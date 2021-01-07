Самый странный смартфон 2К20 мог выйти еще 11 лет назад

Был в прошлом году один интересный смартфон. Интересен он был в первую очередь тем, что по мнению многих стал самым странным и даже уродливым устройством года. При этом, стоил он 1 400 долларов. Оказывается, это не самый интересный факт в его истории. Куда примечательнее то, что это устройство вынашивалось больше десяти лет. У нас в редакции про такие никому не нужные продукты или слишком старые новости говорят, что ”они стухли”. В том, что смартфон, о котором идет речь, стух еще не появившись, как это часто бывает, стоит винить Microsoft с ее нерешительностью и некоторой нерасторопностью. Давайте вспомним, с чего начиналась идея продукта, который почти наверняка окажется провальным, и попытаемся понять, почему это устройство не вышло еще в 2009 году, когда оно могло в прямом смысле слова стать лучшим в индустрии.

Складной телефон Microsoft

Surface Duo, пожалуй, самое радикальное устройство, которое Microsoft выпустила за последние годы, предлагающее складную конструкцию с двумя отдельными экранами. Конечно, это не так безумно, как типичные складные устройства с гибкими экранами, но Microsoft считает, что это может быть сдвигом парадигмы в том, как мы взаимодействуем с нашими приложениями.

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Мало кто знает, но новое устройство не является первым опытом работы компании из Редмонда над этой концепцией. Фактически подобный дизайн прорабатывался еще в 2009 году, но потом от него отказались, чтобы снова вернуться к идее в 2019 (в конце именно этого года Microsoft рассказала, что работает над Surface Duo). То устройство называлось Microsoft Courier.

Что такое Microsoft Courier

Courier был первой попыткой Microsoft сделать складное устройство с двумя экранами. Оно раскрывалось, как книжка, и имело два 7-дюймовых экрана с поддержкой мультитач и даже стилуса. Это и было прародителем Surface Duo и Surface Neo, отложенного теперь на неопределенное время.

Если вам нужны доказательства существования странного продукта, у нас есть видео, которое тогда просочилось в Сеть и продемонстрировало видение разработчиков в отношении этой концепции.

В основном устройство должно было работать с пером, а вот использование виртуальной клавиатуры считалось не нужным. Microsoft Courier также демонстрировал некоторые из функций, которые можно увидеть на Surface Duo, например, запуск разных приложений на двух экранах и перетаскивание содержимого с одного экрана на другой.

Также интересно отметить предполагаемое использование петли Courier. На нее надо было перетянуть приложение, чтобы оно открылось на весь экран. Это же спустя 11 лет предлагает Surface Duo, что в очередной раз доказывает, что Microsoft может предлагать интересные идеи, но при этом совершенно не знает, когда ее наработки становятся устройствами и когда надо их выпускать, чтобы заработать.

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Планшет на Windows

Если верить источникам, включая CNET, прототип с двумя экранами работал под управлением модифицированной версии Windows с доработанным традиционным интерфейсом. Утверждалось, что это противоречит видению тогдашнего главы Windows Стивена Синофски о версии Windows для планшетов. Он якобы больше предпочитал Windows 8 и первые планшеты Microsoft Surface.

Как сообщается, Билл Гейтс спросил разработчиков, как пользователи будут получать электронную почту на устройстве, при этом руководитель Courier сказал, что люди могут получать ее через Интернет. Подразумевалось, что гаджет стает не заменой планшета или настольного компьютера, а их дополнением. Источники издания отметили, что проект был отменен через несколько недель после встречи, поскольку он ”не соответствовал франшизе компании на Windows и Office”. Вот так один программный продукт практически предал забвению целую линейку гаджетов.

Сама Microsoft была одним из препятствий на пути появления прорывного гаджета. В период с конца 90-х по конец 2000-х компания чувствовала необходимость поставить Windows буквально на все. От телефонов и планшетных компьютеров до последней игровой консоли Sega Dreamcast. Хотя Courier также использовал модифицированную версию Windows, вышеупомянутая история CNET убедительно свидетельствует о том, что Microsoft в очередной раз предпочла более традиционный подход.

К чему стремится Microsoft

Эта одержимость Windows во всем лишь несколько изменилась за последние четыре или пять лет, поскольку компания начала идти навстречу Android, MacOS и iOS. Так и открылась дверь для оборудования Microsoft, работающего на Android, что привело нас к Surface Duo.

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Разработка Courier велась еще до выхода первого iPad, хотя отмена проекта состоялась уже после того, как планшет от Apple начал активно покорять мир. Тут хочется вспомнить, что идею iPad Стив Джобс подсмотрел у Microsoft. Хочется вспомнить поговорку, что ”отец не тот, кто зачал, а тот, кто вырастил”. Поэтому все лавры и достались Джобсу.

Сейчас, когда складные экраны вот-вот станут нормальными или им на смену придут раздвижные, говорить о том, что устройство ”с перемычкой” может получить широкое распространение, не приходится. Если бы его цена была не больше 1000 долларов, еще можно было бы порассуждать, но ставить процессор 2019 года, предлагать сомнительный дизайн, вешать ценник 1400 долларов и рассчитывать при этом на успех в 2021 году точно не приходится.

Одно понятно точно. Surface Duo мог выйти раньше и сильно попортить жизнь не только Apple с ее iPad, но и Samsung, которая много лет готовила Galaxy Fold. Вот только в очередной раз ничего из этого не получилось.