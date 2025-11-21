Сколько реально живет смартфон с батареей на 7500 мА*ч? Тесты раскрыли настоящую автономность

Хотели бы себе смартфон, который не нужно ставить на зарядку перед сном? Который даже на следующий день точно продержится до обеда? Такие уже есть на рынке, причем в теории они обещают реально огромную автономность. Но у них есть и недостатки. Мы узнали, сколько часов работают китайские флагманы с пресловутыми «монстрами» на 7000 мА*ч и выше.

Когда OnePlus представила новинку с топовыми характеристиками, то разговоры о смартфоне неожиданно сместились с камер и дизайна в сторону аккумулятора. И это не удивительно: батарея здесь огромная: аж на 7300 мА*ч, да еще и выполнена по новой кремний-углеродной технологии. Компания прямо заявила, что хочет сделать смартфон, который живет дольше остальных на рынке, и, кажется, это у нее действительно получилось. А еще получилось у OPPO с ее Find X9 Pro на 7500 мА*ч и других производителей. Так кто же из них реально лучше?

Какая автономность у кремний-углеродных АКБ

Увеличение емкости по сравнению с моделями на литиевых батареях ощущается сразу. В реальных сценариях (обычный веб-серфинг, видео, музыка, навигация) смартфоны спокойно проживают по два дня, а в щадящем режиме и того больше. В одном из тестов OnePlus 15 зарядили в пятницу, гоняли в играх и программах, а подзарядка ему понадобилась только в воскресенье утром. Впечатляет? Естественно.

Кажется, наступил тот момент, когда можно не смотреть на индикатор заряда и нервничать, видя как он тает на глазах. Например, в реальных тестах OnePlus 15 работает на 19% дольше по сравнению с OnePlus 13, что как раз соответствует увеличению емкости аккумулятора на 21%. Да и у OPPO получился примерно такой же разрыв.

На первый взгляд все очень даже хорошо. Однако есть и ложка дегтя. И дело здесь в надежности новых аккумуляторов: они склонны к быстрому износу. Хотя в OnePlus утверждают, что специалистам удалось добиться неплохих результатов в этом плане. Якобы их аккумулятор выдерживает примерно 1400 циклов зарядки, сохраняя при этом не меньше 80% от изначальной емкости. Для обычного пользователя это означает, что через пару лет смартфон все еще будет держать заряд практически на уровне нового. Так что запас прочности у кремний-углерода теперь даже выше, чем у большинства других смартфонов на рынке. Впрочем, все это пока только обещания, а реальные цифры мы увидим на практике как минимум через год.

По сравнению с флагманами, у которых обычные литий-ионные батареи, эти преимущества также сохраняются. В среднем новинки работают от батареи на 20–40% дольше по сравнению с Google Pixel 10 Pro XL и Galaxy S25 Ultra. Например, от OnePlus 15 можно ожидать на 30–50% больше автономности, чем у других флагманов на рынке.

Конечно, не обошлось и без нюансов. Например, телефон с высокой емкостью дольше заряжается. Хотя это попытались компенсировать повышением мощности блока питания, гаджеты все равно восполняет заряд чуть дольше. Например, все тот же OnePlus 15 заряжается полностью за 40 минут, а предыдущий флагман всего за 35 минут. Впрочем, если получаса на проводе хватит, чтобы телефона хватило на весь рабочий день, то претензии можно снять.

В целом новинки китайских брендов создают ощущение устройств, которые наконец-то соответствуют требованием современного человека. Это явно смартфоны для тех, кто постоянно в движении и хочет, чтобы устройство оставалось на плаву к вечеру. Согласитесь, что уже давно хочется выйти из дома без зарядки и знать, что ты точно не останешься без связи хоть на следующий день.