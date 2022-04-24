Стало известно, когда выйдут первые умные часы POCO и какими они будут

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Артем Сутягин 0

Умные часы уже пару лет уверенно набирают популярность. Все из-за того, что сам тип устройств постепенно становится все более доступным и новые игроки могут предлагать доступные решения. Это в свою очередь все большое подталкивает развитие направления и все это входит в резонанс. Короче говоря, носимых гаджетов становится все больше, и они становятся все лучше. Теперь их может предложить даже бренд POCO. Пусть он и не является полностью самостоятельным, но его часы вызывают интерес и теперь мы знаем, когда их выпустят. А еще мы можем сказать, какими они будут. Давайте разбираться.

Новые часы POCO просто обязаны хорошо продаваться,

Когда выйдут часы POCO Watch

Уже некоторое время назад мы начали получать сообщения о том, что POCO готовит свои первые умные часы. Многие сразу обрадовались, так как являются фанатами марки. Тут надо отметить, что, учитывая особенности смартфонов POCO, это вполне объяснимо. Сегодня компания опубликовала официальное подтверждение того, что ее первый продукт из категории носимых устройств будет запущен в 20:00 по Гринвичу (23:00 по Московскому времени) 26 апреля.

Часы будут

Гаджет будет называться POCO Watch, это довольно предсказуемо, но внешний вид и функциональность продукта оставались неизвестными. Теперь мы можем поделиться просочившимися рендерами и спецификациями умных часов POCO.

Эти часы сделаны вполне в духе времени.

Тизерное изображение, опубликованное POCO Philippines, показывает, что первые умные часы бренда будут оснащены квадратным дисплеем. Похоже, что компания может подтвердить еще некоторые функции POCO Watch перед их официальным анонсом.

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Характеристики POCO Watch

POCO Watch имеют 1,6-дюймовый AMOLED-дисплей с изогнутыми краями. Он предлагает разрешение 360 x 320 пикселей. На правой грани находится кнопка управление, как и положено подобному устройству. Что-то похожее предлагают… все производители. Тут нет ничего нового, но что привлекает внимание, так это квадратные грани корпуса, которые уже несколько поколений ждут от Apple Watch. Наверное, именно этим и был навеян дизайн новых часов.

часы

Кнопка сбоку будет всего одна. Это не так удобно, как две. Не говоря уже о «коронке.»

Кроме простого отображения времени умные часы POCO будут предлагать некоторые другие полезные функции. Сред них довольно стандартные возможности отслеживания активности и фитнес-функции. Это мониторинг сердечного ритма и контроль кислорода в крови (SpO2). Часы получат аккумулятор емкостью 225 мАч и будут весить около 31 грамма. Они получат защиту от воды 5ATM. Что касается размеров, то мы можем рассчитывать на габариты 39,1 х 34,4 х 9,98 мм.

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Какими будут умные часы POCO

Умные часы будут доступны в черном, синем и цвете слоновой кости. Кажется, он оснащен силиконовым ремешком. К сожалению, пока никакой информации о цене устройства нет.

часы

Квадратный корпус удобнее круглого,

Как это часто бывает у брендов, входящих в состав большой компании, можно найти явное сходство с другими продуктами. Так готовящиеся часы POCO выглядят подозрительно похожими на Redmi Watch 2. Правда, последние поддерживают работу с GPS, которая не заявлена для POCO Watch. Возможно, такой поддержки не будет, но это должно исключительно положительно сказаться на стоимости.

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Игровой телефон POCO F4 GT

Кроме POCO Watch на предстоящем мероприятии мы увидим и другие продукты. Самым интересным из них будет флагманский смартфон POCO F4 GT, сделанный с уопром на игры. Он будет поставляться с 6,67-дюймовым OLED-дисплей FHD+, процессором Snapdragon 8 Gen 1, тройной камерой на 64 мегапикселя и аккумулятор емкостью 4700 мАч с быстрой зарядкой 120 Вт. F4 GT станет обновленной версией смартфона Redmi K50 Gaming.

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