Samsung знает, как сделать дисплей в десятки раз более четким. Но зачем?

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Артем Сутягин 0

Плотность пикселей современного дисплея является очень достойной для обычного использования. Иногда на них можно даже смотреть фильмы в 4K, что несколько лет назад казалось просто фантастикой. Вот только это далеко не предел и сейчас Samsung совместно со Стэнфордским университетом знает, как увеличить плотность пикселей не в два-три раза, а в десятки раз. Итоговая плотность пикселей может достигать 10 000 точек на дюйм против нынешних 400-700. Звучит просто фантастически, но надо понимать, зачем это нужно, и в чем будут минусы такого дисплея, а они наверняка будут. А еще пока не понятно, где можно применять такие технологии, но один прибор уже существует.

пиксели

Увеличения числа пикселей экрана позволить достичь новых высот в качестве изображения.

Плотность пикселей экрана

Это не слухи или утечки. Samsung Electronics и Стэнфордский университет действительно объявили о том, что их сотрудничество привело к разработке впечатляющего OLED-дисплея с разрешением 10 000 пикселей на дюйм (PPI).

В первую очередь это будет полезно для устройств, которые предлагают возможности просмотра с близкого расстояния, например, для гарнитур виртуальной реальности. В некоторых случаях это может быть полезно также для компьютерных мониторов, но учитывая расстояния от глаз до экрана, нынешнего разрешения более чем хватает и так. Но некоторые сценарии, требующие улучшения, все равно есть.

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Все равно, главным местом применения будут именно гаджеты, связанные с VR. Новый дисплей с разрешением 10 000 пикселей на дюйм намного лучше, чем тот, который сейчас существует для гарнитур виртуальной реальности. Это серьезная разработка, учитывая, что большинство устройств в настоящее время имеют неприятный эффект, когда виден промежуток между пикселями.

Пиксели

Матрицы мгут строиться по разному принципу, но все равно это светящиеся точки.

Что такое OLED

OLED — это технология производства дисплеев на органических светодиодах. На сегодняшний день эта технология является одной из самых совершенных. Она применяется в некоторых бытовых электронных устройствах, включая смартфоны, телевизоры, умные часы и другие гаджеты.

Только представьте себе, какая разница будет между существующими дисплеями и тем, что придумали специалисты, если сейчас мы говорим о плотности пикселей 400-500 пикселей на дюйм даже для флагманов, а скоро получим 10 000. Разница более чем очевидна.

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Объяснение специалистов выглядит как всегда относительно просто, но многие детали все равно не раскрыты. В любом случае это очень круто, ведь за этим стоят годы исследований и разработок, а еще миллиарды долларов, потраченных на это. Новая технология является продолжением идеи, заложенной в OLED дисплеи, но в ней используются пленки для излучения белого света между отражающими слоями.

Один слой серебряный, а другой — из отражающего металла с наноразмерными гофрами. Это позволяет определенным цветам резонировать через пиксели и таким образом обеспечивать гораздо более высокую плотность пикселей, чем в нынешних OLED RGB матрицах.

пиксели

Новая технология пикселей позволит сделать картинку намного лучше. Главное, понимать, какой ценой.

Основываясь на результатах лабораторных испытаний, исследователи утверждают, что успешно создали миниатюрные пиксели. Они подтверждают концепцию, обеспечивающую более высокую чистоту цвета и двукратное увеличение эффективности люминесценции по сравнению с белыми OLED-дисплеями с цветной фильтрацией.

Как можно улучшить качество ихображения

На сегодняшний день нельзя дать более точного объяснения новой технологии, ведь так и не понятно, является ли увеличение количества точек на дюйм физическим или мы говорим о виртуальном улучшении показателя. Например, за счет сглаживания черной сетки в промежутках между пикселями.

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Если мы говорим о реальном увеличении числа светодиодов, то надо понимать, что для них потребуется огромная вычислительная мощность. Она должна быть минимум в десять раз выше существующей. Ведь нынешние системы для построения изображения просчитывают оттенок каждой точки, который должен меняться десятки раз в секунду, чтобы мы получали плавное изображение. Если производительности ”железа” не хватает, частота кадров падает, картинка перестает быть реалистичной, а мы говорим ”картинка тормозит”.

Телевизор

В телевизорах и других больших экранах применение новой технологии едва ли будет оправдано.

Если в новом дисплее точек действительно будет в 20 раз больше, то и просчитывать их будет намного сложнее. Скорее всего, в этом случае нам не придется говорить о мобильности и автономности данного решения. Скорее всего, прибор будет проводным. Но и тут надо еще посмотреть, хватит ли существующим разъемам пропускной способности.

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Даже если реального увеличения числа пикселей до таких значений не будет, а просто будет сглаживания неактивных областей между светодиодами, это все равно очень хорошо, ведь мы получим более качественные VR-гарнитуры и новый опыт взаимодействия с этим гаджетом. Лично я пока не пользуюсь ими именно по причине отсутствия нормальной картинки. Пробовал разные варианты, но все равно нахожу, к чему придраться.

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