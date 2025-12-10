Собрали 6 телевизоров с поддержкой Smart TV до 15 000 рублей. Действительно умное вложение

Хотите обновить старый телевизор и получить доступ к RuTube, фильмам и сериалам без серьезных затрат? Мы нашли такие модели: недорогие, но при этом функциональные. В подборку вошли 6 телевизоров, которые легко найти на Яндекс Маркете и которые дают достойное изображение и максимум возможностей за свои деньги.

В диапазоне до 15 000 рублей не так просто выбрать действительно удобный Smart TV: многие модели тормозят, долго загружают меню или вообще не имеют умных функций. Поэтому мы отобрали варианты, которые работают адекватно, спокойно справляются с потоковым видео, подходят для кухни, спальни или дачи, а еще при этом не разоряют кошелек.

Tuvio TD43UFBHH13 — топ за свои деньги

Диагональ: 43 дюйма

Разрешение: 3840×2160 пикселей (4K)

Функции: российская система YaOS, управление со смартфона

Современный 43-дюймовый телевизор, который легко может стать основным в гостиной или выполнить роль домашнего мультимедийного центра. Здесь 4K-панель с матрицей VA. Такой тип экрана обеспечивает высокий контраст и глубокий черный цвет, что особенно приятно при просмотре кино вечером. Платформа YaOS запускает популярные приложения, стриминговые сервисы и видеосервисы. Модель выглядит удачным универсалом по разумной цене, особенно в периоды распродаж, когда на нее действуют скидки как сейчас.

Купить телевизор Tuvio

SBER SDX-32F2139 — компактный Full HD для кухни

Диагональ: 32 дюйма

Разрешение: 1920×1080 пикселей (Full HD)

Функции: российская система Салют ТВ, есть Bluetooth

Этот 32-дюймовый телевизор отлично подходит для кухни, спальни или небольших помещений. Full HD-разрешение и LED-подсветка дают приятную, достаточно четкую картинку, особенно при просмотре сериалов, RuTube и стриминговых сервисов. На борту стоит платформа Салют ТВ, которая поддерживает популярные онлайн-кинотеатры и приложения. Есть Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, USB, Ethernet и встроенный цифровой тюнер: то есть все, что нужно для современного Smart TV в компактном формате. Хороший сбалансированный вариант за свои деньги.

Купить телевизор SBER

Haier 32 Smart TV M1 — надежный бюджетник на каждый день

Диагональ: 32 дюйма

Разрешение: 1366×768 пикселей (HD)

Функции: Smart TV (Android TV), поддержка DVB-T/T2/C/S/S2

Один из наиболее сбалансированных недорогих смарт-телевизоров в обычное время, вне распродаж. Диагональ 32 дюйма: идеальный вариант для кухни, спальни или дачи. На борту платформа Android TV, которая позволяет запускать RuTube, VK Видео и другие приложения. Телевизор оснащен цифровыми тюнерами, так что показывает эфирные каналы даже там, где нет интернета. Качество изображения для своей цены вполне достойное, даже если смотреть с небольшого расстояния. Отличный рабочий вариант при минимальных вложениях.

Купить телевизор Haier

StarWind SW-LED32SG300 — простой Smart TV для дома

Диагональ: 32 дюйма

Разрешение: 1366×768 (HD)

Функции: Smart TV (YaOS), поддержка DVB-тюнеров, USB, Wi-Fi

Удачное решение для кухни, небольшой спальни или гостиной. Телевизор оснащен базовыми Smart-функциями, поддерживает онлайн-кинотеатры, YouTube и стандартное цифровое ТВ. Экран здесь обычный LED со средней яркостью, сопоставимой с недорогими офисными мониторами. Для своей цены StarWind выдает достойную картинку, позволяет подключить флешку или ТВ-приставку при необходимости. Практичный бюджетный вариант, если нужен недорогой и универсальный телевизор.

Купить телевизор StarWind

Aiwa 32N1-H1300B — неплохое качество при минимальном бюджете

Диагональ: 32 дюйма

Разрешение: 1366×768 (HD)

Функции: операционная система Салют ТВ, VA-матрица

Один из самых доступных вариантов среди умных телевизоров. Легкий, простой в установке и максимально понятный в использовании. Модель поддерживает цифровое ТВ, воспроизводит видео из интернета и работает с внешними носителями. Подходит как для простого домашнего сценария, так и для дачи. Если важна минимальная цена и базовая функциональность, то Aiwa — отличный кандидат.

Купить телевизор Aiwa

PolarLine 32PL12TC — максимально простой ТВ для фона

Диагональ: 32 дюйма

Разрешение: 1366×768 (HD)

Функции: поддержка внешних устройств (USB), базовые функции ТВ

Очень простой телевизор для ситуаций, когда Smart-функции не нужны вовсе: кухня, дача, гостевой дом, фоновые новости или мультики. Модель поддерживает цифровое вещание, так что стандартные 20 бесплатных каналов будут доступны без проблем. Это не топовое решение, но оно закрывает базовые бытовые задачи и стоит совсем недорого. Словом, отличный вариант, если хотите максимально сэкономить.

Купить телевизор PolarLine