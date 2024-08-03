Samsung считает нас дураками, а мы верим ей и продолжаем нести деньги

Пару недель назад Samsung потратила несколько миллионов долларов, чтобы показать некоторые из своих новых продуктов. Это было типичное технологическое мероприятие, на котором руководители рассказывали нам о том, какими замечательными будут новинки, как они нам понравятся и почему компания достаточно важна, чтобы вы потратили час на просмотр этого мероприятия. Но вот о чем вам не сказали, так это о том, что компания считает нас дураками. Звучит немного странно, но давайте разберемся в этом более подробно, ведь тут есть о чем поговорить.

Что можно сказать о новом складном Samsung

Это первое, что я подумал, когда эмоции немного улеглись, потому что Samsung думает, что вы потратите почти две тысячи долларов на телефон, и она прав. По крайней мере, некоторые из нас так и сделают. Я не планирую это делать, о чем уже говорил, и вы тоже не должны.

Я не собираюсь говорить вам, что вы не должны платить больше денег за телефон, который складывается пополам, или как вы должны тратить свои деньги в целом. Все тратят деньги на ненужные вещи, включая меня. Я говорю вам, что вы не должны покупать свой складной телефон у Samsung, потому что в этом случае для вас ничего не изменится.

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Как меняется цена на складные смартфоны

Я не очень-то виню компанию за то, что она добавила $100 к цене. Все дорожает, и 5%-ное увеличение цены было вполне ожидаемо. Просто это 5% от цены, которая изначально была слишком высокой. Да и почти ничего нового за эту прибавку мы не получаем. В этом смысле намного лучше купить предыдущее поколение смартфона, который можно купить в России чуть больше, чем за 100 000 рублей, если наткнутся на хорошее предложение или приличный кэшбэк.

Аналитики и технические блогеры говорят о том, что складные устройства станут более доступными и менее дорогими в течение ближайших пяти лет или около того. Я не могу найти ни одного намека на то, что Samsung указывает будто это обязательно произойдет. Вместо этого компания с радостью повышает цену каждый раз, как бы намекая, что этого не произойдет. Samsung когда-то говорила об пытается сделать телефоны доступными, но просто не сделала этого.

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Почему складные Samsung такие дорогие

Я понимаю, что создание сложного шарнира и экрана из стеклопластика, который складывается пополам, увеличит расходы, но посмотрите, что делают другие компании. Неужели вы думаете, что у Samsung нет более прочной цепочки поставок или лучшего доступа к материалам, чем у OnePlus, Google, Honor или HUAWEI, который смогли сделать не менее качественный, но более дешевый смартфон. Получается, что южнокорейская компания уверена в интересе к ее продукту только из-за того, что на него нанесен ее логотип? Думайте сами.

Почему же на самом деле складные устройства Samsung стоят так же дорого — или даже дороже, — чем те, что предлагают другие компании? Возможно, каждая деталь внутри Z Fold 6 лучше, чем у конкурентов. А может быть, Samsung знает, что может брать любую цену, потому что люди, которые собирались купить устройство, купят его независимо от цены. На это, я думаю, и рассчитывает Samsung.

Почему складные смартфоны до сих пор никому не интересны. Производители сами в них не верят.

Samsung знает, что почти никто не покупает складные телефоны, и даже признала, что «большинство» людей, которые их покупают, — это люди, у которых уже есть такой телефон. От себя добавлю, что это люди, который когда-то, имея деньги, решили попробовать что-то новое и прониклись идеей. Компания также знает, что больше не продает львиную долю складных телефонов. Но разве это ее волнует? Может быть, если бы складные телефон были более дешевыми, больше людей распробовали бы их, но увы…

Один из способов завоевать долю рынка — оптимизировать производство и продавать более дешевые телефоны. Прибыль в 10 % на миллионах единиц проданных других продуктов так же выгодна, как и более высокая прибыль на тех вещах, которые не продаются, но имеют более высокую наценку. Это вполне вписывается в идею Samsung о том, что все должны хотеть складные телефоны, потому что они крутые, и именно так Samsung из года в год выигрывает у Apple, продавая больше всего смартфонов. Предлагайте больше, снижайте цену, и люди будут покупать.

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Когда складные телефоны подешевеют

Альтернативный план — наплевать на долю рынка, брать как можно больше и зависеть от тех постоянных клиентов, которые, как вы думаете, все равно купят ваш товар по завышенной цене. И да, люди, которые купят новый Z Fold, независимо от цены, действительно существуют. Их много, но недостаточно, чтобы сделать продукт массовым. А снижение цены могло бы существенно изменить количество раскладушек на рынке и сделать (или сохранить) Samsung в числе лидеров.

Единственное, что мы можем сделать как потребители, — это не покупать товары по завышенным ценам, то есть перестать быть дураками, за которых нас считают. Если достаточно людей проголосуют своими кошельками, мы получим больше за свои деньги. Я не пытаюсь кого-то оскорбить и сказать, что если вы купили складной Samsung, то с вами что-то не так. Вы сделали что хотели, но позволили Samsung застопорить развитие и не напрягаться по поводу развития рынка.

Вот теперь точно! Новые складные Samsung больше никому не нужны

Я знаю, что, написав это, я никого не переубежу. Если вы считаете, что Samsung берет слишком много за Fold 6, вам не нужно, чтобы я говорил вам об этом. С другой стороны, если вы все равно собирались его купить, вы посчитаете дураком меня и. Но факт остается фактом и Samsung может продолжать гнуть свою линию.