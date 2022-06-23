Стали известны возможные цены смарт-часов Samsung Galaxy Watch 5

В этом году, если планы Samsung не изменятся, мы должны увидеть новые умные часы компании — продолжение очень успешной модели, представленной в августе 2021 года. Новинка без сомнения получит важные функции, которые сделают ее очень привлекательной для покупателей. Вот только цена на этот гаджет кусается. В прошлом году она еще была более-менее нормальной, но в этом может стать выше. Пока нельзя точно сказать, сколько будут стоить эти часы, тем более в России, но некоторое понимание теперь есть. По крайней мере, есть на что ориентироваться. Спасибо утечкам!

Когда выйдут новый часы Самсунг

Ожидается, что Galaxy Watch 5 будут представлены позже в этом году. Одни источники говорят о начале августа, другие предрекают вторую его половину, а третьи и вовсе пугают нас тем, что ждать придется еще дольше. Последние в качестве аргументов ссылаются на продолжающийся кризис полупроводников и сложности с доставкой. Якобы это может сдвинуть срок анонса новых часов и складных телефонов компании на несколько месяцев.

Сколько будут стоить Galaxy Watch 5

Но последние слухи предполагают, что мы, возможно, уже знаем цену новых часов. Роланд Квандт из WinFuture недавно опубликовал в социальной сети таблицу ценников (размещена ниже) Galaxy Watch 5 и Galaxy Watch 5 Pro. Он также упоминает стоимость различных размеров каждой модели.

Если цена верна, то следующее носимое устройство Samsung будет продаваться по стартовой цене 300 евро (примерно 17 000 рублей по курсу). Это небольшое увеличение по сравнению с прошлогодними устройствами. Одна вещь, которую следует учитывать, это то, что цены все еще могут измениться. Естественно, цены приведены в валюте. В данном случае в евро. У автора нет возможности сказать, сколько новинка будет стоить в рублях.

Тем более, маловероятно, что часы будут поставляться на наш рынок или самой Samsung, или будут ввозиться перекупщиками, или по схеме параллельного импорта. Значит цена точно не будет ниже, чем на остальных рынках, а, скорее всего, будет несколько выше. То есть рассчитывать на цену ниже 20 000 рублей при условии сохранения курса валюты на нынешнем уровне точно не приходится. Скорее всего, цена будет еще выше.

Чем будут отличаться Galaxy Watch 5 Pro

Цена Samsung Galaxy Watch 5 Pro может достигать 540 евро (примерно 30 000 рублей по курсу). Учитывая, что эквивалент цены в нашей стране может достигнуть 40 000 рублей, можно смело сказать, что это дорого для смарт-часов Galaxy. Но надо помнить, что это далеко не предел, а о нем я рассказывал в этой статье. Кроме того, эти часы будут предлагать такие функции, которых нет у других моделей. Не зря же они получат приставку ”Pro”.

Тем более, что за максимальную цену покупатели получат часы с LTE. Тут тоже интересно то, что по слухам даже Pro-версия будет выпускаться как в версии с сотовым модулем, так и без него. Galaxy Watch 4 тоже могли работать в двух вариантах в прошлом году. Модель с LTE, естественно, стоила дороже.

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Какие часы делает Samsung

Между тем, тот, кто ищет меньшую цену и часы меньшего размера, может выбрать непрофессиональную модель. По словам Квандта, Galaxy Watch 5 будут иметь размеры 40 и 44 мм. И каждый размер также будет доступен в вариантах Bluetooth и LTE.

Сообщается, что Galaxy Watch 5 в 40-миллиметровом корпусе с подключением по Bluetooth будут стоить 300 евро (примерно 17 000 рублей по курсу). Версия LTE стоит около 350 евро (примерно 20 000 рублей по курсу). Если вам нужен больший размер, то для вас есть модели за 350 и 400 евро (примерно 20 000 и 22 500 рублей по курсу) за варианты BT и LTE 44-мм моделей соответственно.

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Помимо стоимости, Квандт также сказал, в каких цветах будут выпускаться все модели. Galaxy Watch 5 размером 40 мм будут доступны в цветах «розовое золото», «серый» и «серебристый». 44-миллиметровый вариант будет доступен в синем, сером и серебристом цветах. И, наконец, модель Pro будет доступна в черном и титановом цветах.

Цены Galaxy Watch 5

Samsung Galaxy 5 40 мм Bluetooth — 300 евро (примерно 17 000 рублей по курсу)

Samsung Galaxy 5 40 мм LTE — 350 евро (примерно 20 000 рублей по курсу)

Samsung Galaxy 5 44 мм Bluetooth — 350 евро (примерно 20 000 рублей по курсу)

Samsung Galaxy 5 44 мм LTE — 400 евро (примерно 22 500 рублей по курсу)

Samsung Galaxy 5 Pro 45 мм Bluetooth — 490 евро (примерно 27 500 рублей по курсу)

Samsung Galaxy 5 Pro 45 мм LTE — 540 евро (примерно 30 000 рублей по курсу)

Сразу считать, что часы будут стоить именно столько, не надо. Все еще может изменится, но ориентир у нас уже есть. А за сколько бы вы купили новые смарт часы Samsung? Пишите в нашем Telegram-чате.