Самые необходимые аксессуары для велосипеда с AliExpress

Половина лета уже позади, но впереди у нас еще жаркий август и часть нормальной осени, когда еще можно будет с удовольствием покататься на велосипеде. Чтобы это сделать с максимальным комфортом и безопасностью, стоит обратить внимание на некоторые аксессуары, которые еще не поздно купить на AliExpress. Многие из них будут доставляться довольно долго, поэтому заказывать их надо уже сейчас. Давайте рассмотрим, что это за аксессуары и как они сделают катание более полноценным и увлекательным.

Велосипедный фонарь со стоп-сигналом

Большая дельность свечения, мощность 60 люмен, защита от воды и повышенная безопасность во время катания. В этот задний фонарь даже встроен стоп-сигнал.

Он имеет хороший рассеиватель, чтобы свет был виден лучше, и устанавливается под сидение велосипеда и основание самой сидушки. Это не ограничит вас в настройке высоты и сделает внешний вид конструкции более аккуратным.

Цена: 660 рублей

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Недорогой велокомпьютер

Велокомпьютер позволяет собрать данные о тренировке или просто о прогулке. Среди них будут: скорость, средняя скорость, пробег, время поездки и другие. Есть даже отображение времени и внешней температуры. Все это с почти полной защитой от воды.

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Для лучшего считывания информации предусмотрен 2.8-дюймовый экран и яркая зеленая подсветка. Есть несколько версий этого компьютера и его комплектации. Можно купить более дешевую проводную или более удобную с беспроводным датчиком. Разница в цене будет очень небольшой.

Цена: от 690 рублей (с быстрой доставкой из России)

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Держатель для телефона на руль

Ранее я уже говорил, что вешать телефон на руль — не самая хорошая идея. Вибрация плохо влияет на его внутренние компоненты. Но если вы уверены, что хотите это сделать, обратите внимание на такой держатель.

Поддерживаются телефоны от 4 до 7 дюймов. Для фиксации надо покрутить болт, чтобы зажать корпус телефона. Поэтому сидеть он будет очень надежно.

Цена: 1 000 рублей

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Мощный велосипедный фонарь

Кроме обозначения себя на дороге и контроля пройденного расстояния, надо освещать себе дорогу, чтобы понимать, куда ехать в темное время суток.

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Этот фонарь выдает 1000 люмен, имеет защиту от воды, встроенный аккумулятор и стильный внешний вид. Чтобы не тратить заряд аккумулятора, есть три режима мощности, чтобы выбрать тот, который нужен в этот момент.

Цена: от 860 рублей

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Сумка для велосипеда

Во время катания обычно не нужно много вещей и возить с собой рюкзак не самая хорошая идея. Проще воспользоваться специальной сумкой.

Такая сумка может вешаться на руль, на раму, под сиденье или при помощи ремня на человека. Внутрь влезет все самое необходимое, а если где-то оставляете велосипед, сумку можно снять и взять с собой. Очень удобно.

Цена: от 823 рубля

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Чехол для велосипеда

Чтобы защитить велосипед от дождя, надо поставить его под крышу или накрыть специальным чехлом. Такой подойдет очень хорошо.

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Есть четыре размера для велосипедов от 170х60х85 до 200х70х110. Спереди есть проушина для крепления замка, а сам чехол аккуратно складывается и вешается на раму, чтобы всегда был под рукой. Такая штука незаменима для тех, кто постоянно ездит на велосипеде и часто оставляет его надолго на улице.

Цена: от 560 рублей (зависит от размера)

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Недорогие велоперчатки

Когда много катаешься на велосипеде, лучше защитить руки. Например, такими перчатками, которые стоят очень недорого, но при этом у них очень много хороших отзывов.

На выбор есть много цветов и три размера. На средних двух пальцах есть петельки, за которые можно потянуть, чтобы удобно их снять. Возможно, в этих перчатках будет немного жарковато, но за такие деньги придираться к ним не логично.

Цена: 120 рублей

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Велосипедный шлем с подсветкой

Защита превыше всего! На велосипеде нужно ездить в шлеме. Тем более, современные модели удобные, легкие и часто недорогие.

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Эта модель не только защитит голову, но и имеет встроенный габаритный фонарь, чтобы сзади вас было видно в темное время суток. Конструкция хорошо вентилируется, а внутренние вставки снимаются, чтобы их можно было постирать в целях гигиены. Размер универсальный, а посадка по голове осуществляется при помощи вращения колеса на затылке.

Цена: 2 000 рублей

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