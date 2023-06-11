Стоит ли покупать фен с ионизацией и защитой волос в 2023 году? Если это Dreame Hair Artist, то точно да

Лето только что стартовало, а вместе с ним — идеальное время, чтобы закупиться новыми гаджетами. В 2023 году уже никакого желания нет покупать смартфоны, планшеты и смарт-часы: какой от этого толк, если кругом всё одинаковое? Лучшее, на что вы можете потратить деньги — купить гаджет для ухода за собой. Начинать лучше всего с чего-то практичного, что будете наверняка использовать изо дня в день. Например, фен с контролем температуры: он не только быстро высушит голову, но и сделает это безопасно — без вреда для волос. Рассказываем, почему стоит обратить внимание на новый фен Dreame и где его купить по лучшей цене.

Dreame Hair Artist — новейший фен, который удивит вас не только своим дизайном, но и умной начинкой. Инженеры умудрились совместить и то, и другое, поэтому такой гаджет просто не может остаться без внимания.

Удобный фен для укладки волос

За все годы, пока фены в принципе существуют, их внешний вид, в основном, не изменился: это ручка и вытянутый корпус, где и расположен вентилятор. При этом их нельзя назвать компактными, особенно, если это профессиональная версия. Dreame Hair Artist явно выделяется среди них: он имеет вытянутую ручку и небольшой корпус, благодаря которому можно держать фен на нужном расстоянии от волос. Вдобавок он легкий, поэтому им намного проще маневрировать над головой, а длинная рукоятка позволяет не касаться нагретого корпуса во время укладки волос.

Dreame Hair Artist — фен с магнитными насадками: они легко снимаются. И это большой плюс, так как у тех устройств, что представлены в магазине, насадки защелкиваются. При поломке крепления пользоваться ими не получится, а найти запасные нельзя — придется купить новый фен. В комплекте с феном Dreame есть сразу две — для укладки и выпрямления волос. Но что вам понравится больше всего — крепление шнура, которое вращается на 360 градусов: это позволит сушить волосы, не переживая за то, что кабель закрутится в узел.

Купить фен Dreame

Фен, который не портит волосы — какой выбрать

В Dreame Hair Artist используется бесщеточный двигатель, совершающий до 130 000 оборотов в минуту, который обеспечивает скорость потока воздуха до 60 м/с! Благодаря этому можно быстро высушить волосы — всего за 3 минуты! Особенно актуально, когда собираешься с утра на работу в холодное время года, и не планируешь простывать из-за мокрой головы.

Также в Dreame Hair Artist есть защита волос от перегрева: специальная интеллектуальная система за счет процессора измеряет температуру воздуха 100 раз в секунду и поддерживает ее на уровне 57 градусов Цельсия. Таким образом, волосы не повреждаются и секущихся концов не появляется — они остаются такими же гладкими и шелковистыми, какими и должны быть всегда!

Контроль температуры также помогает избежать неприятного жжения головы, которое возникает при использовании обычного магазинного фена. Сам же фен вибрирует не так сильно — неприятных пульсаций в руке после его использования точно не будет, а максимальный уровень шума не превышает 75 дБ, что сравнимо с работой стиральной машинки. Магазинные фены серьезно превышают этот показатель, из-за чего невозможно высушить волосы, не разбудив других членов семьи.

Dreame Hair Artist

Стоит ли покупать фен с ионизацией

Одной из главных фишек ультрасовременных фенов является наличие ионизации. То есть, во время использования устройство не только сушит и увлажняет волосы, а заодно — убивает болезнетворные бактерии. Так что, на протяжении всего дня волосы будут гладкими, что, согласитесь, выглядит действительно очень красиво. Кроме того, ионизация устраняет статическое электричество, поэтому после сушки волосы не магнитятся и не встают дыбом, как это обычно бывает.

Dreame Hair Artist не только компактный, но и легкий фен: его вес составляет около 600 г, так что, вы можете смело брать его с собой в багаж перед поездкой, не переживая о перевесе. Да и управлять таким феном очень легко — он легче литровой бутылки молока или газировки! Управлять им тоже достаточно просто, ведь у него все две кнопки: для переключения скорости потока и температурного режима. Разберется даже бабушка!

Какой фен для волос лучше

В общем, купить фен с ионизацией и защитой волос точно стоит: модель новая, поэтому вы станете еще и счастливым обладателем эксклюзива. Как минимум, нужно задуматься о покупке Dreame Hair Artist, но делать это нужно в максимально сжатые сроки: сейчас новинку предлагают по очень хорошей цене в рамках акции — 8564 рубля вместо 13 990, но сроки нигде не указаны. На вашем месте я бы поторопился, так как скидка может закончиться в любой момент!