Стоит ли покупать фен с ионизацией и защитой волос в 2023 году? Если это Dreame Hair Artist, то точно да

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Иван Герасимов

Лето только что стартовало, а вместе с ним — идеальное время, чтобы закупиться новыми гаджетами. В 2023 году уже никакого желания нет покупать смартфоны, планшеты и смарт-часы: какой от этого толк, если кругом всё одинаковое? Лучшее, на что вы можете потратить деньги — купить гаджет для ухода за собой. Начинать лучше всего с чего-то практичного, что будете наверняка использовать изо дня в день. Например, фен с контролем температуры: он не только быстро высушит голову, но и сделает это безопасно — без вреда для волос. Рассказываем, почему стоит обратить внимание на новый фен Dreame и где его купить по лучшей цене.

Стоит ли покупать фен с ионизацией и защитой волос в 2023 году? Если это Dreame Hair Artist, то точно да. Этот фен с ионизацией должен стать вашим! Фото.

Этот фен с ионизацией должен стать вашим!

Dreame Hair Artist — новейший фен, который удивит вас не только своим дизайном, но и умной начинкой. Инженеры умудрились совместить и то, и другое, поэтому такой гаджет просто не может остаться без внимания.

Удобный фен для укладки волос

За все годы, пока фены в принципе существуют, их внешний вид, в основном, не изменился: это ручка и вытянутый корпус, где и расположен вентилятор. При этом их нельзя назвать компактными, особенно, если это профессиональная версия. Dreame Hair Artist явно выделяется среди них: он имеет вытянутую ручку и небольшой корпус, благодаря которому можно держать фен на нужном расстоянии от волос. Вдобавок он легкий, поэтому им намного проще маневрировать над головой, а длинная рукоятка позволяет не касаться нагретого корпуса во время укладки волос.

Удобный фен для укладки волос. Феном Dreame очень удобно пользоваться каждый день. Фото.

Феном Dreame очень удобно пользоваться каждый день

Dreame Hair Artist — фен с магнитными насадками: они легко снимаются. И это большой плюс, так как у тех устройств, что представлены в магазине, насадки защелкиваются. При поломке крепления пользоваться ими не получится, а найти запасные нельзя — придется купить новый фен. В комплекте с феном Dreame есть сразу две — для укладки и выпрямления волос. Но что вам понравится больше всего — крепление шнура, которое вращается на 360 градусов: это позволит сушить волосы, не переживая за то, что кабель закрутится в узел.

Купить фен Dreame

Фен, который не портит волосы — какой выбрать

В Dreame Hair Artist используется бесщеточный двигатель, совершающий до 130 000 оборотов в минуту, который обеспечивает скорость потока воздуха до 60 м/с! Благодаря этому можно быстро высушить волосы — всего за 3 минуты! Особенно актуально, когда собираешься с утра на работу в холодное время года, и не планируешь простывать из-за мокрой головы.

Фен, который не портит волосы — какой выбрать. Моторчик очень мощный, поэтому фен выдает сильный поток воздуха. Фото.

Моторчик очень мощный, поэтому фен выдает сильный поток воздуха

Также в Dreame Hair Artist есть защита волос от перегрева: специальная интеллектуальная система за счет процессора измеряет температуру воздуха 100 раз в секунду и поддерживает ее на уровне 57 градусов Цельсия. Таким образом, волосы не повреждаются и секущихся концов не появляется — они остаются такими же гладкими и шелковистыми, какими и должны быть всегда!

Фен, который не портит волосы — какой выбрать. Специальный чип анализирует температуру выдуваемого воздуха и поддерживает ее на одном уровне. Фото.

Специальный чип анализирует температуру выдуваемого воздуха и поддерживает ее на одном уровне

Контроль температуры также помогает избежать неприятного жжения головы, которое возникает при использовании обычного магазинного фена. Сам же фен вибрирует не так сильно — неприятных пульсаций в руке после его использования точно не будет, а максимальный уровень шума не превышает 75 дБ, что сравнимо с работой стиральной машинки. Магазинные фены серьезно превышают этот показатель, из-за чего невозможно высушить волосы, не разбудив других членов семьи.

Dreame Hair Artist

Стоит ли покупать фен с ионизацией

Одной из главных фишек ультрасовременных фенов является наличие ионизации. То есть, во время использования устройство не только сушит и увлажняет волосы, а заодно — убивает болезнетворные бактерии. Так что, на протяжении всего дня волосы будут гладкими, что, согласитесь, выглядит действительно очень красиво. Кроме того, ионизация устраняет статическое электричество, поэтому после сушки волосы не магнитятся и не встают дыбом, как это обычно бывает.

Стоит ли покупать фен с ионизацией. Ионизация позволяет волосам оставаться гладкими на протяжении всего дня. Фото.

Ионизация позволяет волосам оставаться гладкими на протяжении всего дня

Dreame Hair Artist не только компактный, но и легкий фен: его вес составляет около 600 г, так что, вы можете смело брать его с собой в багаж перед поездкой, не переживая о перевесе. Да и управлять таким феном очень легко — он легче литровой бутылки молока или газировки! Управлять им тоже достаточно просто, ведь у него все две кнопки: для переключения скорости потока и температурного режима. Разберется даже бабушка!

Какой фен для волос лучше

В общем, купить фен с ионизацией и защитой волос точно стоит: модель новая, поэтому вы станете еще и счастливым обладателем эксклюзива. Как минимум, нужно задуматься о покупке Dreame Hair Artist, но делать это нужно в максимально сжатые сроки: сейчас новинку предлагают по очень хорошей цене в рамках акции — 8564 рубля вместо 13 990, но сроки нигде не указаны. На вашем месте я бы поторопился, так как скидка может закончиться в любой момент!

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