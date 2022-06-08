Самые интересные гаджеты Xiaomi кроме телефонов и браслетов

Не все знают, что Xiaomi — это не только выпускаемый ежегодно фитнес-браслет и несколько телефонов, про которые когда-то было принято говорить ”топ за свои деньги”. Компания выпускает десятки, если не сотни товаров. Правда, зачастую делает она это не сама, а под своими суббрендами, или просто заключая с кем-то партнерское соглашение. Так и пользователям проще поверить, что товар хороший, ведь логотип Mi уже дает какие-то гарантии, и производителям меньше проблем в продвижении молодого бренда. Чтобы вы лучше понимали, насколько разные товары производит компания, мы собрали некоторые из них в этой подборке. Если понравится, пишите в комментариях, соберем еще одну. Хотя Xiaomi выпускает столько товаров, что хватит еще на несколько таких подборок.

Хороший внешний аккумулятор

Начнем с банального — с Power Bank. Эта вещь всегда пригодится в хозяйстве, а Xiaomi — это один из немногих брендов, которым можно доверять. Внешний аккумулятор должен быть надежным и иметь хороший контроллер. Дешевые модели не могут этого гарантировать, а Xiaomi по скидке — это действительно ТОП.

Эта модель имеет быструю зарядку (18 Вт), два USB, один microUSB и один USB Type-C. А еще она компактная и доставляется со склада в России за несколько дней. В общем, мастхэв, если у вас его нет или вы хотите купить новый/запасной.

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Отвертка для всего

Универсальная отвертка пригодится в любом хозяйстве. Если вам надо время от времени что-то открутить, не стоит покупать большие и дорогие наборы с отдельной отверткой под каждую головку. Достаточно купить такой универсальный набор.

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В набор входят 8 двусторонних бит. Это 16 разных жал. А если будет мало, можно купить еще в любом магазине или использовать свои — крепление универсальное. При этом отвертка имеет реверсивный механизм. Проще говоря, трещетку. Можно выбрать заблокированный режим, откручивание или закручивание.

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Беспроводная мышь Xiaomi

Компьютерная мышь нужна почти всем. А еще мы проводим с ней целый день. Значит, она должна быть хорошей. Тем более, что обычно мы пользуемся ей в течение всего дня.

1300 точек на дюйм, возможность работы через Bluetooth (в том числе с планшетами и телефонами) или через радиоканал, удобный корпус и без лишних кнопок — то, что нужно.

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Тактическая сборная лопата

Эта штука не на каждый день, но она точно пригодится тем, кто часто ходит в походы или просто на пикники. Она как швейцарский нож, только лопата.

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У нее есть не меньше десятка функций: компас, стеклобой, свисток, кресало, отвертка (плоская+крестовая), стропорез, открывалка, шестигранник, пила, возможность регулировки длины. Ну, и, конечно, лопата. В общем, она может все, продается в удобном чехле и точно не будет лишней в багажнике автомобиля.

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Умная видеокамера с управлением

Видеонаблюдение — это уже не роскошь, а потребность для почти каждого дома. Особенно, если в нем есть дети. В этом случае современные камеры можно даже использовать в качестве видеоняни.

Эта камера может крутиться вокруг своей оси и опускать/поднимать объектив. Делает она это через управление с телефона. Просматривать картинку можно через приложение Mi Home. Есть возможность записи на карту памяти или сохранения видео на телефон. Так же можно настроить включение/выключение по графику.

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Прочный зонт Xiaomi

Зонт точно должен быть у каждого. Разные модели отличаются прочностью и качеством материалов. Xiaomi тоже сказала свое слово, и оно получилось довольно убедительным.

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Зонт имеет размер 115 x 66 см в разложенном виде и 32 x 5 см — в сложенном. В конструкции применяется алюминий, нержавеющая сталь и полиэстер, чтобы обеспечить гибкость, но не в ущерб прочности.

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Планшет для рисования

Это не тот гаджет, который мы привыкли называть планшетом. Это скорее доска, по которой можно водить специальным карандашом и на ней будет оставаться след.

Можно рисовать или просто делать заметки, а потом стирать их одним нажатием кнопки под экраном. В целом довольно интересная штука и отлично подойдет для детей.

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Авторучки Xiaomi

Набор из 10 авторучек можно купить на всю семью или для себя, чтобы разложить их везде — дома, в офисе, в каждой сумке, в машине и так далее.

Гаджеты для каждого. Подборка топчика с AliExpress.

В целом, ничего особенно — это просто строгая ручка с черным матовым корпусом. Она удобная, хорошо пишет и это Xiaomi. Тот самый пример аксессуаров, который просто выпускаются сильным брендом в партнерстве с другой компанией.

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Многоразовая пробка для бутылки

Такая пробка в основном используется для винных бутылок, но если подойдет для чего-то еще, ее можно пристроить и на другое горлышко.

Главное, что она создает полную герметизацию и ей можно пользоваться много раз. Внутри силиконовые вставки, которые могут контактировать с пищевыми продуктами и позволяют даже класть бутылку, не переживая, что она потечет. Есть даже окошко, в котором можно выставить дату, когда бутылка была открыта, чтобы точно знать, сколько она уже стоит. Главное, не пользоваться ей с шипучим напитками. Она не рассчитана на сильное внутреннее давление.

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