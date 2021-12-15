Самые необычные гаджеты недели с AliExpress

Китайские мастера и умельцы не перестают удивлять, предлагая все новые и новые гаджеты. Некоторые из них даже сложно представить, но на страницах AliExpress они становятся реальностью. Мы постоянно ищем что-то интересное, чтобы купить это и рассказать вам. В этот раз расскажем об отличном способе чистить компьютер, крутых автомобильных держателях для телефона, необычной шапке и другие товарах, которые можно купить на этой площадке. Если вам в конце будет, что добавить, накидывайте ссылки в комментариях, будем делиться найденным.

Как узнать, заряжены ли батарейки

Сколько же батареек было выкинуто, когда не была понятна их емкость. Лично я стараюсь пользоваться аккумуляторами, так как это более дешевый и экологичный способ питать гаджеты. Но иногда в доме оказываются и обычные батарейки.

Часто встает вопрос, сколько в такой батарейке осталось энергии. Многие просто ”донашивают” их в настенных часах, но проще сделать это специальным тестером. Просто прикладываете ее в соответствии с типоразмером и получаете результат. Дальше уже сами решаете, где ее использовать.

Купить тестер для батареек

Складное пианино

Любите играть на клавишных, но дома нет места для бабушкиного пианино или нет денег на его современный электронный аналог? Пусть и промежуточным, но решением может стать складное пианино.

11 лучших гаджетов для кухни на все случаи жизни

Гибкое силиконовое пианино с 49 клавишами. Его можно подключать к компьютеру или планшету и расстилать на любой ровной поверхности. Отличный вариант, чтобы попробовать.

Купить складное пианино

Летающий светильник

Этот светильник не летает, а скорее левитирует, но смотрится от этого не менее интересно.

Он сделан в виде луны, работает от сети и поставляется с основанием двух разных цветов на выбор. В качестве основного источника света он подойдет только как ночник, но для интерьера может пригодиться в любое время дня.

Купить светильник в виде Луны

Карман для телефона в машину

В машине часто просто некуда положить телефон. Особенно, если это уже сделал водитель, то пассажиру ничего не остается, как держать его в руках, в кармане или приткнуть лишь бы куда.

Еще больше отборных товаров с ALiExpress вы найдете в этом Telegram-канале

Такой карман на двухстороннем скотче будет удобным вариантом для решения этой проблемы. А в остальное время в него можно класть и другие мелочи благодаря оттягивающейся сетке.

Купить карман для телефона

Увлажнитель воздуха для автомобиля

Такая штука не даст возможность раньше приехать домой, но сможет сделать воздух в салоне автомобиля чуть более приятным. Особенно зимой.

Не секрет, что печка еще больше иссушает и без того не сильно увлажненный зимний воздух. Такой гаджет, подключающийся в прикуриватель, немного поправит ситуацию. Подойдет почти для любого прикуривателя, так как основная часть может наклоняться для правильной работы.

Купить увлажнитель воздуха

Автоматическая открывалка для вина

Минздрав хоть и предупреждает, но в бутылочке вина в хорошей компании нет ничего плохого. Вот только чтобы открыть ее, нужна физическая сила, и не все могут себе это позволить.

Вот, что я нашел на AliExpress за эту неделю.

Такой штопор работает от батареек, сам вкручивается в пробку и открывает бутылку. По сути, его надо просто поднести в горлышку. К сожалению, заказать такую на Новый год уже не получится, но на момент подготовки статьи доставка до Москвы стояла на 5 января. Так что на праздники успеть еще можно.

Купить открывалку для вина

Настольный удлинитель

Удлинитель часто бывает проблемой. Особенно, когда в комнате только одна розетка, а на рабочем столе надо постоянно что-то подключать. Да и нет смысла каждую зарядку тянуть из-под стола.

Такой настольный удлинитель предлагает много розеток и даже USB-разъемы. Сверху есть кнопка выключения, а выпускается он в двух цветах и нескольких комбинациях портов — выбирайте на свой вкус. На момент подготовки статьи экспресс-доставка была недоступна, но может быть вам повезет больше.

Купить настольный удлинитель

Шапка с маской

Вот и шапке нашлось место в нашей подборке. В ней нет наушников или светодиодов, зато есть маска. Она может защитить лицо от холода или пригодиться в магазине, чтобы не нарушать требование о защите дыхательных путей.

Классные товары с AliExpress, для покупки которых не нужен повод.

На вид это обычная шапка с шарфом, но на лбу есть что-то вроде забрала как у рыцарского шлема или визора от его мотоциклетного аналога. Достаточно просто опустить эту маску на лицо и вы воспользуетесь главной особенностью этой шапки-трансформера.

Купить шапку с маской

Держатель для телефона в виде машинки

Такой гаджет имеет сразу три предназначения. С одной стороны, в него можно поместить ароматическую палочку для создания приятного аромата (если вы такое любите). С другой, у него есть номер телефона, который не надо будет подкладывать под стекло на мятой бумажке.

А если и этого мало, то он может превратиться в держатель для телефона, достаточно только поднять вверх крышу. В целом такой функцией можно пользоваться и вне автомобиля — например, на рабочем столе.

Купить держатель для телефона

Как почистить компьютер

Дома много вещей, которые сложно протереть или пропылесосить, и намного проще их продуть. Самый простой пример — компьютер. Можно дунуть самому, но это не самый лучший вариант. Во-первых, это малоэффективно, а во-вторых, так в электронику могут попасть частички слюны, а это плохо.

Есть баллоны со сжатым воздухом, которые стоят намного дешевле, но покупать их надо постоянно, а еще они плюются жидкостью, которая и вызывает расширение газа. Такой прибор лишен этих недостатков. Поэтому, если часто что-то продуваете, это мастхэв. Я себе такой уже заказал. Он на аккумуляторах, дует не хуже баллонов и служит почти бесконечно, а напор создается за счет вентилятора, который крутится со скоростью больше 30 000 оборотов в минуту и обеспечивает скорость потока воздуха до 70 метров в секунду.

Купить продувку для компьютера