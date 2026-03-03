Стоит ли покупать наушники для сна. Рассказываю на личном примере

Я скептически отношусь к гаджетам, которые обещают улучшить сон. Умные браслеты, белый шум из колонки, дорогущие маски для глаз — всё это я уже пробовал и каждый раз убеждался в собственном мнении. Почему я решил купить и попробовать на себе новые наушники Soundcore Sleep A30? Меня привлекло даже не то, что это первые в мире TWS-наушники для сна с активным шумоподавлением, а другие причины, о которых я расскажу в конце статьи. Тем не менее они обещали сделать сон более качественным. Я в это не верил, но, попробовав, изменил своё мнение, хотя и не полностью. Давайте обо всём по порядку.

Обзор Soundcore Sleep A30

Главное отличие Sleep A30 от Sleep A20 — это Smart ANC. Предыдущая модель работала только на пассивной изоляции. A30 первыми в классе наушников для сна получили активное шумоподавление, и это действительно меняет очень многое.

Внутри каждого наушника стоят два микрофона: внешний фиксирует окружающий шум, внутренний — то, что проникает в ушной канал. Система анализирует оба потока и подстраивает шумодав под конкретное ухо — прямо как в AirPods Pro. По заявлению Soundcore, ANC снижает шум до 30 дБ.

На практике это означает следующее: соседи за стеной, машины под окном, гул кондиционера — всё это не просто приглушается, а буквально исчезает. Честно скажу: я не ожидал такого результата от гаджета, который позиционируются как наушники для сна, а не как флагманские TWS.

Я пользовался многими моделями наушников, включая Apple AirPods 2, HUAWEI FreeBuds Pro 3 и другими. В Sleep A30 уровень активного шумоподавления не уступает другим топовым решениям. Особенно если правильно подобрать амбушюры.

Наушники с хорошим шумоподавлением

ANC в Sleep A30 работает в связке ещё с двумя системами, вместе составляя тройную систему шумоподавления. Первый уровень — сам ANC, который вырезает низкочастотные шумы: гул техники, уличный трафик, звук работающего лифта и тому подобные монотонные звуки.

Второй уровень — пассивная изоляция. Это полноценные затычки, а в комплекте идут 4 размера силиконовых амбушюр, три размера из вспененного материала и три размера уплотнителей для лучшей посадки в ухе. Кроме этого, на корпусе самих наушников есть дополнительная мембрана, которая перекрывает внешнюю пустоту амбушюр, создавая аналог воздушной камеры.

Третий уровень — адаптивная маскировка храпа, которая работает довольно хитро. Микрофон в зарядном кейсе (а не в наушниках) в реальном времени анализирует частоту и громкость храпа человека, который спит с вами в одном помещении. На основании этих данных наушники начинают воспроизводить специально подобранный звук, который перекрывает раздражитель.

Важный момент: это именно маскировка звуком, а не шумодавление через ANC. Но в сочетании с двумя другими уровнями защиты ночь с храпящим человеком перестаёт быть катастрофой. В моей семье храплю я, поэтому предложил своей жене попробовать эти наушники. Она сказала, что слышимость сильно снижается, но сказать, что проблема решается полностью, нельзя. И ещё раз напомню: храп именно маскируется, а не заглушается. Поэтому если вы не можете спать, когда в наушниках будет что-то вроде белого шума, вам стоит иметь это в виду.

Наушники для сна и наушники для мотоцикла

Для наушников, которые находятся в ухе всю ночь, комфорт является одной из самых важных вещей. Признаюсь честно, тут я был сильно удивлён, хоть и понимал, что должно быть что-то подобное. Кроме того что каждый наушник весит всего 3 грамма, они ещё и очень компактные. Это принципиально отличает их от обычных TWS, которые при попытке лечь на бок упираются в подушку и создают давление в ушном канале.

Корпус спроектирован максимально плоским и эргономичным. Я сплю на боку, и мне даже не потребовалось время, чтобы привыкнуть к этим наушникам. Единственное, что стоит учитывать: при активных поворотах во сне один из наушников иногда немного смещается. Это решается подбором правильного размера насадки из комплекта — вариантов там хватает.

Более того, в начале я говорил, что изначально покупал их не для сна. Я брал их для использования во время путешествий на мотоцикле. Для города у меня есть гарнитура, встроенная в шлем, — это удобно и безопасно, так как не перекрывает дорожный шум. Но в путешествиях, когда едешь по 10–11 часов, к концу дня уши чувствуют себя совсем не комфортно.

Из-за зимы я пока не успел попробовать наушники в деле, но я провёл несколько тестов, которые имитировали такие поездки, и есть полное ощущение, что они будут эффективно отсекать шум дороги и ветра даже с выключенным шумоподавлением.

На загородной трассе, где почти нет машин, это безопасно, так как не надо постоянно что-то слушать. Заодно можно включить фоном музыку или подкасты, чтобы в дороге было веселей. Ведь они могут воспроизводить не только фоновые шумы из приложения, но и просто музыку с телефона. К качеству звука мы вернёмся чуть ниже.

Анализ качества сна

Sleep A30 не просто воспроизводят звук — они отслеживают качество сна. Встроенные датчики фиксируют продолжительность, позу и факты храпа. Утром в приложении Soundcore появляется отчёт: сколько времени вы провели в каждой фазе, когда и насколько громко храпели, в какой позе спали дольше всего.

Приложение также даёт доступ к встроенной аудиотеке. Там есть звуки белого шума, шум дождя и природы, но самое интересное — AI Brainwave Audio. Это ИИ-генератор звуков, который подбирает определённые частоты для управления мозговой активностью: режим для засыпания, для глубокого сна, для медитации. Звучит как маркетинг, но субъективно засыпаешь под эти звуки действительно быстрее. Я привык ложиться в 2–3 часа ночи, и уснуть в полночь для меня является большой проблемой. С этими наушниками как будто сделать это стало проще.

Есть и практичная мелочь: наушники автоматически определяют момент засыпания и останавливают воспроизведение. Подкаст или плейлист не продолжат играть пять часов впустую — устройство само поставит паузу, как только датчики зафиксируют, что вы уснули.

Как долго работают Sleep A30 от одной зарядки

Для ночного устройства автономность — это не просто удобство, а часть концепции. Sleep A30 работают до 9 часов на одном заряде и до 45 часов с кейсом. Этого хватает примерно на пять ночей без подзарядки кейса.

Есть два режима работы. Bluetooth-режим — стандартное подключение к смартфону, можно слушать что угодно, но расходуется больше энергии. В этом случае наушники проживут около 6,5 часов. В локальном режиме наушники воспроизводят звуки из встроенной памяти без связи с телефоном. Тут вы и получите все 9 часов с включённым ANC. А если его выключить, наушники будут работать до 16 часов.

Зарядка производится через USB-C всего за 1,5 часа. Быстрой зарядки нет, но с учётом запаса на несколько ночей это не критично. Адаптера зарядки в комплекте нет (только кабель), но вряд ли для кого-то это будет большой проблемой.

Как звучат наушники, если слушать музыку

Звук Sleep A30 можно назвать нейтральным. Нет подчёркнутых басов или ярко выраженных средних частот. Судя по всему, это осознанное решение производителя, который установил в наушники 4,6 мм драйверы, настроенные под расслабляющее прослушивание, а не под то, чтобы качало. Для подкастов, аудиокниг и фоновой музыки качества звука вполне достаточно, но надо понимать, что создавались они в первую очередь не для музыки. Это скорее дополнительная функция, и меломанам лучше брать другие наушники, а A30 использовать исключительно по назначению.

Важное отличие от предшественника A20 — в Sleep A30 появился микрофон. Это означает, что их можно использовать не только ночью, но и днём: для звонков, голосовых сообщений, работы и тому подобного.

Плюс к этому есть защита IPX4. Это означает, что лёгкие брызги и пот им не страшны, то есть прогулки под дождём и занятия в спортзале им вовсе не страшны. Управление осуществляется через тач-панели с акселерометром. Правда, работает эта система чуть хуже, чем у других моделей. У меня не всегда с первого раза получалось объяснить наушникам, что я от них хочу.

Стоит ли покупать наушники для сна Soundcore Sleep A30

Sleep A30 — это первые наушники для сна, в которые я действительно поверил, хотя и брал их для другого. Активное шумоподавление такого уровня в этом форм-факторе раньше просто не существовало. Три грамма веса, плоский корпус, автоопределение сна, маскировка храпа — всё это в сумме даёт продукт, который реально делает ночь тише. Если вы живёте в шумном районе, спите рядом с человеком, который храпит, или просто плохо засыпаете без звукового фона — это именно то устройство, которое стоит попробовать.

Они подходят и для выполнения других задач. Например, их можно использовать для прослушивания аудиокниг или даже надевать под шлем, как в моём случае. Хотя это и узкий сценарий, но для него тоже нет готового решения, кроме полноценной мотогарнитуры, которая не всегда удобна в дальней поездке. Обычные наушники под шлемом давят на уши, даже если есть выемки в районе ушей. Когда едешь много часов подряд, это не только неудобно, но и вредно для ушей.

В итоге можно сказать, что у Soundcore получился интересный гаджет, хоть и не без недостатков. Он во многом первый в своём роде и для своих задач подходит идеально. По-настоящему универсальным он не может быть априори, а мелкие недостатки, вроде особенностей управления, могут поправить с обновлениями, которые периодически приходят через приложение.