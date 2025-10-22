Samsung представила убийцу Apple Vision Pro. Он в 2 раза дешевле, легче и умнее, а выглядит так же

Компания Samsung официально выпустила свой новый шлем смешанной реальности Galaxy XR. Он повторяет возможности аналогичного устройства от Apple, но обещает работать быстрее и стоит почти вдвое дешевле. Что умеет новинка и какие у нее характеристики? Давайте разбираться.

Сравнение Samsung Galaxy XR и Apple Vision Pro

Начинка у шлема действительно продвинутая. Это неудивительно: ключевые компоненты компания производит собственными силами.

Параметр Samsung Galaxy XR Apple Vision Pro Процессор Qualcomm Snapdragon XR2+ Gen 2 Apple M5 ОЗУ 16 ГБ 16 ГБ Хранилище 256 ГБ 256/512 ГБ или 1 ТБ Дисплей 2 × micro-OLED, ~3552 × 3840 на глаз, ~29 млн пикселей 2 × micro-OLED, ~23 млн пикселей Частота обновления 90 Гц 120 Гц Вес гарнитуры ~545 г до 800 г Автономность до ~2 ч общего использования; до ~2,5 ч видео до ~2,5 ч общего использования; до ~3 ч видео ОС и экосистема Android XR с интеграцией Google Gemini visionOS и экосистема Apple Беспроводные интерфейсы Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 Цена 1800 долларов 3500 долларов

Galaxy XR оснащен двумя панелями micro-OLED с разрешением 3552 × 3840 пикселей каждая. Они обеспечивают поле зрения около 109 градусов по горизонтали, при этом изображение остается предельно четким и насыщенным.

В основе устройства лежит мощный чип Snapdragon XR2+ Gen 2 от Qualcomm. Также установлены две камеры для режима passthrough, позволяющего видеть реальный мир через дисплеи, шесть камер для отслеживания внешнего окружения и четыре сенсора, фиксирующие движение глаз.

Дополняет все это камера на 6,5 МП для съемки фото и видео, стереодинамики и массив из шести микрофонов студийного уровня. За подключение отвечают современные модули Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Система использует 16 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенного хранилища.

Что умеет Galaxy XR

Одной из главных особенностей новинки стала интеграция ИИ-ассистента Google Gemini на системном уровне. Устройство анализирует окружающую среду при помощи камер и микрофонов и выполняет задачи контекстно: например, запускает навигацию, ищет контент или выделяет объекты в поле зрения, показывая о них дополнительную информацию.

Samsung отмечает несколько основных сценариев работы гарнитуры:

В картах Google можно использовать ИИ для навигации , при этом ассистент подписывает объекты вокруг и подсказывает ближайшие интересные места.

, при этом ассистент подписывает объекты вокруг и подсказывает ближайшие интересные места. В режиме passthrough пользователи видят реальный мир и взаимодействуют с ним жестами. Например, можно обвести объект пальцем и получить о нем сведения из Google .

. Шлем позволяет снимать фото и видео и преобразовывать их в пространственные материалы с глубиной и объемом.

с глубиной и объемом. Фильмы и сериалы можно включать в 4K, превращая просмотр роликов в личный виртуальный кинотеатр.

Любители спорта смогут смотреть несколько трансляций одновременно.

В играх XR использует Gemini, чтобы давать советы и помогать в прохождении.

Таким образом, Galaxy XR это не просто VR-шлем для развлечений, а шаг к новому способу взаимодействия с цифровым и физическим мирами одновременно.

Сколько стоит Samsung Galaxy XR

Купить шлем Samsung можно за 1800 долларов. Сумма внушительная, но по сравнению с аналогом от Apple выглядит куда привлекательнее. Конечно, требования к качеству здесь ниже, но при этом устройство есть за что похвалить.

Компания, вдохновившись дизайном Vision Pro, сделала все аккуратно и продуманно: например, добавила сменную оптику для пользователей с нарушениями зрения. Однако не обошлось без спорных решений вроде платных аксессуаров, включая контроллеры и кейс.

Автономность не рекордная. В комплекте идет внешний аккумулятор, которого хватает примерно на 2,5 часа просмотра видео. В играх и тяжелых приложениях время работы будет меньше, но шлем можно использовать во время зарядки. Так что если не боитесь таскать с собой рюкзак с пауэрбанком, то можно никогда не снимать шлем.