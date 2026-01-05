Сколько будут стоить Galaxy S26? Свежие слухи точно поднимут вам настроение

Пока смартфоны с каждым днем и каждой новостью о дефиците комплектующих становятся только дороже, Samsung, похоже, решила сыграть против тренда. Если верить свежим слухам, новая линейка Galaxy S26 может сохранить прошлогодние цены. Для многих это звучит почти как праздничный сюрприз.

Авторы утечек утверждают, что Samsung рассматривает возможность оставить стоимость всех смартфонов линейки Galaxy S26 на уровне прошлогодних моделей. Это значит, что даже с выходом нового поколения флагманских устройств с подорожавшей оперативкой на борту компания не планирует просить с покупателей больше денег, чем раньше.

Для рынка это довольно непривычно. Нередко новые смартфоны получаются немного дороже предыдущих, потому что растут цены на комплектующие, производство и логистику, да и сами устройства с каждым годом становятся сложнее. Именно поэтому многие ожидали, что Galaxy S26 заметно прибавит в цене. Но, если верить слухам, компания решила порадовать своих фанатов.

Базовая версия Galaxy S26, как ожидается, будет стоить на уровне Galaxy S25. То же самое касается и более продвинутых моделей Galaxy S26+ и Galaxy S26 Ultra. Так что новые смартфоны обещают быть современнее и мощнее, но только не дороже. В результате за базовый Galaxy S26 придется отдать все те же 799 долларов, а за S26+ и S26 Ultra — 999 и 1299 долларов соответственно.

Такой подход снизит прибыль компании как минимум на 10-15%. Однако, как известно, Samsung выпускает не только смартфоны, но также и ту самую подорожавшую память. А значит высокая прибыль от оперативки и накопителей поможет компенсировать расходы.

Как ценовая политика Samsung повиляет на остальной рынок

Надо сказать, что такой подход южнокорейского производителя может порадовать не только тех, кто ждет новинки Galaxy. Флагманские модели обычно задают ценовой ориентир для всего рынка. И если один из крупнейших производителей не повышает цены, это дает шанс другим компаниям тоже не спешить с удорожанием своих устройств.

Конечно, это всего лишь слухи: Samsung пока не назвала даже точную дату презентации Galaxy S26, что уж говорить о ценах. Но, если информация подтвердится, покупателей в следующем году может ждать редкая для рынка ситуация: новый топовый смартфон без неприятного сюрприза в виде выросшего ценника. А еще лучше будет, если такому примеру последуют и остальные компании.

Надо понимать, что речь идет только о флагманах, в стоимость которых уже вложена достаточно большая подушка безопасности. Она позволяет производителю регулировать конечную стоимость и не увеличивать цены. А вот телефоны Galaxy среднего уровня все равно подорожают. Из-за более низкой прибыли от этих моделей у компании практически не остается запаса для покрытия роста затрат на компоненты.

