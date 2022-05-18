Стоит ли покупать Яндекс Станцию 2 и что можно купить вместо неё

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Иван Кузнецов 0

Вчера, 17 мая, на Яндекс.Маркете начали принимать предзаказы на Яндекс Станцию 2 поколения. Выход колонки сильно затянулся, ведь представили-то её ещё в прошлом году. Вероятнее всего, релиз несколько раз смещали из-за внешних обстоятельств, попутно меняя цену, которая к моменту появления в рознице оказалась на 70% выше, чем у оригинальной Станции. Оправдано ли это, дело десятое. В конце концов, сейчас многие товары стоят совершенно не тех денег, которые мы были бы готовы за них заплатить. Но покупать новинку я не буду, и дело тут совершенно не в цене.

Яндекс Станция 2

Яндекс Станция 2 — это большой компромисс

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Я искренне ждал Яндекс Станцию 2 с момента её анонса и не покупал оригинальную модель, чтобы сразу взять новую, как только она поступит в продажу. Причин для этого было как минимум три:

  • Общая новизна модели. Покупать первое поколение не хотелось, потому что в этом году ему исполняется целых 4 года, а для современных устройств это почти критический возраст поддержки.
  • Поддержка протокола ZigBee. Благодаря ему Яндекс Станция 2 может работать вместо шлюза для устройств умного дома. Это позволяет а) не нагружать Wi-Fi-роутер и б) не покупать шлюз за 2-3к рублей.
  • Умная подстройка музыки как на HomePod. Колонка автоматически определяет препятствия, которые перед ней есть, отслеживая коэффициент отражения звука при помощи микрофонов и перенаправляя направление воспроизведения.

Звук Яндекс Станции 2

Как и следовало ожидать, к моменту выхода новая колонка совсем не изменилась. Она сохранила все заявленные функции. Но опыт практического использования коллег показал, что Яндекс Станция 2 — это не идеальная замена модели предыдущего поколения, а самый настоящий компромисс, причём не один.

Яндекс Станция 2 стала менее мощной и громкой

Главный даунгрейд, который произошёл с колонкой, — это звук. Инженеры Яндекса лишили Станцию 2 одного дополнительного динамика, сократив их количество до двух, а также серьёзно порезали их мощность. Если оригинальная Станция выдавала 50 Вт, то новинка — всего 30, то есть почти вдвое меньше.

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Конечно, в чистоте и качестве звучания новинка приобрела, но вот в громкости и насыщенности — сильно потеряла. Яндекс Станция 2 звучит тише, а бас, который она выдаёт, стал менее густым и глубоким. Для меня как фаната баса и композиций типа Move your body это большое разочарование.

Подключить Яндекс Станцию 2 к телевизору — можно ли

Теперь Яндекс Станция 2 имеет только один USB-С-разъём и не подключается к телевизору

Функцию ТВ-приставки из новой Станции тоже вытащили. Теперь колонку нельзя подключить к телевизору как старую, чтобы искать фильмы, сериалы, музыку и управлять ими при помощи голоса. В принципе, я могу понять, зачем так сделали. В Яндексе просто не захотели, чтобы страдали продажи Яндекс Модуля, который делает любой обычный телевизор умным. Но все привыкли к тому, что большие Станции могут из коробки использоваться в качестве блока Smart TV, а теперь такой возможности нет.

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Честно говоря, мне не так важна возможность сделать телевизор умным. Мне больше хотелось управлять им при помощи голоса. Но с новой Станцией сделать этого не получится. Нужно будет докупать отдельный Яндекс Модуль, который сам по себе стоит 4-5 тысяч рублей. А это, как-никак, дополнительные траты, которые не понравятся никому.

Умный дом без интернета

Яндекс Станция 2 работает как шлюз, но не позволяет управлять умным домом без интернета

С управлением умным домом тут тоже не всё так гладко. Несмотря на то что поддержка протокола ZigBee и правда позволяет управлять устройствами умного дома, не подключая их к интернету, по факту есть одно существенное ограничение. Оно заключается в том, что колонка обязательно должна быть подключена к Wi-Fi, а иначе ничего не выйдет.

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На самом деле странно заявлять функцию управления умным домом без интернета тогда как на самом деле офлайн-режима у колонки нет. Ведь по факту абсолютное большинство устройств с поддержкой ZigBee вроде умных розеток или выключателей к Wi-Fi и так не подключаются. У них просто нет соответствующего модуля — его им заменяет шлюз. Да, хорошо, что теперь не придётся тратиться на хаб, но если у вас уже есть устройства умного дома, то он у вас скорее всего тоже есть.

Какую Яндекс Станцию выбрать

Лучше купить три Яндекс Станции мини 2

Стоит ли покупать Яндекс Станцию 2? Как по мне, нет. За эти деньги — а новинка, на минуточку, стоит 17 тысяч рублей, можно купить аж три Яндекс Станции мини 2 поколения. Да, они будут звучать не так круто и не позволят использовать их в качестве шлюза для устройств умного дома, но у них есть ряд ключевых преимуществ:

  • Поддержка режима стереопары (если купите минимум 2);
  • Экран с часами и информацией о погоде;
  • Разъём 3,5 мм для подключения внешней акустики.

❗️Яндекс выпустила отдельное приложение для управления умным домом с Алисой

Яндекс.Станция мини 2 сегодня стоит в районе 6 тысяч рублей — и это будет версия с часами. То есть за эти деньги вы обставите умными колонками всю квартиру и будете управлять умным домом без необходимости орать из одной комнаты в другую, потому что Станция стоит в зале, а свет нужно выключить в спальне.

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