос без нажатия кнопок. Цвета: Titanium Gray, Titanium Silver. В комплекте Marine Band из силикона. Дополнительно доступны Peakform Band и Trail Band.

Цена Galaxy Watch Ultra 2 в России

Цена Galaxy Watch Ultra 2 в России — 49 999 рублей. При этом модель предыдущего поколения сейчас укладывается в 30 тысяч рублей.

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За деньги Galaxy Watch Ultra 2 покупатель получает самые технологичные часы в истории Samsung: первый в мире Snapdragon Wear Elite в часах, самая емкая батарея Galaxy Watch, профессиональный дайв-компьютер совместно с Mares и экран 5000 нит. Обсудить новинки Samsung можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.

Galaxy Watch 9 или Watch Ultra 2 — что выбрать

Простая логика выбора, понятная каждому:

купить Galaxy Watch 9 , если нужны повседневные часы с хорошим мониторингом здоровья по разумной цене. 29-31 тысяча рублей за Snapdragon Wear Elite, Wi-Fi 6 и 5 лет обновлений — честная сделка;

, если нужны повседневные часы с хорошим мониторингом здоровья по разумной цене. 29-31 тысяча рублей за Snapdragon Wear Elite, Wi-Fi 6 и 5 лет обновлений — честная сделка; купить Galaxy Watch Ultra 2, если важен максимум автономности, яркость экрана на улице, профессиональная защита и дайвинг. За 49 999 рублей это лучшие Android-часы на рынке прямо сейчас.

Оба варианта работают на одной платформе Snapdragon Wear Elite, получают Wear OS 7 с One UI 9 Watch и обновления в течение 5 лет. Разница в уровне защиты, емкости батареи и наборе возможностей для спорта. Если не занимаетесь дайвингом и не нуждаетесь в экстремальной защите — Watch 9 закрывает все задачи и экономит 20 тысяч рублей.