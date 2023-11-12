Стартовала распродажа HOTWAV на АлиЭкспресс в честь 11.11. Здесь 5 гаджетов, которые нужно успеть купить

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Иван Герасимов

На АлиЭкспресс продолжается распродажа 11.11, в ходе которой можно смело покупать гаджеты с большими скидками. Для кого-то это событие не несет никакой ценности, но те, кто привык тратить деньги осознано, прекрасно понимают, что это реальный способ сэкономить. Если вы на 100% уверены, что приобрели все желаемое, присмотритесь к нашей подборке: в ней мы собрали недорогие гаджеты HOTWAV, которые любят, наверное все! Именно сегодня у вас есть уникальная возможность купить смартфон со скидкой или хороший планшет — остается лишь выбрать из пяти самых выгодных вариантов.

Стартовала распродажа HOTWAV на АлиЭкспресс в честь 11.11. Здесь 5 гаджетов, которые нужно успеть купить. HOTWAV устраивает мощную распродажу гаджетов! Фото.

HOTWAV устраивает мощную распродажу гаджетов!

Хороший противоударный телефон

Сегмент защищенных телефонов — пожалуй, единственный в 2023 году, где интересно наблюдать за конкуренцией производителей. В частности, одним из крутейших противоударных смартфонов является HOTWAV Cyber 13 Pro — производителю удалось его сделать одновременно и красивым, и безопасным и мощным. Помимо бронированного корпуса гаджет получил большой экран на 6,6 дюйма и нереально мощный аккумулятор на 10 800 мА*ч, что заметно выше, чем у аппаратов из этого сегмента.

Хороший противоударный телефон. Крутой противоударный смартфон сильно подешевел — надо брать! Фото.

Крутой противоударный смартфон сильно подешевел — надо брать!

Радует и производительная начинка в виде чипа Unisoc T619, а также 12 Гб оперативной памяти с возможностью расширения до 20 Гб — столько не встретишь даже во флагманах! То же самое можно сказать про основную камеру на 64 Мп с супершириком, имеющим угол обзор в 120 градусов для съемки пейзажей!

Хороший смартфон недорого

Вы наверняка думаете, что такой хороший смартфон стоит дорого? Отнюдь: купить HOTWAV Cyber 13 Pro можно всего за 11 494 рубля на распродаже АлиЭкспресс! Торопитесь — акция может закончиться в любой момент!

Какой смартфон купить вместо Айфона

Если вам нравится дизайн гаджетов Apple и вы хотите купить Android-смартфон похожий на iPhone, то вам необходимо присмотреться HOTWAV Note 13 Pro. Это стильный недорогой телефон, который просто не может вас оставить равнодушным. Он хорош по всем характеристикам — смотрите сами.

Какой смартфон купить вместо Айфона. Этот смартфон HOTWAV выглядит круче Айфона, а стоит намного дешевле. Фото.

Этот смартфон HOTWAV выглядит круче Айфона, а стоит намного дешевле

  • Экран на 6.6 дюйма с поддержкой 90 Гц.
  • 8 Гб оперативной памяти с расширением на 8 Гб.
  • Встроенное хранилище 256 Гб, поддержка MicroSD на 1 Тб.
  • Основная камера 50 Мп, фронтальная — 16 Мп.
  • Мощный аккумулятор на 5160 мА*ч с поддержкой быстрой зарядки на 18 Вт.

Смартфон на Андроид 13 не просто хорош сам по себе, но еще и имеет богатый комплект поставки. А еще его временно можно купить всего за 7927 рублей! Торопитесь — прежнюю цену могут вернуть в любой момент!

Андроид-смартфон до 10 000

Недорогой смартфон с хорошей камерой 2023

Защищенные смартфоны уже давно перестали быть нишевыми и их покупают даже простые пользователи, а не только спортсмены или обладатели экстремальных профессий. К тому же, противоударные телефоны имеют вполне себе «гражданские» характеристики. Взгляните, например, на HOTWAV Cyber 7.

Недорогой смартфон с хорошей камерой 2023. Противоударный смартфон с хорошей камерой может стать вашим менее чем за 10к рублей! Фото.

Противоударный смартфон с хорошей камерой может стать вашим менее чем за 10к рублей!

Хоть внешне противоударный смартфон HOTWAV и выглядит неприхотливо, внутри он такой же, как и все. Он имеет 8 Гб оперативки и производительный чип MediaTek Dimensity 700, который хорошо справляется с любыми приложениями и играми, а также эффективно расходует заряд аккумулятора.

Главное достоинство HOTWAV Cyber 7 — это мощная камера на 48 мегапикселей с отдельным модулем для съемки в темноте! Она реально видит в темноте и может заменить вам тепловизор, например, при передвижении по лесу в кромешной тьме. За HOTWAV Cyber 7 просят всего 9803 рубля — скорее заказывайте, пока у бренда распродажа устройств!

Недорогой противоударный телефон

Хороший смартфон на Андроид до 10 000

Если ваш бюджет ограничен и вы ищете недорогой смартфон тысяч за 7, у меня для вас хороший вариант — HOTWAV Note 12: гаджет не хватает звезд с неба, но вполне оправдывает свои вложения. За невысокую сумму вы получаете добротное производительное железо, большой экран на 6,8 дюйма, а также мощный аккумулятор в 6180 мА*ч.

Хороший смартфон на Андроид до 10 000. Стильная задняя крышка придает смартфону премиальности. Фото.

Стильная задняя крышка придает смартфону премиальности

Несмотря на то, что смартфон бюджетный, производители решили установить в него кожаную заднюю крышку, что придает телефону премиальности! Она гармонично смотрится вкупе со стильным блоком камер на 48 мегапикселей. Ну, и с производительностью здесь нет никаких проблем: внутри проверенный временем восьмиядерный чип Unisoc T606, а также 8 Гб оперативки — а большего за 7 тысяч рублей просто и не нужно! Жмите на кнопку и скорее заказывайте!

Купить HOTWAV Note 12

Какой недорогой планшет купить

Еще один уникальный гаджет — это недорогой планшет HOTWAV Pad 8 с достойными характеристиками, высоким качеством сборки и низкой ценой. В частности, он имеет тонкие рамки вокруг Full HD+ экрана на 10,4 дюйма и приятный алюминиевый корпус, а также весит всего 460 г.

Какой недорогой планшет купить. Планшет HOTWAV идеален для детей. Фото.

Планшет HOTWAV идеален для детей

Разработчикам удалось соблюсти баланс, поэтому планшет HOTWAV со всех сторон выглядит продуманным. Это же касается и железа: за производительность здесь отвечает уже знакомый нам Unisoc T606, а в базе гаджет поставляется в модификации 8/256 Гб. Что самое интересное: гаджет хоть и позиционируется как бюджетный, но поставляется с Android 13 из коробки. Операционка становится еще удобнее при подключении клавиатуры, а такая комплектация обойдется вам всего в 12 163 рубля!

Планшет HOTWAV

Выбирайте свой гаджет HOTWAV со скидкой и добавляйте к себе в корзину. Ну, а если не нашли подходящего, заглядывайте в официальный магазин бренда, пока у него проходит масштабная распродажа!

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