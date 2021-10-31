Смарт-часы от Samsung с поддержкой eSIM появились в России

В последнее время смарт-часы и фитнес-браслеты набирают все большую популярность. Многие пользователи посредством подобных гаджетов открывают для себя дополнительную возможность контролировать собственное здоровье, получать уведомления, когда смартфон находится в сумке или рюкзаке и автономно слушать музыку. Однако умных часов с возможностью совершения звонков в нашей стране почти нет. Все должны изменить новые Samsung Galaxy Watch 4 с поддержкой eSIM, на днях поступившие в продажу в России. В статье предлагаю поговорить о том, зачем нужны часы с сим-картой и разобрать, как звонить с этого устройства.

На днях Samsung объявила о старте продаж в России сразу двух моделей умных часов: Galaxy Watch4 Classic и Galaxy Watch 4 с поддержкой сотовой связи. Ждали ли этого пользователи Android? Конечно. Сейчас перед нами открывается огромный простор для использования гаджета в автономном режиме. Кстати, если вы не знаете, что такое eSIM, рекомендую статью по теме.

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Часы, по которым можно звонить

Умные часы от компании Samsung вышли на рынок еще летом 2021 года и сразу же полюбились многим пользователям. Автор AndroidInsider.ru Артем Сутягин уже рассказывал ранее о том, чем новинка отличается от предыдущей версии и разбирал все уникальные фишки устройства. Я же кратко резюмирую основные:

eSIM.

ЭКГ.

Мониторинг артериального давления.

Функция автоматического отслеживания тренировок.

Датчик BIA, который измеряет состав тела.

Возможность бесконтактной оплаты с помощью Samsung Pay.

Операционная система Wear OS, объединяющая продукты Samsung и Google.

Единственное отличие между Galaxy Watch 4 Classic и Galaxy Watch 4 состоит в дизайне и габаритах. Классическая модель имеет дисплей 46 мм и 42 мм, в то время, как простая версия 44 мм и 40 мм. Важно отметить разницу в цветах. Galaxy Watch 4 доступны в серебристом, черном, розовом золоте, а Classic только серебристом и черном.

Можно, конечно, сказать, что одна версия — решение для мужчин, а другая для прекрасных дам, но я такой политики не поддерживаю. Часы от Samsung в целом достаточно большие, а если приобрести версию на 46 мм, выглядеть на худощавой руке они будут очень смешно. Так что не поддавайтесь стереотипам и выбирайте только те вещи, которые вам нравятся.

Характеристики смарт-часов Galaxy Watch 4

Характеристики Samsung Galaxy Watch 4 впечатляют. Раньше я и подумать не мог, что умные часы смогут иметь такие параметры. Да что уж говорить, еще лет 5 назад мой телефон был гораздо слабее. Сами посмотрите:

5-нм процессором Exynos W920.

1,5 ГБ оперативной памяти.

16 ГБ хранилища.

До 40 часов работы от аккумулятора.

Часы с eSIM

По сути, теперь вы можете обращаться к смартфону чуть реже, чем никогда. Ну, сами подумайте. Можно выходить из дома и слушать музыку в часах, совершать и получать звонки, оплачивать покупки. Смотреть кино или листать ленту можно с планшета, ведь так гораздо удобнее, а для работы всегда есть ноутбук.

Плюс, такой сценарий использования будет крайне актуален для спортсменов. С помощью новых Galaxy Watch 4 можно без проблем ответить на звонок или прочитать сообщения буквально на бегу. До сегодняшнего дня многие атлеты испытывали некоторые проблемы по этому поводу. Раньше всегда приходилось класть в карман смартфон, который мешает занятиям и так и норовит выпасть. Теперь проблема решена.

Напомню, что технология eSIM в смарт-часах ранее уже была в часах Huawei, однако после недавних событий, пользователи не очень-то обращают внимание в сторону устройств на базе Harmony OS.

Да и в целом, eSIM не очень популярна в России. Многие даже и не знают, что на телефоне или умных часах можно активировать виртуальную сим-карту. Возможно с появлением Galaxy Watch 4 что-то изменится.

Как звонить с умных часов

Напомню, что некоторые функции Samsung Galaxy Watch 4 работают не со всеми смартфонами. Например, для качественной работы всех функций мониторинга здоровья вам будет необходимо скачать приложение Samsung Health Monitor, а оно доступно только на телефонах Galaxy. Поэтому с другими смартфонами на базе Android оно работать не будет.

Со звонками же все проще. Чтобы осуществить звонок посредством на Samsung Galaxy Watch 4, вам требуется всего лишь активировать функцию виртуальной сим-карты в приложении Galaxy Wearable, перед этим предоставив ему необходимые разрешения в настройках Android. Для этого:

Разблокируйте смартфон и перейдите в Настройки.

Далее откройте раздел Приложения.

Пролистайте до Galaxy Wearable.

Перейдите в Разрешения и включите все тумблеры.

К смартфонам тоже есть некоторые требования. В частности, вам необходимо использовать устройство под управлением Android 6.0 и выше c минимальным объемом оперативной памяти 1,5 ГБ.

Цена смарт-часов Samsung

Важно понимать, что более-менее сносные смарт-часы стоят совсем не дешево. Они, по сути, представляют собой полноценное устройство, способное во многом заменить вам телефон. При этом их корпус значительно меньше, а значит, стоить дешево просто не могут.

В России цены будут следующие:

Galaxy Watch4 Classic LTE 46 мм — 34 990 рублей

Galaxy Watch4 LTE 40 мм — 24 990 рублей

Думаю, что с учетом огромной функциональности цена вполне оправдана. Ну, сами подумайте: звонки, навигатор, тренировки, функции контроля здоровья. И все это в такой маленькой коробочке, стоимостью всего 35 тысяч рублей.

А вы что думаете по поводу Galaxy Watch 4? Надо брать? Своим мнением предлагаю поделиться в нашем Телеграм-чате, будет интересно прочесть.