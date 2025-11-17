Сложно поверить, но моющий пылесос Redroad H15 продают со скидкой 70%, и это — не фейк

В период таких больших распродаж, как 11.11, на маркетплейсах полно фейковых скидок. Многие магазины искусственно завышают стоимость товаров в преддверие акции, а потом резко опускают, чтобы заявить о реальном снижении цен. Поэтому, когда мы видим скидки в районе 70%, нам сложно в них поверить. Однако пылесос Redroad H15 к распродаже 11.11 реально потерял больше половины стоимости и теперь продается на Ozon с приличным дисконтом.

Сейчас купить Redroad H15 можно за 12 600 ₽, для чего при оформлении заказа необходимо ввести промокод H152025PP номиналом 600 ₽. Тогда скидка составит те самые 70%, ведь обычная цена этого вертикального пылесоса — 39 999 ₽. Сложно поверить? Мы тоже в этом сомневались, пока не узнали, что умеет Redroad H15.

Redroad H15 — вертикальный пылесос 3 в 1

Первое, на что обращаешь внимание, так это на функциональность Redroad H15. Ведь, по сути, перед нами устройство 3 в 1, которое одновременно:

выполняет сухую уборку;

полноценно моет пол;

всасывает жидкость.

Только вдумайтесь: условный Dyson, который сложно найти по цене ниже 50 тысяч рублей, способен только на сухую уборку, в то время как Redroad H15 является универсальным устройством для полной очистки пола.

Мощный пылесос для сухой и влажной уборки

Конечно, можно усомниться в возможностях Redroad H15, не зная о его мощности. Но его сила всасывания достигает 18 000 Па, позволяя эффективно справляться с крошками, пылью, шерстью домашних животных и довольно крупным мусором.

Кроме того, правосторонняя щетка вертикального пылесоса Redroad H15 позволяет ему плотно двигаться вдоль стен и мебели, обеспечивая полную уборку без слепых зон. А это уже большая заслуга.

Время работы моющего пылесоса

С учетом впечатляющей мощности Redroad H15 может показаться, что работает он от силы несколько минут, позволяя в лучшем случае убрать гостиную на одном заряде. Но это не так: автономность устройства составляет 48 минут, чего достаточно для уборки помещения площадью до 350 м².

Причем это не пустые слова, а сухие подсчеты, исходя из наличия у пылесоса аккумулятора емкостью 2600 мАч. С ним прибор реально работает долго, а заряжается он 2-3 часа от комплектного адаптера.

Обслуживание пылесоса Redroad H15

Зарядка пылесоса выполняется на станции, которая, разумеется, входит в комплект поставки. Причем она одновременно играет роль места для хранения, а еще не только восстанавливает энергию Redroad H15, но и чистит, а также сушит его валик после уборки.

А вот теперь пора загнуть пальцы: в лице пылесоса Redroad H15 мы получаем устройство 3 в 1 с отличной мощностью всасывания для эффективной уборки любого типа, которое долго работает от одного заряда и не требует сложного ухода. За него реально не жалко отдать 39 999 ₽, но сейчас на Ozon можно заплатить на 70% меньше!