Сколько держат заряд флагманы 2026 года

Если вы выбираете новый флагман и хотите понять, кто реально живёт дольше без розетки, появился хороший ориентир. Сразу несколько топовых смартфонов 2026 года прогнали по одному и тому же сценарию использования. В тесте нет «бережных» условий — устройства нагружают так, как это часто бывает в реальной жизни. И после таких цифр по-другому воспринимаешь и характеристики, и обещания производителей.

Какие смартфоны участвовали в тесте

В сравнении участвовали топовые устройства последнего поколения:

Samsung Galaxy S26 Ultra (5000 мА*ч)

Google Pixel 10 Pro XL (5200 мА*ч)

iPhone 17 Pro Max (4823 мА*ч)

OnePlus 15 (7300 мА*ч)

Xiaomi 17 Ultra (6800 мА*ч)

OPPO Find X9 Pro (7500 мА*ч)

Это не самые автономные смартфоны на рынке — в продаже уже есть модели с батареями на 10 000 мА*ч. Например, как Honor Power 2, который опозорился из-за камер. Но это другая лига, поскольку сегодня мы рассматриваем флагманы 2026 года для глобального рынка, а не устройства для Китая.

Какой смартфон держит батарейку лучше всех

Тянуть с результатами не будем, какой смартфон держит заряд лучше — видно по финальной тройке лидеров:

Первое место — OPPO Find X9 Pro. Он продержался в тесте аж 14 часов и 16 минут. Затем идёт OnePlus 15 с результатом 12 часов 55 минут. Замыкает тройку лидеров Samsung Galaxy S26 Ultra. Его хватило ровно на 12 часов.

Остальные смартфоны завершили тест с такими результатами — это наглядное сравнение автономности смартфонов 2026:

iPhone 17 Pro Max — 11:32

Xiaomi 17 Ultra — 11:27

Samsung S25 Ultra — 10:43

Google Pixel 10 Pro XL — 9:53

То есть OPPO оторвался от ближайших конкурентов почти на полтора часа, и это уже существенная разница. Впрочем, секрет победителя здесь довольно приземленный: очень большая батарея (7500 мА*ч) и грамотная оптимизация. Уже в первые пару часов Find X9 Pro терял заряд заметно медленнее конкурентов, так что он может похвастать стабильностью.

Да, в тесте под нагрузкой важны и нагрев, и то, как телефон «режет» частоты, и как агрессивно закрывает фон. Но когда батарея огромная, а софт не мешает ей работать — получается именно такой разрыв.

Надо отдать должное: S26 Ultra при тех же 5000 мА*ч оказался живучее S25 Ultra почти на полтора часа. Но и здесь логика простая — новое железо и прошивка часто дают выигрыш именно в эффективности: меньше расход в фоне на работу чипа, лучше работа нового модема, который экономичнее под нагрузкой. Он, кстати, вышел несколько дней назад и получил уникальную функцию, связанную с безопасностью.

А вот самая большая неожиданность — Xiaomi 17 Ultra. При батарее в 6800 мАч он в этом сравнении не выглядел монстром автономности и в итоге отключился раньше многих, у кого аккумулятор даже меньше. Например, он держится на 5 минут меньше, чем iPhone 17 Pro Max при гораздо меньшей батарейке в корпусе — и это в очередной раз показывает, что сколько держит заряд смартфон зависит не только от цифр мАч.

Какой смартфон лучше выбрать

В итоге тест отлично иллюстрирует главную мысль: автономность флагмана в 2026 году — это уже не просто емкость АКБ, а баланс ёмкости, железа и того, как прошивка ведёт себя под нагрузкой. Если вам нужен смартфон с лучшей батареей и максимум времени без розетки, ориентируйтесь на лидеров рейтинга — там разница измеряется не процентами, а полноценными часами. Тут однозначный выбор — OPPO Find X9 Pro.

Но если выбирать практично, важно смотреть не только на итоговое время, но и на то, как смартфон разряжается в тяжёлых сценариях, греется ли он и насколько стабильно процессор держит темп. Поэтому цифры из теста — хороший компас, но окончательный выбор всё равно стоит сверять со своим стилем использования: камера, игры, навигация и связь решают не меньше, чем батарейка на бумаге. В таком случае вам зайдут Samsung Galaxy S26 Ultra или даже Google Pixel 10 Pro XL.