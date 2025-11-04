Samsung засветила смартфон с тройным экраном. Как он выглядит и сколько будет стоить

Юрий Кудлович

Уже не секрет, что Samsung готовит к выходу революционный складной смартфон. Новинку еще не представили, но компания уже показала устройство публике и раскрыла некоторые детали. Кадры из видео дают первое впечатление о том, насколько необычна форма и конструкция будущего аппарата. После просмотра назревает справедливый вопрос: станет ли гаджет новой вехой на рынке или останется нишевым продуктом для избранных.

Samsung засветила смартфон с тройным экраном. Как он выглядит и сколько будет стоить. Всего у смартфона будет четыре экрана. Изображение: YouTube. Фото.

Всего у смартфона будет четыре экрана. Изображение: YouTube

Каким будет Samsung Galaxy Z TriFold

Конечно же речь идет о новом флагманском устройстве с экраном из четырех сегментов. Это Samsung Galaxy Z TriFold — так называемая “трикладушка”. Новинка демонстрирует оригинальную схему складывания: в отличие от привычных моделей, где экран либо один раз сгибается, либо складывается наружу или вовнутрь, здесь предусмотрено двойное сгибание, превращающее смартфон в планшет.

Каким будет Samsung Galaxy Z TriFold. Один и тот же смартфон в сложенном и разложенном состояниях. Изображение: YouTube. Фото.

Один и тот же смартфон в сложенном и разложенном состояниях. Изображение: YouTube

По данным журналистов, в сложенном виде устройство предлагает экран диагональю около 6,5 дюйма, а в раскрытом виде размер экрана увеличивается почти до 10 дюймов. Журналисты отметили, что сложенный корпус выглядит довольно массивно, поскольку три панели вместе образуют достаточно толстый “кирпичик”. По крайней мере, даже визуально, толщина такого устройства ощутимо больше, чем у существующих складных смартфонов. Зато сами сегменты стали тоньше, чем такие же у текущих моделей.

Каким будет Samsung Galaxy Z TriFold. На первый взгляд, обычный смартфон. Изображение: YouTube. Фото.

На первый взгляд, обычный смартфон. Изображение: YouTube

Когда выйдет Galaxy Z TriFold

Samsung показала Galaxy Z TriFold официально на мероприятии, при­уроченном к саммиту APEC. Однако полноценного анонса не случилось, так что сроки выхода на рынок пока не раскрываются. К тому же компания заявила, что пока не планирует масштабный релиз, поэтому модель будет ориентирована на избранные рынки и рассматривать ее как массовый гаджет пока не стоит.

Когда выйдет Galaxy Z TriFold. Толщина корпуса в сложенном состоянии пока пугает. Изображение: YouTube. Фото.

Толщина корпуса в сложенном состоянии пока пугает. Изображение: YouTube

По предварительным данным, устройство будет выпущено в количестве не более 100 тысяч единиц. Некоторые источники отмечают, что запуск может состояться лишь в нескольких странах. Это, конечно, подчеркивает эксклюзивность модели, но вряд ли сыграет на руку ее популярности и продвижению. Впрочем, ее цена и без того может отпугнуть большую часть желающих: ожидается, что за смартфон попросят порядка 300 тысяч рублей, как за Huawei Mate XT. Но это пока только предположение, тогда как официальную цену не назвали.

Когда выйдет Galaxy Z TriFold. В кармане смартфон, а в руках планшет. Изображение: YouTube. Фото.

В кармане смартфон, а в руках планшет. Изображение: YouTube

Если Samsung справится со сложной инженерной задачей по созданию надежного механизма и добьется адекватной толщины, то это может стать серьезным шагом вперед. Однако пока будущее устройство окутано слухами из высокой цены, малой тиражности и потенциальных вопросов к долговечности механизмов. Ведь сейчас сложно судить о качестве складывающегося экрана, прочности петель и рамок, а также программном обеспечении, которое сможет полноценно использовать большой экран.

