Список лучших умных часов на CES 2020 0

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Олег Кусов

Продолжается выставка CES 2020, на ней компании демонстрируют новые технологичные продукты, коими являются умные часы. Этот рынок не так популярен, и причины тому — отсутствие особой необходимости в умных часах, функции которых выполняют смартфоны. Для некоторых умные часы являются полезным дополнением и подчеркивают стиль, для других — это необходимость заряжать дополнительное устройство. Но несмотря на всю противоречивость умных часов, нам всё же интересно, чем порадуют производители в этот раз.

Лучшие умные часы CES 2020

Withings ScanWatch — главное здоровье

WITHINGS SCANWATCH — умные часы, определяющие апноэ

Это единственные умные часы на рынке, которые способны определять апноэ во время сна. Они имеют встроенный датчик, способный определять насыщение крови кислородом. Часы также могут измерять пульс и представлять данные в виде электрокардиограммы. В будущем они могут получить разрешение FDA и CE, что сделает их первыми умными часами с сертификацией в медицине. К тому же они имеют ряд функций для занятия спортом. Будет доступно две версии: с 38 и 42 мм ремешком, а работать от одного заряда они могут до 30 дней. Стоимость базовой версии составит 249 долларов, а продажи начнутся уже в этом году. Предлагаем обсудить эту и другие новинки в Телеграм.

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Suunto 7 — любителям бега

Suunto 7 — умные часы для бега

Эти часики станут отличным вариантом для тех, кто любит побегать. Они оснащены GPS, способны измерять пульс, поддерживают офлайн-карты. Приятной особенностью стала функция Suunto Heatmaps, которая показывает часто используемые локации для различных видов тренировок. Устройство способно проработать от одного заряда с включенным GPS 12 часов, а в обычном режиме 48 часов. Их стоимость составила 499 долларов, а продажи стартуют уже в январе.

Skagen Falster 3 — красота важнее

Skagen Falster 3 — просто и красиво

Это производительные и красивые часы. Они оснащены процессором Qualcomm Snapdragon Wear 3100, 1 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной памяти, позволяют кастомизировать работу сенсоров, планируя их активацию в различные периоды. Это позволит более эффективно расходовать заряд аккумулятора. Falster 3 имеют встроенный микрофон, с помощью часов можно принимать и совершать звонки по Bluetooth через приложение-компаньон, имеется встроенный GPS, NFC. Продажи уже стартовали по цене в 295 долларов.

Diesel Fadelite — стильные часы с прозрачным ремешком и корпусом

Лучшие умные часы CES 2020

Их можно назвать самыми красивыми умными часами 2020 года. Они не могут похвастаться мощным железом. Здесь Snapdragon Wear 3100 процессор, 512 мегабайт оперативной и 4 ГБ встроенной памяти, имеется NFC модуль. Их главная особенность — это интересные прозрачные ремешки, которые в купе с аккуратным корпусом делают их крайне необычными и привлекательными. Продажи Diesel Fadelite стартуют в марте по цене в 280 долларов.

Fossil Gen 5 Garrett — для настоящих мужчин

Часы для настоящих мужчин

Fossil Gen 5 Garrett являются дополнительной версией Gen 5 и предлагают процессор Wear 3100, ширину кейса 46 мм, имеется встроенный GPS, датчик пульса, в них можно плавать. Поддерживается Android 6+, iOS 10 и выше. Доступно 5 цветовых вариаций, а цена начинается от 295 долларов.

Huami Amazfit T-Rex — любителям защищенности

Huami Amazfit T-Rex — конкурент G-SHOCK

Это неплохие дешёвые умные часы, схожие с Casio G-SHOCK. Здесь имеется защита военного стандарта MIL-STD-810G, часы можно погружать в воду на глубину до 50 метров, они имеют GPS, пульсометр, Bluetoth 5.0, а от одного заряда аккумулятора способны проработать 20 дней. К тому же многих порадует низкая стоимость в 139 долларов. Действительно неплохой вариант на фоне конкурентов, которые стоят в 2 раза дороже.

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Huami Amazfit Bip S — надо экономить

Huami Amazfit Bip S — когда цена важнее всего

S-версия Amazfit Bip получила влагозащиту с возможностью погружения на глубину до 50 метров, а аккумулятора хватит на 40 дней использования. При этом их стоимость равна привлекательным 70 долларам. Отличный вариант для подростков и тех, кто не желает тратить много денег на носимые устройства.

А какие часы из представленных выше понравились вам больше всего? Делитесь мнением в комментариях ниже и не забывайте читать наши новости в Телеграм.

По материалам androidauthority

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