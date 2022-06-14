Сколько Xiaomi Band 7 будет стоить в России, и как его купить уже сейчас

Как же часто на запястьях самых разных людей можно увидеть простой и понятный Xiaomi Mi Band, который теперь стал называться просто Xiaomi Band. Все просто — он недорогой, легкий, работает долго, выглядит стильно и его легко купить. Несколько недель назад компания выпустила уже седьмое поколение своего самого известного трекера, но у нас была только китайская цена, и сложно было представить. сколько он будет стоить в других странах. Но сейчас появилась европейская цена, которая обычно бывает намного ближе к официальной российской. Поэтому мы уже сейчас можем сказать, сколько новинка будет стоить в России. А заодно расскажем, как можно существенно сэкономить и купить Xiaomi Band 7 уже сейчас.

Можно ли купить Xiaomi Band за пределами Китая

В прошлом месяце Xiaomi официально выпустила свой последний фитнес-трекер на своем домашнем рынке в Китае, получивший название Xiaomi Band 7. Как следует из названия, он является преемником Mi Band 6 и теперь доступен для покупки на китайском рынке.

Устройство еще официально не представлено в других регионах, но ожидается, что оно скоро появится на мировом рынке. В преддверии этого события в сеть просочились цены на Xiaomi Band 7 для европейского рынка.

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Сколько будет стоить Xiaomi Band 7 в России

Согласно последнему отчету аналитика SnoopyTech, Xiaomi Band 7 будет стоить от 50 до 60 евро (примерно от 3000 до 3600 рублей по курсу). Цена его предшественника годом ранее составляла 45,99 евро. Если информация верна, мы видим некоторое повышение цены, что вполне логично на фоне улучшения характеристик и общего подорожания электронной продукции в мире.

Цена в России, если гаджет будет официально поставляться на наш рынок, в этом случае может составить примерно 4000-4500 рублей. Примерно столько же трекер стоил в прошлом году. При этом назвать точную дату старта продаж сложно из-за сложившейся ситуации и сложностей с поставками. Впрочем, нельзя сказать даже, когда трекер появится в Европе. Многие аналитики предсказывают, что это случится в течение нескольких недель. Выхода на российский рынок вряд ли стоит ждать раньше осени.

Стоит ли покупать Xiaomi Band 7.

Где купить Xiaomi Band 7

Но уже сейчас трекер можно купить на AliExpress. При этом цена на него выглядит довольно привлекательной — около 3000 рублей. Купить его можно как по отдельности — только трекер — так и в комплекте с аксессуарами. Например, за 70 рублей можно доложить в заказ два защитных стекла для экрана, а если заплатить чуть больше, можно купить трекер сразу со сменными браслетами.

Если решите купить этот гаджет, срок доставки составит до месяца (заявленный срок), а при выборе комплектации обратите внимание на регион. Надо выбрать версию для России.

Характеристики нового Mi Band

Xiaomi Band 7 оснащен 1,62-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением экрана 192 x 490 пикселей, плотностью пикселей 326 PPI и максимальной яркостью 500 нит. Он имеет функцию отображения Always-On, а также динамические обои Mars, такие же, как те, что доступны в MIUI 13.

С точки зрения дизайна новый трекер мало, чем отличается от представленного в прошлом году Mi Band 6, а весит всего 13,5 граммов. Он также поставляется с такими функциями, как помощник Xiao AI, и поддерживает 120 спортивных режимов, включая поддержку четырех профессиональных. В них есть возможность отслеживания активности, анализ данных и многое другое для всестороннего изучения вашей активности и оптимизации процесса тренировок.

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Также Xiaomi Band 7 поддерживает мониторинг кислорода в крови в течение всего дня и предупреждает владельца, если его уровень падает ниже 90%. Помимо этого, устройство оснащено трекером сердечного ритма и трекером сна. Последний может предоставлять такие данные, как качество дыхания во сне, REM и качество времени сна. Есть даже встроенный мониторинг стресса, отслеживание женского здоровья и многие другие функции, часто доступные только в существенно более дорогих моделях трекеров и часов.

Xiaomi Band 7 питается от большой батареи емкостью 180 мАч, способной работать до 15 дней без подзарядки. Также утверждается, что он работает около 9 дней при интенсивном использовании и, как и его предшественники, использует магнитное зарядное устройство.