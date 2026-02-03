Свежая подборка годноты с AliExpress от зубочисток до крутого смартфона

Герман Вологжанин

Стоит один раз открыть AliExpress, как становится почти невозможно выбраться из этой пучины китайских товаров. Ведь на маркетплейсе столько всего интересного, что глаза разбегаются. Разбежались и наши, пока мы не пришли в чувство и не подготовили свежую подборку товаров из Китая. В ней собрана исключительная годнота, найденная на просторах AliExpress, и доступная сейчас по скидке.

Свежая подборка годноты с AliExpress от зубочисток до крутого смартфона.

Очередная подборка годных товаров с китайского маркетплейса

Набор для чистки наушников

Набор для чистки наушников.

Важная приблуда для ваших наушников

Рейтинг: 4.8

Цена: от 79 ₽

Палочка-выручалочка для тех, кто следит за чистотой своих наушников. В этом комплекте есть все, чтобы почистить как саму гарнитуру, так и кейс для нее. Поэтому закупаемся!

Купить набор для чистки

Зубочистки с зубной нитью

Зубочистки с зубной нитью.

Продуманные зубочистки из пластика

Рейтинг: 4.8

Цена: от 111 ₽

А этот набор уже для тех, кто следит за чистотой своих зубов. Перед нами не просто пластиковые зубочистки, а зубочистки со встроенной нитью для удаления остатков пищи в межзубных промежутках. Очень полезно воспользоваться ими сразу после еды.

Купить зубочистки

Романтический светильник в комнату

Романтический светильник в комнату.

Создаем романтическую атмосферу при помощи светильника

Рейтинг: 4.8

Цена: от 289 ₽

С таким светильником можно и 14 февраля встретить, и свадьбу. Он проецирует на стену большое красное сердце, создавая романтическую атмосферу в спальне. Девушки точно оценят.

Купить светильник

Всякая всячина с AliExpress до 1 тысячи рублей и еще дешевле

Портативная электробритва

Портативная электробритва.

Маленькая, но эффективная электробритва

Рейтинг: 4.8

Цена: от 819 ₽

Мужчины оценят портативную электробритву, которая очень маленькая и в то же время довольно мощная. Она эффективно сбривает щетину на лице, делая кожу гладкой, почти как после станка.

Купить электробритву

Магнитный кухонный таймер

Магнитный кухонный таймер.

Технологичный таймер, который вас удивит

Рейтинг: 4.8

Цена: от 839 ₽

Казалось бы, таймер — максимально простой и даже бесполезный в наше время прибор. Но это устройство от Baseus готово похвастать своей технологичностью. У таймера есть дисплей, а настройка времени осуществляется поворотом корпуса. Прибор крепится на холодильник при помощи магнита и работает от батареек ААА.

Купить таймер

Магнитная зарядка в авто

Магнитная зарядка в авто.

Зарядка-подставка для смартфона в авто

Рейтинг: 4.9

Цена: от 1 766 ₽

Магниты использует эта зарядка UGREEN, которая создана для автомобилей. Крепим ее, после чего зарядку можно использовать как по назначению, так и в качестве подставки для смартфона. Главное, чтобы ваша модель поддерживала беспроводную зарядку MagSafe.

Купить зарядку

Смарт-часы REDMI Watch 5 Active

Смарт-часы REDMI Watch 5 Active.

Глобалка самых популярных смарт-часов

Рейтинг: 4.9

Цена: от 2 559 ₽

REDMI Watch 5 Activeсамые популярные смарт-часы в России. Их раскупают многотысячными тиражами, а на AliExpress продают по самой выгодной цене. Любителям кучи спортивных режимов и Bluetooth-звонков, не доставая смартфон из карманов, посвящается.

Купить смарт-часы

Что продают на AliExpress по цене ниже рынка

Аккумуляторный бесщеточный перфоратор

Аккумуляторный бесщеточный перфоратор.

Мощный перфоратор, работающий от аккумулятора

Рейтинг: 4.8

Цена: от 2 730 ₽

Мужицкий прибор, помогающий просверлить отверстие в стене. Этот недорогой перфоратор от бренда WENGONG отлично справляется со своей задачей, что подтверждают отзывы, и продается в нескольких вариантах комплекта поставки.

Купить перфоратор

Настольная зарядка Baseus

Настольная зарядка Baseus.

Классная зарядка для всех гаджетов

Рейтинг: 4.9

Цена: от 2 871 ₽

С помощью настольной зарядки Baseus вы сможете заряжать все домашние гаджеты от смартфонов и Bluetooth-наушников до планшетов и ноутбуков, ведь эта станция выдает 120 Вт и предлагает аж 6 разъемов для подключения. Отличная замена неудобным сетевым фильтрам.

Купить настольную зарядку

Смартфон POCO X7 Pro

Смартфон POCO X7 Pro.

Топовый смартфон по минимальной цене

Рейтинг: 4.9

Цена: от 21 016 ₽

Топ за свои деньги или просто самый крутой смартфон в начале 2026 года. Это все про POCO X7 Pro, который сейчас продается со скидкой. Экран с разрешением 1.5K, хорошая камера на 50 МП, сверхмощный процессор Dimensity 8400 и батарея на 6000 мАч в качестве бонуса.

Купить POCO X7 Pro

