Смарт-часы Samsung научились измерять давление и ЭКГ. Как включить

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Артем Сутягин 0

Функции умных часов постепенно становятся все богаче. Они умеют контролировать активность, давать рекомендации, контролировать пульс и другие параметры организма. Того и гляди они даже научатся контролировать уровень сахара в крови, а функциями ЭКГ и измерения артериального давления уже сейчас мало кого удивишь. Проблема в том, что часов с такой возможностью очень мало. Но теперь пришло время и самые популярные часы после Apple Watch получили возможности мониторинга ЭКГ и артериального давления сразу в 31 стране. Давайте разберемся, доступна ли функция в России, как ее включить на часах, и можно ли верить таким измерениям.

ЭКГ в Samsung

Чем больше измерений будет в часах, тем лучше.

ЭКГ и проверка давления на часах Samsung

Еще в прошлом месяце Samsung объявила, что ее Galaxy Watch Active2 и Galaxy Watch3 наконец получат поддержку мониторинга ЭКГ и артериального давления на 31 рынке по всему миру. Благодаря этим функциям сегмент умных часов становится еще более важным не только для производителя, но и для простых пользователей. Гаджеты становятся более ориентированными на здоровье. Пусть и с некоторыми погрешностями, но они постепенно получают функции, которые в прямом смысле слова могут спасать жизни.

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Основным недостатком этих функций является то, что они часто зависят от одобрения конкретных правительств и местных медицинских организаций, вроде Министерства здравоохранения. Каждое правительство хочет гарантировать, что эти функции могут быть рекомендованы к использованию и являются надежными. Samsung Galaxy Watch Active2 и Galaxy Watch3 наконец-то прорвали эту бюрократическую стену.

Часы Samsung

Именно эти часы Samsung первыми получили поддержку важных измерений

В каких странах работает ЭКГ и проверка давления на Samsung

  • Австрия
  • Бельгия
  • Болгария
  • Чили
  • Хорватия
  • Чехия
  • Дания
  • Эстония
  • Финляндия
  • Франция
  • Германия
  • Греция
  • Венгрия
  • Исландия
  • Индонезия
  • Ирландия
  • Италия
  • Латвия
  • Литва
  • Нидерланды
  • Норвегия
  • Польша
  • Португалия
  • Румыния
  • Словакия
  • Словения
  • Испания
  • Швеция
  • Швейцария
  • ОАЭ
  • Великобритания

Когда в России появится ЭКГ на часах Samsung

Как видим из списка выше, пока функция не поддерживается в России, но вероятность появления ее в ближайшее время высока, так как подобные случаи уже есть. Те же Apple Watch еще в прошлом году получили функцию ЭКГ, что говорит о лояльности наших медиков к такой технологии и готовности сертифицировать ее, если производитель представит все необходимые данные.

Как включить ЭКГ и проверку давления на Samsung

Чтобы использовать функцию ЭКГ и проверки давления на поддерживаемых часах, пользователям необходимо загрузить приложение Samsung Health Monitor. Оно появилось в магазине приложений Galaxy.

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Установка приложения должна сопровождаться обновлением программного обеспечения на часах, прежде чем использовать приложение и функции. Пока даже в указанных выше регионах не все пользователи получили возможность обновиться. Поэтому, если вы проживаете в одном из них и не получили обновление, наберитесь терпения — в самое ближайшее время оно придет. Проверить его наличие можно вручную в приложении Galaxy Wearable.

Galaxy Wearable

Все функции настраиваются в этом приложении.

Как настроить мониторинг давления на часах Samsung

Стоит отметить, что мониторинг артериального давления требует калибровки перед использованием. Для этого вы трижды измерите свое кровяное давление с помощью часов и специального прибора для измерения артериального давления. Вам нужно будет ввести значения, которые вы получаете от автономного монитора, в приложение. После этого вы можете свободно использовать приложение со своих часов.

Правильно ли часы показывают ЭКГ, давление и пульс

Естественно, нет! Это если коротко. Если ответить более развернуто, то можно сказать, что иногда часам можно верить, но не стоит полагаться на них слишком сильно. Об этом даже предупреждают все производители.

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Подобные измерения нужны скорее для общего представления о состоянии здоровья. Например, во время занятий спортом они покажут отклонения от нормального состояния, а в случае серьезных перебоев в работе сердца забьют тревогу. Но и в этом случае не стоит пугаться — надо обратить больше внимания на свое здоровье и сходить к врачу для более детального обследования. Даже простейшее измерение пульса может сбоить. Например, если рука мокрая, грязная или часы не плотно на ней сидят.

Часы

С современными часами можно делать почти все. А вы ими пользуетесь?

Часы с измерением уровня сахара в крови

Интересно, что в этом году часы Galaxy, которые предположительно получат название Galaxy Watch 4, будут показывать даже уровень глюкозы. Это позволит пользователям контролировать уровень сахара в крови.

Это будет полезно не только людям, страдающим диабетом, и тем, кто находится в зоне риска заболевания, но и остальным пользователям. Они смогут контролировать значение уровня сахара и не доводить его до критических значений.

Такие приборы уже существуют, но пока они не стали массовыми. Опять же, во многом из-за необходимости сертификации каждой конкретной модели. Но появление такого измерения несомненно станет очень полезной функцией, которую многие ждали.

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