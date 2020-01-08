Продолжается выставка CES 2020, на ней компании демонстрируют новые технологичные продукты, коими являются умные часы. Этот рынок не так популярен, и причины тому — отсутствие особой необходимости в умных часах, функции которых выполняют смартфоны. Для некоторых умные часы являются полезным дополнением и подчеркивают стиль, для других — это необходимость заряжать дополнительное устройство. Но несмотря на всю противоречивость умных часов, нам всё же интересно, чем порадуют производители в этот раз.

Withings ScanWatch — главное здоровье

Это единственные умные часы на рынке, которые способны определять апноэ во время сна. Они имеют встроенный датчик, способный определять насыщение крови кислородом. Часы также могут измерять пульс и представлять данные в виде электрокардиограммы. В будущем они могут получить разрешение FDA и CE, что сделает их первыми умными часами с сертификацией в медицине. К тому же они имеют ряд функций для занятия спортом. Будет доступно две версии: с 38 и 42 мм ремешком, а работать от одного заряда они могут до 30 дней. Стоимость базовой версии составит 249 долларов, а продажи начнутся уже в этом году. Предлагаем обсудить эту и другие новинки в Телеграм.

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Suunto 7 — любителям бега

Эти часики станут отличным вариантом для тех, кто любит побегать. Они оснащены GPS, способны измерять пульс, поддерживают офлайн-карты. Приятной особенностью стала функция Suunto Heatmaps, которая показывает часто используемые локации для различных видов тренировок. Устройство способно проработать от одного заряда с включенным GPS 12 часов, а в обычном режиме 48 часов. Их стоимость составила 499 долларов, а продажи стартуют уже в январе.

Skagen Falster 3 — красота важнее

Это производительные и красивые часы. Они оснащены процессором Qualcomm Snapdragon Wear 3100, 1 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной памяти, позволяют кастомизировать работу сенсоров, планируя их активацию в различные периоды. Это позволит более эффективно расходовать заряд аккумулятора. Falster 3 имеют встроенный микрофон, с помощью часов можно принимать и совершать звонки по Bluetooth через приложение-компаньон, имеется встроенный GPS, NFC. Продажи уже стартовали по цене в 295 долларов.

Diesel Fadelite — стильные часы с прозрачным ремешком и корпусом

Их можно назвать самыми красивыми умными часами 2020 года. Они не могут похвастаться мощным железом. Здесь Snapdragon Wear 3100 процессор, 512 мегабайт оперативной и 4 ГБ встроенной памяти, имеется NFC модуль. Их главная особенность — это интересные прозрачные ремешки, которые в купе с аккуратным корпусом делают их крайне необычными и привлекательными. Продажи Diesel Fadelite стартуют в марте по цене в 280 долларов.

Fossil Gen 5 Garrett — для настоящих мужчин

Fossil Gen 5 Garrett являются дополнительной версией Gen 5 и предлагают процессор Wear 3100, ширину кейса 46 мм, имеется встроенный GPS, датчик пульса, в них можно плавать. Поддерживается Android 6+, iOS 10 и выше. Доступно 5 цветовых вариаций, а цена начинается от 295 долларов.

Huami Amazfit T-Rex — любителям защищенности

Это неплохие дешёвые умные часы, схожие с Casio G-SHOCK. Здесь имеется защита военного стандарта MIL-STD-810G, часы можно погружать в воду на глубину до 50 метров, они имеют GPS, пульсометр, Bluetoth 5.0, а от одного заряда аккумулятора способны проработать 20 дней. К тому же многих порадует низкая стоимость в 139 долларов. Действительно неплохой вариант на фоне конкурентов, которые стоят в 2 раза дороже.

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Huami Amazfit Bip S — надо экономить

S-версия Amazfit Bip получила влагозащиту с возможностью погружения на глубину до 50 метров, а аккумулятора хватит на 40 дней использования. При этом их стоимость равна привлекательным 70 долларам. Отличный вариант для подростков и тех, кто не желает тратить много денег на носимые устройства.

А какие часы из представленных выше понравились вам больше всего? Делитесь мнением в комментариях ниже и не забывайте читать наши новости в Телеграм.

По материалам androidauthority