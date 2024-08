Samsung считает нас дураками, а мы верим ей и продолжаем нести деньги

Пока Samsung заканчивает развертывание One UI 6.1 для своих устройств, в сети появляется все больше слухов о новой оболочке One UI 7, причем многие из них если и не имеют официального подтверждения, то по крайней мере выглядят очень правдоподобно. В частности, это касается функций свежей прошивки, а также информации о том, какие смартфоны получат One UI 7. Постараемся немного приоткрыть завесу тайны, а также расскажем, когда выйдет новая оболочка Samsung.