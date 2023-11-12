Стартовала распродажа HOTWAV на АлиЭкспресс в честь 11.11. Здесь 5 гаджетов, которые нужно успеть купить

На АлиЭкспресс продолжается распродажа 11.11, в ходе которой можно смело покупать гаджеты с большими скидками. Для кого-то это событие не несет никакой ценности, но те, кто привык тратить деньги осознано, прекрасно понимают, что это реальный способ сэкономить. Если вы на 100% уверены, что приобрели все желаемое, присмотритесь к нашей подборке: в ней мы собрали недорогие гаджеты HOTWAV, которые любят, наверное все! Именно сегодня у вас есть уникальная возможность купить смартфон со скидкой или хороший планшет — остается лишь выбрать из пяти самых выгодных вариантов.

Хороший противоударный телефон

Сегмент защищенных телефонов — пожалуй, единственный в 2023 году, где интересно наблюдать за конкуренцией производителей. В частности, одним из крутейших противоударных смартфонов является HOTWAV Cyber 13 Pro — производителю удалось его сделать одновременно и красивым, и безопасным и мощным. Помимо бронированного корпуса гаджет получил большой экран на 6,6 дюйма и нереально мощный аккумулятор на 10 800 мА*ч, что заметно выше, чем у аппаратов из этого сегмента.

Радует и производительная начинка в виде чипа Unisoc T619, а также 12 Гб оперативной памяти с возможностью расширения до 20 Гб — столько не встретишь даже во флагманах! То же самое можно сказать про основную камеру на 64 Мп с супершириком, имеющим угол обзор в 120 градусов для съемки пейзажей!

Хороший смартфон недорого

Вы наверняка думаете, что такой хороший смартфон стоит дорого? Отнюдь: купить HOTWAV Cyber 13 Pro можно всего за 11 494 рубля на распродаже АлиЭкспресс! Торопитесь — акция может закончиться в любой момент!

Какой смартфон купить вместо Айфона

Если вам нравится дизайн гаджетов Apple и вы хотите купить Android-смартфон похожий на iPhone, то вам необходимо присмотреться HOTWAV Note 13 Pro. Это стильный недорогой телефон, который просто не может вас оставить равнодушным. Он хорош по всем характеристикам — смотрите сами.

Экран на 6.6 дюйма с поддержкой 90 Гц.

8 Гб оперативной памяти с расширением на 8 Гб.

с расширением на 8 Гб. Встроенное хранилище 256 Гб, поддержка MicroSD на 1 Тб.

Основная камера 50 Мп , фронтальная — 16 Мп.

, фронтальная — 16 Мп. Мощный аккумулятор на 5160 мА*ч с поддержкой быстрой зарядки на 18 Вт.

Смартфон на Андроид 13 не просто хорош сам по себе, но еще и имеет богатый комплект поставки. А еще его временно можно купить всего за 7927 рублей! Торопитесь — прежнюю цену могут вернуть в любой момент!

Андроид-смартфон до 10 000

Недорогой смартфон с хорошей камерой 2023

Защищенные смартфоны уже давно перестали быть нишевыми и их покупают даже простые пользователи, а не только спортсмены или обладатели экстремальных профессий. К тому же, противоударные телефоны имеют вполне себе «гражданские» характеристики. Взгляните, например, на HOTWAV Cyber 7.

Хоть внешне противоударный смартфон HOTWAV и выглядит неприхотливо, внутри он такой же, как и все. Он имеет 8 Гб оперативки и производительный чип MediaTek Dimensity 700, который хорошо справляется с любыми приложениями и играми, а также эффективно расходует заряд аккумулятора.

Главное достоинство HOTWAV Cyber 7 — это мощная камера на 48 мегапикселей с отдельным модулем для съемки в темноте! Она реально видит в темноте и может заменить вам тепловизор, например, при передвижении по лесу в кромешной тьме. За HOTWAV Cyber 7 просят всего 9803 рубля — скорее заказывайте, пока у бренда распродажа устройств!

Недорогой противоударный телефон

Хороший смартфон на Андроид до 10 000

Если ваш бюджет ограничен и вы ищете недорогой смартфон тысяч за 7, у меня для вас хороший вариант — HOTWAV Note 12: гаджет не хватает звезд с неба, но вполне оправдывает свои вложения. За невысокую сумму вы получаете добротное производительное железо, большой экран на 6,8 дюйма, а также мощный аккумулятор в 6180 мА*ч.

Несмотря на то, что смартфон бюджетный, производители решили установить в него кожаную заднюю крышку, что придает телефону премиальности! Она гармонично смотрится вкупе со стильным блоком камер на 48 мегапикселей. Ну, и с производительностью здесь нет никаких проблем: внутри проверенный временем восьмиядерный чип Unisoc T606, а также 8 Гб оперативки — а большего за 7 тысяч рублей просто и не нужно! Жмите на кнопку и скорее заказывайте!

Купить HOTWAV Note 12

Какой недорогой планшет купить

Еще один уникальный гаджет — это недорогой планшет HOTWAV Pad 8 с достойными характеристиками, высоким качеством сборки и низкой ценой. В частности, он имеет тонкие рамки вокруг Full HD+ экрана на 10,4 дюйма и приятный алюминиевый корпус, а также весит всего 460 г.

Разработчикам удалось соблюсти баланс, поэтому планшет HOTWAV со всех сторон выглядит продуманным. Это же касается и железа: за производительность здесь отвечает уже знакомый нам Unisoc T606, а в базе гаджет поставляется в модификации 8/256 Гб. Что самое интересное: гаджет хоть и позиционируется как бюджетный, но поставляется с Android 13 из коробки. Операционка становится еще удобнее при подключении клавиатуры, а такая комплектация обойдется вам всего в 12 163 рубля!

Планшет HOTWAV

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