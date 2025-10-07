Шикарный экран и всего один килограмм веса. Обзор ультрабука Ninkear S14

Рынок ультрабуков давно перестал быть монополией именитых брендов. Китайские производители научились предлагать устройства с интересным соотношением цены и возможностей. Обещает стать таким и Ninkear S14. В характеристиках гордо заявлены процессор AMD Ryzen 5 7535HS, 16 ГБ оперативки, терабайтный накопитель и экран 2.2K. Но самое интересное, что весит этот ноутбук около одного килограмма. Хочется спросить, где же подвох? В этом мы сейчас и разберемся.

Зачем нужны ультрабуки

Вспомните типичный 14-15-дюймовый ноутбук. Обычно он весит под два килограмма, плюс зарядка граммов на 300-400, а не взять ее нельзя, ведь работает такой ноутбук всего 4-5 часов и его точно не хватит на целый день. Для домашнего использования это не критично, но если приходится носить устройство каждый день — в университет, офис, кофейню — каждый лишний грамм ощущается.

Ультрабуки решают именно эту проблему благодаря тому, что диагональ остаётся комфортной для работы, а вес падает до 1-1.3 кг. При этом современные технологии позволяют не жертвовать начинкой, ведь процессоры стали энергоэффективнее, а корпуса тоньше без потери жёсткости.

Для студентов, фрилансеров и тех, кто часто в разъездах, лёгкий ноутбук — это не прихоть, а реальная необходимость. Можно легко переместиться из дома в офис или коворкинг, и при этом не напрягать плечи тяжелой ношей. А если все это будет работать 5-8 часов, то и вовсе становится приятно от покупки и использования такого устройства.

Комплект поставки

Первое впечатление начинается с упаковки, и здесь Ninkear постарались. Коробка аккуратная, бело-красная, открывается на магнитах. Я всегда говорил, что упаковка очень многое говорит о том, как производитель относится к своему продукту. Тут сразу заметно движение в сторону премиального позиционирования.

Внутри, помимо самого ноутбука, лежит зарядное устройство на 65 Вт с белым кабелем в плетеной оплетке, которое выглядит очень надежным, но заряжать ноутбук можно любым проводом с USB Type-C. Приятным сюрпризом будет фирменная проводная мышка и коврик для неё. Для ультрабука такая комплектация редкость. Обычно производители ограничиваются зарядкой и инструкцией.

В целом комплектация богатая для своего ценового сегмента и позволяет сразу начать работу без докупки аксессуаров.

Легкий алюминиевый ноутбук

Когда достаешь ноутбук из коробки, сразу замечаешь, какой он легкий. Также замечаешь пленку на верхней крышке. Можно не снимать ее, чтобы защитить корпус, но эстетика и приятные ощущения от матового алюминия дороже. Поэтому лучше снять пленку и наслаждаться качественным и даже премиальным корпусом. Несмотря на небольшой вес, производитель не переборщил с облегчением конструкции. Даже при сильном скручивании корпус не деформируется и не скрипит.

Верхняя крышка ровная, с мягко скруглёнными углами, а в левом верхнем углу аккуратная надпись Ninkear — без излишеств. Толщина корпуса варьируется от 10 мм в самой тонкой части до 16 мм в самой толстой, что визуально добавляет устройству динамики.

Заявленный вес составляет 1.1 кг, но на деле получается даже чуть меньше — около 1.08 кг. Для 14-дюймового ноутбука это серьёзное достижение. Для большего понимания можно сказать, что когда держишь его в руках, складывается ощущение, что держишь в руках большой планшет в чехле, а не полноценный лэптоп. Если с силой давить на корпус, крышки слегка продавливаются, но если не делать этого специально, дискомфорта это не доставляет.

Вентиляционные отверстия снизу расположены симметрично, выглядят аккуратно. А что касается портов, то здесь типичный набор для ультрабука. Слева находятся HDMI для подключения внешнего монитора, два USB-C 3.2 Gen 2 с поддержкой зарядки и небольшой индикатор питания. Справа — классический USB-A 3.0, аудиоджек 3.5 мм и ещё один USB-C для передачи данных. Для повседневных задач этого достаточно, хотя любителям множества периферии придётся докупить хаб. Это норма для компактных устройств.

Над экраном расположена HD-камера с физической шторкой приватности, которую не придется заклеивать, когда вы не доверяете программному отключению камеры. Чтобы не забыть открыть ее, шторка сделана красного цвета. Рядом с ней находятся два микрофона и индикатор работы камеры. Кнопка питания расположена в правом верхнем углу, вытянутая и чуть утоплена в корпус, так что случайно нажать её сложно. А тачпад получил встроенный сканер отпечатков для быстрой разблокировки без ввода пароля.

Клавиатура и тачпад

Клавиатура компактная, островного типа, без отдельного цифрового блока — для 14-дюймового формата это норма. Клавиши окрашены в цвет корпуса, а значит, не будут вытираться и пачкаться, как в MacBook с его черной клавиатурой. Поверхность матовая, символы нанесены лазерной гравировкой, так что подсветка просвечивает сквозь них. Подсветка имеет два уровня яркости, работает равномерно и в темноте позволяет комфортно печатать.

Размер большинства клавиш около 15×15 мм, ход достаточно глубокий для ультрабука. При быстрой печати или сильном нажатии клавиатура немного прогибается, но не критично. В целом печатать удобно.

Тачпад размером 120 на 72 мм, слегка утоплен в корпус и тоже защищен пленкой, которую лучше отклеить, так как по основной поверхности палец скользит более уверенно. Жесты обрабатываются корректно, а физические кнопки интегрированы в нижнюю часть тачпада. Если вы привыкли к MacBook, где нажатие возможно в любом месте, вам будет непривычно.

Ноутбук с ярким экраном

Экран — это одна из сильных сторон Ninkear S14. Диагональ 14 дюймов с разрешением 2240×1400 пикселей даёт плотность около 188 ppi. Картинка получается чёткой, шрифты не расплываются, мелкие детали различимы без напряжения глаз. Соотношение сторон 16:10 даёт больше вертикального пространства по сравнению с классическим 16:9, что удобно для работы с документами и браузером.

Матрица IPS с охватом 100% sRGB обеспечивает насыщенные и естественные цвета. Для работы с фото и видео это вполне рабочее решение. Яркость заявлена на уровне 500 нит. Это не самое большое значение, но оно является нормой для таких ноутбуков. В помещении яркости хватает с запасом. Я редко поднимал ее выше 50-60%. На улице в солнечный день картинка немного выцветает, но остается читаемой. Особенно если наклонить экран так, чтобы в нем не отражалось небо.

Частота обновления стандартная — 60 Гц. Хотелось бы увидеть 120 Гц, но это подняло бы цену устройства, да и сделан этот ноутбук для работы, а не для игр. Важный момент для здоровья глаз — коэффициент пульсации ниже 1%, то есть мерцания практически нет. Рамки вокруг экрана тонкие, что добавляет современности внешнему виду и позволяет сохранить компактность корпуса.

Можно ли играть на ультрабуке Ninkear

Как я уже сказал в самом начале, в основе производительности лежит процессор AMD Ryzen 5 7535HS — это не типичный чип для ультрабуков. Обычно в лёгкие устройства ставят энергоэффективные модели U-серии, а не полноценные HS-версии. Из характеристик этого процессора можно отметить архитектуру Zen 3+, 6 нм техпроцесс, 6 ядер и 12 потоков с частотой до 4.55 ГГц. Напомню, что Ninkear S14 весит всего один килограмм, и для него это более чем солидная производительность.

В реальной работе процессор показывает себя хорошо. Офисные задачи, браузер с десятками вкладок и использование в дороге для просмотра видео и легкой обработки фотографий с отпуска он выполняет с легкостью. В стресс-тестах чип потребляет около 30 Вт и нагревается до 82°C. Сразу видно, что развитая система вентиляции работает хорошо. Но под большой нагрузкой компьютер начинает заметно шуметь. При этом частота в пике держится около 4.0 ГГц, затем оседает до 3.6 ГГц — стабильно и без критичных просадок.

Встроенная графика AMD Radeon 660M — это шесть вычислительных блоков RDNA 2 с частотой до 1900 МГц. По возможностям её можно сравнить с Intel Iris Xe 96 EU. Такая связка позволяет запускать нетребовательные игры в FullHD на низких настройках и получать около 30 fps, а при снижении разрешения до 720p разгоняться до 60 fps. Поиграть в Cyberpunk 2077 не получится, но более простые игры и популярную индюшатину — легко. Конечно, это не игровая машина, но сам факт, что на таком компактном устройстве можно иногда расслабиться в игре, приятно удивляет.

Оперативная память представлена 16 ГБ LPDDR5 с частотой 6400 МГц, распаянной на плате. Апгрейд невозможен, как и в большинстве других ультрабуков. Делается это ради экономии места. Зато накопитель при необходимости можно будет заменить, но изначально в базе уже установлен SSD на 1 ТБ формата M.2 2280 с интерфейсом PCIe 3.0 и скоростью около 3500/3200 МБ/с.

Как долго может работать тонкий ноутбук

Батарея ёмкостью 60 Вт·ч для ультрабука такого класса — приличный показатель. В режиме лёгкой офисной работы с яркостью около 200 нит (нормальный уровень для работы в помещении) удаётся выжать до 8 часов. При максимальной яркости и просмотре видео автономность снижается до 3.5-4 часов. В смешанном режиме с яркостью 200-400 нит реально получить около 5-5.5 часов работы.

Приятно, что зарядка происходит быстро. С 0 до 100% заряд можно поднять примерно за 1 час 20 минут от комплектного блока на 65 Вт. Можно использовать и зарядку от смартфона через USB-C, хотя скорость будет ниже.

Камера и динамики

Камера получила разрешение 1 Мп и записывает видео в 720p. Звук пишется в моно. Для видеозвонков и онлайн-совещаний качества достаточно, голос слышно чётко на расстоянии до полутора метров. Для серьёзной записи контента камера слабовата.

Динамики расположены по бокам на торцах корпуса, но направлены вниз. Звук получился приличным: средние и высокие частоты передаются хорошо, а низом предсказуемо не хватает. Громкости хватает для комфортного просмотра фильмов на расстоянии до полутора метров. Басов, естественно, нет, но для ультрабука результат достойный.

Стоит ли покупать Ninkear S14 и кому он подойдет

Ninkear S14 можно назвать сбалансированным ультрабуком, который предлагает интересное сочетание характеристик за разумные деньги. Процессор уровня HS-серии, яркий экран с разрешением 2.2K, терабайт памяти, металлический корпус и вес всего один килограмм. Приятнее всего то, что весь этот набор в тонком корпусе стоит меньше 60 000 рублей.

Устройство не пытается быть игровым монстром или рабочей станцией для тяжёлых задач, но со своей ролью мобильного компаньона справляется отлично. Из минусов можно отметить распаянную оперативную память без возможности апгрейда, лёгкий прогиб клавиатуры при наборе и простую камеру. К преимуществам отнесем мощный для ультрабука процессор, качественный экран, премиальный корпус и быструю зарядку.

Кому подойдёт этот ноутбук? Студентам, которым нужно носить устройство каждый день на пары. Фрилансерам и удалёнщикам, работающим из кофеен и коворкингов. А также тем, кто часто в командировках и ценит каждый сохранённый грамм веса в рюкзаке. В общем, всем, кому важна мобильность без существенной жертвы производительностью.

