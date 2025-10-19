Samsung выпустила новые беспроводные зарядки Qi2 до появления совместимых смартфонов

Samsung представила в США две новые беспроводные зарядки с сертификацией Qi2, опередив выход собственных смартфонов с полной поддержкой этого стандарта. Обновленные зарядные устройства работают с последними флагманами компании, но для использования всех возможностей Qi2 потребуется специальный магнитный чехол. Моделями, которые смогут использовать этот стандарт сразу из коробки станут скорее всего устройства серии Galaxy S26, ожидаемые через несколько месяцев.

Преимущества стандарта Qi2 для беспроводной зарядки

Новый стандарт Qi2 использует магниты для точного позиционирования устройства на зарядной площадке. Это обеспечивает более надежную и эффективную передачу энергии по сравнению с предыдущими версиями беспроводной зарядки. Магнитное крепление исключает случайное смещение телефона, которое могло прерывать процесс зарядки или замедлить его.

Samsung присоединяется к общей тенденции перехода на Qi2, которая набирает обороты в индустрии мобильных технологий. Компания представила сразу две модели зарядных устройств: для домашнего использования и для автомобиля. Оба варианта разработаны с учетом потребностей владельцев флагманских смартфонов Galaxy.

Не забывайте о нашем Дзен, где очень много всего интересного и познавательного!

Характеристики беспроводной зарядки Samsung

Модель Single Wireless Charger представляет собой компактную шайбу толщиной всего 7 миллиметров. В устройство встроен кабель длиной 1,5 метра, что избавляет от необходимости находиться рядом с розеткой во время зарядки. Диаметр зарядной площадки составляет 58 миллиметров, а вес — всего 80 граммов.

Зарядка поддерживает быструю беспроводную зарядку мощностью до 25 Вт при использовании совместимого адаптера питания. Важная деталь: адаптер придется приобретать отдельно, в комплекте его нет. Легкий вес и встроенный длинный кабель делают устройство удобным для путешествий. Стоимость Single Wireless Charger составляет 34,99 доллара (примерно 2850 рублей по курсу).

Чем отличается ультразвуковой сканер отпечатков в телефоне от оптического и какой лучше.

Автомобильная беспроводная зарядка с Qi2

Модель Car Wireless Charger добавляет поддержку технологии Qi2 MPP для использования в автомобиле. В комплект входит адаптер на 12 вольт для прикуривателя, кабель USB-C и поворотное крепление с возможностью вращения на 360 градусов. Такая конструкция позволяет удобно следить за GPS-навигацией во время движения.

Магнитное крепление надежно удерживает телефон при поворотах и проезде неровностей. Samsung утверждает, что конструкция устройства минимизирует перегрев во время зарядки — важная характеристика для использования в автомобиле, где температура может значительно повышаться. Правда, цена автомобильной зарядки довольно высока по сравнению с конкурентами и составляет 84,99 доллара (примерно 6890 рублей по курсу).

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Обе зарядки работают с новейшими смартфонами Samsung, включая Galaxy S25, Z Flip 7 и Z Fold 7. Однако есть важный нюанс: эти устройства не имеют встроенных магнитов. Чтобы воспользоваться функцией магнитного крепления Qi2, понадобится приобрести специальный чехол с сертификацией Qi2.

Такое решение выглядит временным компромиссом. Google Pixel 10 уже предлагает полноценную магнитную зарядку Qi2 без дополнительных аксессуаров. Утечки информации намекают, что линейка Galaxy S26 может получить встроенную поддержку магнитов Qi2. Новые зарядные устройства Samsung, похоже, готовят почву для будущих моделей смартфонов компании.

Если ищите что-то интересное на AliExpress, не проходите мимо Telegram-канала "Сундук Али-Бабы"!

Оба зарядных устройства уже доступны для заказа через американский онлайн-магазин Samsung. Выпуск этих аксессуаров до появления полностью совместимых смартфонов показывает стратегию компании по постепенному внедрению нового стандарта беспроводной зарядки в экосистему Galaxy.