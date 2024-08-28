Шикарные товары с AliExpress для дома и отдыха на природе

Все мы привыкли, что AliExpress — это настоящая сокровищница и виртуальный базар для гаджетоманов. Каждую неделю мы будем раскрывать секреты малоизвестных брендов, которые бросают вызов гигантам индустрии и за копейки предлагают что-то интересное. Вот только найти это интересное не всегда просто. Поэтому наши подборки должны вам помочь. В этой мы не будем ограничиваться ценой или направлением, а дадим волю фантазии и выберем самые интересные товары с AliExpress в разных категориях.

Компактный свисток для любителей природы

Такой свисток хорош для тех, кто не прочь пошуметь в лесу или городе. Этот трёхтональный свисток — просто идеален для туристов, кемперов и всех, кто любит активный отдых. Компактный размер позволяет носить его хоть на шее, хоть в кармане. А мощный звук в 120 децибел разнесётся по округе так, что даже медведи разбегутся. Идеальная штука для подачи сигнала SOS или чтобы собрать друзей, если вы потерялись на фесте. Кстати, он водонепроницаемый, так что даже если вы свалитесь в речку, ваш спасательный свист останется при вас.

Цена: 100 рублей

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Удобный набор шестигранников

Хорошие товары с AliExpress, которые надо купить в конце лета.

Этот набор шестигранников — просто мечта любого домашнего Кулибина. Одиннадцать инструментов готовы справиться с любым упрямым болтом или винтиком. От миниатюрного 1,27 мм до солидного 5,5 мм — тут есть ключи на все случаи жизни. Удобная красная подставка не даст им «разбежаться» по всей квартире. Сделаны ключи хромованадиевой стали — это вам не какой-то ширпотреб, а серьезный инструмент. Компактный размер позволяет носить набор хоть в кармане джинсов, хоть в бардачке авто. Теперь можно смело браться за любой ремонт, будь то велосипед или компьютер.

Цена: 500 рублей

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Зарядка для телефона с креплением

Внешний аккумулятор UGREEN — это просто находка для тех, кто постоянно в движении и имеет много гаджетов. Емкость в 5000 мАч не даст вашему смартфону кончиться в самый неподходящий момент. А фишка с подставкой — это вообще огонь! Прилепил телефон и пользуйся дальше. Type-C порт и мощность 20 Вт обеспечат быструю зарядку практически для любого современного гаджета. Компактный размер позволяет всегда носить эту штуку с собой, чтобы быть во всеоружии перед лицом садящейся батареи.

Цена: 2550 рублей

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Походная газовая горелка

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Вот это реально крутая штука для всех, кто любит провести время на природе! Эта компактная газовая горелка от Fire Maple — просто находка для туристов и любителей пикников. Сделана из алюминиевого сплава, так что она легкая, но прочная. Яркий оранжевый дизайн не даст потеряться в рюкзаке. А еще она с теплообменником — готовить будете быстрее и газ сэкономите. Это идеальный вариант, чтобы приготовить горячий чай или суп где-нибудь на вершине горы или у озера.

Цена: 6400 рублей

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Складные шестигранные ключи 8 в 1

Этот идеальный инструмент для домашнего мастера или велосипедиста. Представьте, целых 8 ключей в одном компактном корпусе! Ключи сделаны из хромованадиевой стали, так что прослужат целую вечность. Складная конструкция позволяет засунуть его хоть в карман джинсов. А благодаря нескользящей рукоятке он не выскользнет из рук даже в самый ответственный момент. Короче, must have для всех, кто не хочет таскать с собой целый ящик с инструментами.

Цена: 450 рублей

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Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора

Лучшие товары с AliExpress для игры в Hamster Kombat. Они помогут тапать хомяка как профи.

Знаешь что такое севший аккумулятор в машине или мотоцикле? Тогда такая зарядка для вас. Она работает с батареями 12В и выдает ток до 6А, так что зарядит ваш аккум в два счета. На дисплее видно все, что нужно: напряжение, ток, процент заряда. Есть защита от короткого замыкания или перегрева. А еще данное ЗУ может восстанавливать убитые аккумуляторы. В общем, такая зарядка должна на всякий случай быть у каждого, у кого есть автомобиль.

Цена: 1500 рублей

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Набор шестигранных ключей с Т-образной ручкой

Десять шестигранников из этого набора с удобной Т-образной ручкой позволят открутиь все, что угодно, если по какой-то причине вам не подошли ключи, приведенные выше. Они сделаны из хромованадиевой стали и прослужат долго. Нескользящая рукоятка не даст ключу соскочить даже если руки в масле. А подставка для хранения — это вообще песня, никаких тебе разбросанных по всему гаражу ключей. Короче, с этим набором любой ремонт будет простым и понятным.

Цена: 1850 рублей

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Профессиональный монопод

Занимаетесь съемкой и хотите сделать свои фотографии более качественными? Вот вам отличный помощник в этом деле! Этот монопод — просто зверь среди штативов. Он сделан из алюминиевого сплава, благодаря чему становится не только прочным, но и легким. Подходит для любых камер, включая профессиональные зеркалки и системные камеры. Максимальный выдерживаемый вес — 12 кг. Идеальная штука для тех, кто хочет снимать как профи, но без лишней мороки.

Цена: 2700 рублей

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Набор гвоздодёров SHALL

Не забывайте о нашем Дзен, где очень много всего интересного и познавательного!

Этот набор оценят все, кто хоть раз в жизни забивал гвозди не туда. Этот набор из трёх гвоздодёров — просто топовое решение для всех домашних мастеров. Они сделаны из среднеуглеродистой стали, благодаря чему являются очень прочными. В набор входят гвоздодеры трех размеров на все случаи жизни: 8, 10 и 12 дюймов. С ними вы сможете вытащить даже самый упрямый гвоздь, который решил, что он тут навечно. Красные ручки не только стильные, но и не потеряются в куче других инструментов.

Цена: 2000 рублей

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Беспроводная микрофонная система

Продолжаем тему съемок. Вот вам реальный «game changer» для ваших съемок. Эта беспроводная микрофонная система Ulanzi U-Mic — идеальный вариант для качественного звука. Два канала позволяют записывать хоть блоги, хоть интервью. Работает и со смартфонами, и с крутыми DSLR-камерами. Компактный кейс не только хранит, но и заряжает микрофоны/приемник — удобно же. Качество звука уступает топовым решения от DJI и Rode, но для своих денег остается на высоте.

Цена: 7700 рублей

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