Шило на мыло — Xiaomi Mi Band 5 почти ничем не отличается от Mi Band 4

Есть такой браслет, который называется Xiaomi Mi Band. С самого начала своего существования он получил большую популярность не только среди фанатов марки, но и среди тех, кто просто хотел купить недорогой, но более-менее качественный аксессуар. Вообще эта вещь на любителя и лично я никогда восторженно не высказывался о нем, но выход новой модели каждый раз — это целое событие. Особенно на фоне того, что браслеты других производителей — это просто темный лес нейминга. У Xiaomi в этом отношении все просто и понятно. Вот только новый Xiaomi Mi Band 5 как-то очень подозрительно напоминает Mi Band 4. Изменился ли он и стоит ли его вообще покупать?

Xiaomi показала Mi Band 5

Многие фанаты ждали этого события и дождались. Уверен, что тех, кто покупает каждое новое поколение этого браслета хватает. Тем более, стоит он не так дорого и несколько десятков долларов в год таких фанатов марки не сильно разорят. Заодно они получат новый гаджет, с новой батареей и свежим корпусом. Теперь у них появился еще один повод раскошелиться.

Первое официальное изображение Mi Band 5 появилось в сети. Немаловажно, что это именно официальное изображение, которое опубликовано на странице Xiaomi в социальной сети Weibo.

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Судя по изображению, новое поколение гаджета почти ничем внешне не будет отличаться от четвертого поколения трекера. Это немного расстраивает, так как хоть что-то изменить в дизайне уже пора. Пусть это не будут изменения, касающиеся формы корпуса или крепления ремешков, но добавить какие-то элементы, вроде вставок или тому подобного было бы нелишним. Пока же, если человек не знает, что на картинке изображены новые часы, может принять их за рекламу старого гаджета, просто с новыми яркими ремешками.

Чем Mi Band 5 отличается от Mi Band 4

Впрочем, небольшой отличие все же есть. Так браслет получит экран чуть большего размера и несколько новых функций. С одной стороны, звучит интересно, но насколько больше будет дисплей, чтобы это имело принципиальное значение?

Если верить изображений на странице Xiaomi в Weibo, трекер запустят в продажу 11 июня, то есть ровно через день после того, как мы увидим новый дешевый OnePlus Z.

На картинке изображены часы с ремешками четырех цветов: черного, синего, темно-бордового и оранжевого.

Судя по изображению, новинка будет иметь привычную по предыдущему поколения сенсорную кнопку под экраном. Диагональ которого точно будет не меньше 1,2 дюйма. Также, судя по всему, ремешки для нового трекера будет подходить от предыдущей модели.

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Xiaomi также упоминает поддержку NFC в своем тизере в Weibo, и ходят слухи, что даже глобальная версия в этот раз получит эту функцию уже на старте продаж.

Из новый функций подтверждается возможность отслеживания таких действий, как йога, гребные тренажеры и прыжки с трамплина. Так же будут отслеживаться функции женского здоровья. Все это подтверждает появившиеся ранее слухи.

Конечно, тизер в социальной сети это не то, что полные спецификации, которые указываются в технических характеристиках, но это уже многое. А самое главное, что это официальная информация, а не слухи. То есть те, кто хочет купить новый Mi Band уже может понимать, стоит ли ему готовить деньги к следующему месяцу. Хотя, пока точно непонятно, будут ли сразу международные продажи.Но, серые дилеры наверняка найду способ быстро привезти к нам то, что будет иметь большой спрос. В конце концов, всегда можно будет заказать трекер посылкой из Китая.

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Стоит ли покупать Xiaomi Mi Band 5

В ближайшие дни появится новая информация о том, какие будет трекер и за сколько его можно будет купить. Хотя я бы пока не спешил этого делать и на это есть несколько причин.

Первая из них заключается в том, что новинка, возможно, будет стоить достаточно дорого. Не исключено, что за эти деньги можно будет купить один из неплохих вариантов от Huawei или Honor. Возможно даже хватит на Samsung, учитывая ценообразование Xiaomi в случае с Xiaomi Mi 10.

Во-вторых, лично мне бы хотелось чего-то более нового и в этом случае тоже, возможно, стоит присмотреться к одной из моделей конкурентов.

Допустим, в новинке действительно будут новые функции, которых до этого не было, и которых нет у конкурентов. Только вот есть ли в них смысл, если 99 процентов пользователей все равно даже не знают, какие функции у них есть. А если и знают, то точно не пользуются. Им достаточно того, что браслет вибрирует на руке, когда приходит уведомление, а также того, что он показывает время, мало весит и долго работает от батареи.

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Ровно то же самое могут сделать и другие конкурирующие трекеры. Даже те, которые не могут похвастаться тем, что у них есть возможность отслеживать прыжки с трамплина. Скажу больше того! Даже пользователи Apple Watch пользуются только базовыми функциями. Мало кто вытягивает максимум потенциала из гаджета. Так может лучше тогда попробовать что-то новое? Хотя, конечно, каждый выберет для себя сам. Просто лично мне хотелось бы уже чего-то нового. Может компания просто боится прогадать с новый дизайном?