Стоит ли покупать смарт-часы с GPS, и что умеет этот модуль

В последнее время в наших магазинах резко увеличилось количество умных часов с GPS, а наличие датчика, определяющего местоположение, стало едва ли не главной продающей фишкой подобных устройств. Но, если вы думаете, что GPS на смартфоне и носимом аксессуаре не отличается, то сильно заблуждаетесь. Зачастую определение местоположения на смарт-часах сильно урезано, и датчик является практически бесполезным. Объясняем, нужен ли GPS носимому аксессуару, и на что обратить внимание, если вы все-таки решите купить такое устройство.

Маршрут тренировки на смарт-часах

Все смарт-часы с GPS (за исключением моделей для детей) умеют определять маршрут пробежки. То есть за счет дополнительного модуля они предоставляют больше информации о тренировке. Помимо пульса они показывают, где вы бежали, и еще точнее определяют пройденное расстояние. Для этого им не требуется подключение к смартфону.

Загвоздка заключается в том, что смотреть маршрут тренировки в любом случае придется на смартфоне. То есть после пробежки понадобится запустить приложение для смарт-часов, и только там вы увидите подробные сведения о своей пробежке. Насколько полезна эта информация — вопрос риторический, ответ на который зависит от того, чего именно вы ждете от отчета о тренировке.

Часы с навигацией и картами

На смартфоне датчик определения местоположения используется для навигации. С его помощью мы можем дойти из пункта «А» в пункт «Б», наблюдая за маршрутом следования на карте. С умными часами ситуация иная. Начнем с того, что большинство моделей не поддерживает навигацию ни в каком виде. Причина заключается в отсутствии нужного приложения и невозможности установить сторонний софт помимо программ от производителя часов. Яркий пример — Redmi Watch 3. Это умные часы с GPS, но карт и навигатора на них нет, а еще они лишены магазина приложений для установки стороннего софта.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Дзене, чтобы получать новости из мира Андроид первым

Другой пример — HUAWEI Watch GT 4. Эти часы поддерживают установку сторонних приложений, включая Petal Maps с навигатором. Однако программа показывает лишь направление движения, подсказывая, куда и через какое расстояние вам нужно повернуть, если предварительно был выбран пункт назначения на смартфоне. Карты приложение не показывает по причине того, что умные часы HUAWEI не имеют подключения к интернету.

В полной мере карты на умных часах работают лишь на избранных моделях. Например, Apple Watch Series 9 или Samsung Galaxy Watch 6. Эти смарт-часы можно подключить к интернету, а потому они в состоянии загрузить карты. Но без нюансов не обходится и здесь. В России Apple Watch получится подключить только к Wi-Fi, а на Galaxy Watch для работы LTE придется регистрировать eSIM. Без интернета они будут работать в режиме простого навигатора, как HUAWEI Watch GT 4.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Погода на смарт-часах

Можно подумать, что ну погоду-то любые умные часы с GPS могут показать, но нет. Как и в случае с картами, проблема заключается в невозможности подключить большинство носимых аксессуаров к интернету. Без него они вынуждены получать информацию от смартфона.

Если по каким-то причинам умные часы отключатся от телефона, то информация о погоде сразу же пропадет с экрана. Также она не будет обновляться, если вы оставите свой Андроид дома, отправившись на тренировку. Исключение составляют только модели с поддержкой Wi-Fi или LTE.

Читайте также: 7 функций ваших смарт-часов, о которых вы могли забыть

Детские смарт-часы с GPS

Умные часы для детей — это отдельная история. Такие устройства являются инструментом родительского контроля. GPS в детских часах помогает родителям определить, где находится ребенок. В этом смысле польза от датчика местоположения очевидна.

Поскольку в помещениях геолокация при помощи GPS определяется с большим трудом, детские смарт-часы также оснащают модулем LBS. Говоря простым языком, они предусматривают установку SIM-карты, которая в свою очередь передает информацию о местонахождении ребенка при помощи вышек сотовой связи.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Как найти смарт-часы, если они потерялись

Еще одно объяснение, для чего нужен GPS в смарт-часах, — поиск потерявшегося устройства. Модели, не умеющие определять местоположение, можно найти только в радиусе действия Bluetooth (обычно не превышает 20 метров), что сильно осложняет задачу.

Но даже если у вас умные часы с GPS, не спешите радоваться. Сервис поиска потерявшегося устройства есть далеко не на каждой модели. Упомянутые выше Redmi Watch 3 и HUAWEI Watch GT 4 его лишены. Эти часы придется искать только в радиусе действия Bluetooth-сигнала. А вот Galaxy Watch 6 получится найти на любом расстоянии при помощи SmartThings Find, но при условии, что они подключены к интернету.

Стоит ли покупать умные часы с GPS

Выбирая смарт-часы, определяющие местоположение, вы должны разделять подобные устройства на 3 категории:

Часы с функциями фитнес-трекера. Позволяют использовать GPS для составления маршрута тренировок.

Позволяют использовать GPS для составления маршрута тренировок. Смарт-часы с приложениями. Допускают установку навигатора, показывающего направление движения.

Допускают установку навигатора, показывающего направление движения. Умные часы с Wi-Fi и LTE. Предлагают полный набор возможностей GPS, как на смартфоне, но только при подключении к интернету.

Цена носимых аксессуаров из разных категорий сильно отличается. Вы можете купить смарт-часы с GPS всего за 3 тысячи рублей, но ничего кроме маршрута пробежки они не покажут. Модели с простеньким навигатором наподобие HUAWEI Watch GT 4 стоят 10-20 тысяч, а за продвинутые Apple Watch или Galaxy Watch придется заплатить 25-40 тысяч.

Читайте также: 5 характеристик умных часов, на которые вы зря не обращаете внимания

Получается, что GPS в умных часах может быть как довольно полезным дополнением, так и совершенно бессмысленным датчиком, показывающим второстепенные сведения о тренировках. Поэтому при выборе носимого аксессуара смотрите не столько на наличие или отсутствие модуля, определяющего местоположение, сколько на функциональные возможности устройства (установка сторонних приложений и подключение к интернету).