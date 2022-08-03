Самые интересные игрушки и другие товары для животных с AliExpress

Когда-то давно, во времена наших бабушек и дедушек, единственными развлечениями для домашних животных было просто поваляться на полу, побегать во дворе и поиграть с самодельной игрушкой. С тех пор многое изменилось, но одно осталось прежним. Люди заводят животных и любят их. Понимая это, китайцы выпускают огромное количество игрушек и других гаджетов, которые можно купить для питомца. Чтобы разговор был более предметным, мы собрали их в одну подборку и решили поговорить о них в этой статье. Поэтому давайте начинать и думать о том, как разнообразить жизнь наших любимцев.

Складная игрушка для кошки

Этот необычный аксессуар порадует любую кошку своей вариативностью. Вряд ли ей будет знакомо это слово, но возможность выкручивания она точно оценит. Посмотрите видео на странице товара, чтобы понимать, как это работает.

С такой игрушкой животное может просто играть, прятать в ней что-то и даже спать, если появится такое желание. Если будет мешаться, ее можно сложить и убрать в укромное место.

Цена: 930 рублей

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Пирамидка с шариками

Эта игрушка более простая, чем предыдущая, и, по сути, является просто пирамидкой, внутри которой можно катать шарики. Она подойдет как для кошек, так и для собак.

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На выбор есть много разных цветов и форм. А невысокая цена позволит даже купить несколько, чтобы поставить в разных комнатах или, например, дома и на даче.

Цена: 340 рублей

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Игрушка для кота, которая катается сама

Эта игрушка в прямом смысле слова все сделает за вас. Вам надо будет только время от времени заряжать аккумулятор и доставать ее из-под дивана, если в процессе игры она укатится под него.

С остальным она справится без вас. Она катается по полу, а кот бегает за ней. Вот и вся игра, но животное, скорее всего, будет довольно. ”Хвостик” только дополняет эффект и привлекает еще больше внимания пушистого домоседа.

Цена: 700 рублей

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Машинка для кота с птичкой

Есть несколько версий этой игрушки, но отличаются они только тем, что находится сверху. Это будет или шарик, или птичка. Она и будет центральной частью игрушки.

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Нижняя часть может кататься в разные стороны, чтобы убегать от животного. Она сделана так, чтобы игрушка всегда была сверху. Поэтому интерес питомца всегда обеспечен. Менять батарейки в основании не придется — гаджет имеет встроенный аккумулятор.

Цена: 1 600 рублей

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Игрушка с кисточками

Суть этой игрушки в том, чтобы в произвольный момент выпустить из одного из отверстий кисточку. Она и будет игрушкой.

Отверстия расположены с четырех сторон, и животное будет ждать, откуда выпадет кисточка. После этого игра начнется. Игрушка довольно интересная, хотя внешне она больше похожа на недоделанный робот-пылесос.

Цена: 1 207 рублей

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Игрушечная змея

Вот и еще одна игрушка, которая в основном подойдет для домашнего животного, но можно ее купить и просто так.

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Она работает от аккумулятора и ее можно заряжать. Для того, чтобы запустить, достаточно поднести руку к ее голове. После этого она начнет ползать. Думаю, ни один питомец не останется равнодушным к такой игрушке. Главное, чтобы не испугался.

Цена: 756 рублей

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Как убрать запахи от кота

Этот гаджет работает от одной зарядки до 15 дней и должен удалять запахи. Естественно, он не может быть на сто процентов эффективным, но на сколько-то он определенно поможет.

Для очистки воздух пропускается через прибор и очищается внутри. Вешать его лучше в туалете. Ведь именно там больше всего запахов от животных.

Цена: 1 450 рублей

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Фен для собаки

Теоретически такой фен можно использовать и для кота. Но, во-первых, коты реже моются, а во-вторых, они вряд ли будут терпеть фен.

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Есть насадка с расческой, чтобы можно было не только высушить, но и расчесать пса. С такой штукой процесс окажется довольно простым и не таким долгим.

Цена: 1 330 рублей

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Машинка для стрижки собак

А если вы решите не только вымыть и высушить животное, но и постричь его, то вам пригодится такая машинка.

Она имеет много насадок и сопутствующих инструментов в комплекте. В основном она ориентирована на собак, но если ваша кошка позволит с собой сделать такое, то можно постричь и ее. Особенно летом, чтобы шерсти было меньше, а животному было не жарко.

Цена: 1 900 рублей

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