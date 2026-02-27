Смартфоны, часы, трекеры и компактный планшет. Все новинки большой презентации HUAWEI

HUAWEI провела большую презентацию, которая состоялась в Мадриде. Мероприятие проходило под вывеской «Время вашего старта». Как всегда, звучит красиво, но надо разобраться на деле, что это — простой маркетинг, или название выбрано не случайно. Главной и самой ожидаемой для многих новинкой стали беговые часы, которых компания не выпускала пять лет. Но, помимо этого, со сцены рассказывали о флагманском смартфоне, новом планшете, наушниках и целой россыпи фитнес-браслетов. Давайте разберёмся, что там было и стоит ли вообще обращать на это внимание.

HUAWEI WATCH GT Runner 2 — самые ожидаемые беговые часы

Начнём с того, ради чего, собственно, и собрали всех в Испании. Huawei вернулась в сегмент профессиональных беговых часов, и лицом этого возвращения стал двукратный олимпийский чемпион Элуид Кипчоге. Это не просто маркетинговый ход — по словам самого атлета, он участвовал в разработке устройства и делился мнением о том, каким должен быть по-настоящему полезный спортивный гаджет для бегунов любого уровня.

Главная фишка GT Runner 2 — трёхмерная плавающая антенна с двухдиапазонным GPS (L1 + L5), которая в сочетании с ИИ-алгоритмом геолокации умеет восстанавливать трек даже в тех местах, где сигнал прерывается. На практике это значит, что часы не потеряют вас в тоннеле, плотной городской застройке или в лесу. Батарея держит до 14 дней в обычном режиме, 7 дней при активном использовании и целых 32 часа с включённым GPS — это значит, что на полноценный марафон с запасом хватит.

Особо стоит отметить интеллектуальный режим «Марафон»: часы помогают выстроить подготовку к забегу, контролируют темп во время дистанции и анализируют результаты после финиша. По сути, это персональный тренер на запястье — только без назойливых советов в неподходящий момент.

HUAWEI Mate 80 Pro — флагман с новой камерой XMAGE

Новый флагман серии Mate получился серьёзным. Под задней крышкой — процессор Kirin 9030, до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и хранилище до 1 ТБ на быстрой памяти UFS 4.0. Экран — 6,75 дюйма, LTPO OLED, разрешение 2832×1280, частота обновления 120 Гц. Аккумулятор на 5750 мАч заряжается проводом на 100 Вт или без проводов на 80 Вт — хватит и на долгий день, и на быструю зарядку за завтраком.

Главная гордость Huawei — камерная система XMAGE второго поколения: тройной модуль 50+40+48 Мп с улучшенной цветопередачей при смешанном освещении. Стекло Куньлунь второго поколения, которое уже хорошо зарекомендовало себя в некоторых предыдущих моделях, надёжно защищает экран. По заявлению производителя, это одно из самых прочных стёкол в нынешних смартфонах. Работает всё это под управлением HarmonyOS 6.0.

HUAWEI WATCH Ultimate 2 и Band 11 — часы и трекеры для всех

Если GT Runner 2 — это для серьёзных атлетов, то Watch Ultimate 2 в новом зелёном цвете ориентирован на любителей гольфа и экстремального отдыха. Часы унаследовали возможности для дайвинга и занятий спортом на открытом воздухе от предыдущего поколения, добавив продвинутые гольф-функции — от тренировочного режима до навигации по реальному полю. В продаже эти часы появятся в марте, а ценник в российских торговых сетях можно прогнозировать на уровне 70–80 тысяч рублей.

Фитнес-браслет Band 11 вышел в двух версиях — стандартной и Pro. Обе получили 1,62-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 286×482 пикселей, частотой 60 Гц и режимом Always-on Display. Алюминиевый корпус, защита 5 ATM, встроенный динамик для звонков, Bluetooth 6.0 и до 14 дней автономности при лёгкой и средней нагрузке.

Версия Pro дополнительно получила встроенный GNSS-модуль для трекинга без смартфона и чуть более брутальный дизайн корпуса. Мировые продажи стартуют 6 марта, но ценник в России назвать пока сложно — узнаем его, когда продавцы привезут их на наш рынок. В любом случае это будет один из самых недорогих носимых гаджетов этого бренда.

HUAWEI FreeBuds Pro 5 — лучшие TWS-наушники

По себе могу сказать, что если линейка FreeBuds Pro не является лучшей, то её точно можно назвать одной из лучших, если выбирать обычные гражданские TWS-наушники. Я сам пользуюсь третьим поколением, и как только пятое поступит в продажу — сразу куплю их.

Флагманские наушники, которые Huawei анонсировала в Китае ещё в ноябре, теперь выходят на международный рынок. В каждом «ухе» — сдвоенная система из 11-мм динамика и дополнительного твитера, плюс фирменный чип Kirin A3 с обновлённым адаптивным шумоподавлением. Поддерживаются кодеки AAC, SBC, LDAC и L2HC с битрейтом до 2,3 Мбит/с при подключении к совместимым устройствам Huawei.

Защита от воды не позволит плавать с этими наушниками, но дождь и пот во время тренировки они точно переживут. Сами наушники получили сертификат IP57, а корпус — IP54. Время работы достигает 8 часов без ANC для самих наушников и до 33 часов с учётом зарядного кейса. Можно прогнозировать цену в России в районе 15–20 тысяч рублей, что совсем немного для такого качества (если оно подтвердится). Цена будет примерно на уровне Samsung Galaxy Buds 4 и последнего поколения AirPods.

HUAWEI MatePad Mini — компактный планшет на каждый день

Ещё одна новинка — компактный планшет с диагональю 8,8 дюйма, который Huawei позиционирует как первый Mini в своей линейке MatePad. Корпус тоньше и легче стандартных планшетов настолько, что помещается в карман куртки — что само по себе звучит как редкость в нынешнюю эпоху 11-дюймовых «компактных» планшетов.

По сути, это аналог iPad Mini, который хоть и не стал хитом продаж, но до сих пор продаётся среди тех, кому нужен именно компактный планшет. На рынке много недорогих моделей компактного размера от производителей разной именитости. Но обычно это очень бюджетные модели, а тут будет хороший качественный планшет, пусть и не самый дешёвый.

Мероприятие в Мадриде получилось насыщенным — Huawei одновременно вернулась в беговой сегмент после пятилетней паузы, обновила флагманский смартфон, расширила линейку носимых устройств и представила компактный планшет. Слоган «Настоящее принадлежит вам», который компания взяла курсом ещё в прошлом году, на этот раз прозвучал вполне убедительно. Посмотрим, насколько реальные продажи совпадут с амбициями бренда и за какие деньги продавцы привезут эту технику в Россию.