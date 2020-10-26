Samsung знает, как сделать дисплей в десятки раз более четким. Но зачем?

Плотность пикселей современного дисплея является очень достойной для обычного использования. Иногда на них можно даже смотреть фильмы в 4K, что несколько лет назад казалось просто фантастикой. Вот только это далеко не предел и сейчас Samsung совместно со Стэнфордским университетом знает, как увеличить плотность пикселей не в два-три раза, а в десятки раз. Итоговая плотность пикселей может достигать 10 000 точек на дюйм против нынешних 400-700. Звучит просто фантастически, но надо понимать, зачем это нужно, и в чем будут минусы такого дисплея, а они наверняка будут. А еще пока не понятно, где можно применять такие технологии, но один прибор уже существует.

Плотность пикселей экрана

Это не слухи или утечки. Samsung Electronics и Стэнфордский университет действительно объявили о том, что их сотрудничество привело к разработке впечатляющего OLED-дисплея с разрешением 10 000 пикселей на дюйм (PPI).

В первую очередь это будет полезно для устройств, которые предлагают возможности просмотра с близкого расстояния, например, для гарнитур виртуальной реальности. В некоторых случаях это может быть полезно также для компьютерных мониторов, но учитывая расстояния от глаз до экрана, нынешнего разрешения более чем хватает и так. Но некоторые сценарии, требующие улучшения, все равно есть.

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Все равно, главным местом применения будут именно гаджеты, связанные с VR. Новый дисплей с разрешением 10 000 пикселей на дюйм намного лучше, чем тот, который сейчас существует для гарнитур виртуальной реальности. Это серьезная разработка, учитывая, что большинство устройств в настоящее время имеют неприятный эффект, когда виден промежуток между пикселями.

Что такое OLED

OLED — это технология производства дисплеев на органических светодиодах. На сегодняшний день эта технология является одной из самых совершенных. Она применяется в некоторых бытовых электронных устройствах, включая смартфоны, телевизоры, умные часы и другие гаджеты.

Только представьте себе, какая разница будет между существующими дисплеями и тем, что придумали специалисты, если сейчас мы говорим о плотности пикселей 400-500 пикселей на дюйм даже для флагманов, а скоро получим 10 000. Разница более чем очевидна.

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Объяснение специалистов выглядит как всегда относительно просто, но многие детали все равно не раскрыты. В любом случае это очень круто, ведь за этим стоят годы исследований и разработок, а еще миллиарды долларов, потраченных на это. Новая технология является продолжением идеи, заложенной в OLED дисплеи, но в ней используются пленки для излучения белого света между отражающими слоями.

Один слой серебряный, а другой — из отражающего металла с наноразмерными гофрами. Это позволяет определенным цветам резонировать через пиксели и таким образом обеспечивать гораздо более высокую плотность пикселей, чем в нынешних OLED RGB матрицах.

Основываясь на результатах лабораторных испытаний, исследователи утверждают, что успешно создали миниатюрные пиксели. Они подтверждают концепцию, обеспечивающую более высокую чистоту цвета и двукратное увеличение эффективности люминесценции по сравнению с белыми OLED-дисплеями с цветной фильтрацией.

Как можно улучшить качество ихображения

На сегодняшний день нельзя дать более точного объяснения новой технологии, ведь так и не понятно, является ли увеличение количества точек на дюйм физическим или мы говорим о виртуальном улучшении показателя. Например, за счет сглаживания черной сетки в промежутках между пикселями.

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Если мы говорим о реальном увеличении числа светодиодов, то надо понимать, что для них потребуется огромная вычислительная мощность. Она должна быть минимум в десять раз выше существующей. Ведь нынешние системы для построения изображения просчитывают оттенок каждой точки, который должен меняться десятки раз в секунду, чтобы мы получали плавное изображение. Если производительности ”железа” не хватает, частота кадров падает, картинка перестает быть реалистичной, а мы говорим ”картинка тормозит”.

Если в новом дисплее точек действительно будет в 20 раз больше, то и просчитывать их будет намного сложнее. Скорее всего, в этом случае нам не придется говорить о мобильности и автономности данного решения. Скорее всего, прибор будет проводным. Но и тут надо еще посмотреть, хватит ли существующим разъемам пропускной способности.

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Даже если реального увеличения числа пикселей до таких значений не будет, а просто будет сглаживания неактивных областей между светодиодами, это все равно очень хорошо, ведь мы получим более качественные VR-гарнитуры и новый опыт взаимодействия с этим гаджетом. Лично я пока не пользуюсь ими именно по причине отсутствия нормальной картинки. Пробовал разные варианты, но все равно нахожу, к чему придраться.