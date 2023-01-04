Такие разные, но такие крутые гаджеты с AliExpress. Свежая подборка

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Артем Сутягин 0
04.01.2023,

AliExpress всегда предлагает огромное количество интересных товаров на все случаи жизни. Вот только не все знают, как их найти, и часто ограничены товарами, аналогичными тем, что они искали ранее. Чтобы решить эту проблему, мы еженедельно приводим примеры интересных, но не самых распространенных товаров с этой популярной площадки. Вот и сейчас мы собрали несколько товаров, которые пригодятся для дома, пикника и даже немного для здоровья. Не ищите интересные товары, мы уже все собрали в одном месте.

Такие разные, но такие крутые гаджеты с AliExpress. Свежая подборка. На этот раз подборка будет не тематической. Фото.

На этот раз подборка будет не тематической.

Дешевый Xiaomi Band 7

Такие разные, но такие крутые гаджеты с AliExpress. Свежая подборка. Дешевый Xiaomi Band 7. Фото.

Этот самый популярный в мире трекер и так предлагает отличное соотношение цены и качества, но его можно сделать еще более приятным. Достаточно просто найти выгодное предложение. Мы это сделали! На момент подготовки статьи трекер отдается со скидкой и его можно купить дешевле, чем обычно. 1,62-дюймовый экран, Bluetooth 5.2, спортивный анализ, 120 режимов тренировок и многое другое по приятной цене. Надо брать!

Цена: 2 500 рублей

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Приставка для ТВ с Андройд

Такие разные, но такие крутые гаджеты с AliExpress. Свежая подборка. Приставка для ТВ с Андройд. Фото.

Еще больше подборок крутых товаров вы найдете в Telegram-канале "Сундук Али-Бабы".

Если у вас обычный телевизор или вас не устраивают его смарт-функции, стоит подумать об этом, самом дешевом способе добавить ему функциональности. Просто включаете гаджет в телевизор и пользуетесь Android 11 с оболочкой, оптимизированной под телевизор, на большом экране. Можно пользоваться видеосервисами и другими приложениями, а управлять всем этим с пульта, который входит в комплект.

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Цена: 3 650 рублей

Пульт-аэромышь для телевизора и компьютера

Такие разные, но такие крутые гаджеты с AliExpress. Свежая подборка. Пульт-аэромышь для телевизора и компьютера. Фото.

Этот необычный гаджет похож на простой пульт от телевизора, но кроме этого, в нем есть функция мыши и многие другие. Например, управлять голосовым ассистентом на поддерживаемом устройстве. Для управления ”как мышью” надо просто двигать пультом, как указкой. Встроенный акселерометр будет определять положение пульта и передавать положение курсора на устройство. Это незаменимая вещь для смарт-телевизора, если у вас нет такого пульта в комплекте.

Цена: 240 рублей

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Как подключить внутренний жесткий диск к компьютеру

Такие разные, но такие крутые гаджеты с AliExpress. Свежая подборка. Как подключить внутренний жесткий диск к компьютеру. Фото.

Шикарные товары с АлиЭкспресс, которые вы точно купите в 2023 году.

Иногда бывает такое, что надо подключить жесткий диск от старого компьютера к ноутбуку. Или просто перенести данные с встраиваемого HDD/SSD куда-либо. Подключить все это сложно. Но только если нет такого переходника. На одном конце у него SATA, а на другом — обычный USB или USB-C. Скорость передачи 5 Гбит/сек, а подключение возможно почти всех встраиваемых дисков.

Цена: 380 рублей

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Как почистить компьютер от пыли

Такие разные, но такие крутые гаджеты с AliExpress. Свежая подборка. Как почистить компьютер от пыли. Фото.

Просто протереть компьютер, коллекционные модели или некоторые другие вещи очень сложно. Для этого можно воспользоваться такой продувалкой. Просто направьте ее внутрь компьютера, нажмите кнопку и мощная струя воздуха выдует пыль даже из труднодоступных мест. Как бонус, можно накачать этим гаджетом надувной круг или что-то типа того.

Цена: 3 000 рублей

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Недорогой ручной отпариватель

Такие разные, но такие крутые гаджеты с AliExpress. Свежая подборка. Недорогой ручной отпариватель. Фото.

Эти товары с АлиЭкспресс пригодятся вам. Потом спасибо скажете!

Не всю одежду можно гладить утюгом. Когда-то это не эффективно, а иногда и вовсе запрещено условиями ухода за вещами. В этом случае отлично подойдет отпариватель. Этот менее мощный, если сравнивать с большими стационарными версиями, но именно небольшой размер делает его удобным. Просто возите им по одежде на вешалке или шторам на карнизе, и складки будут разглаживаться. Заодно и продезинфицируются.

Цена: 2 000 рублей

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Ретро игровая консоль

Такие разные, но такие крутые гаджеты с AliExpress. Свежая подборка. Ретро игровая консоль. Фото.

Это прибор чем-то напоминает игры, которые были 20-25 лет назад. Консоль компактная и ее можно носить в кармане. Игры уже записаны внутрь. Для того, чтобы играть было еще интереснее, ее можно подключить к телевизору или купить версию с джойстиком в стиле Денди. Если вы любите игры с пиксельной графикой, эта вам очень понравится.

Цена: 650 рублей

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Походная ложка и другие приборы

Такие разные, но такие крутые гаджеты с AliExpress. Свежая подборка. Походная ложка и другие приборы. Фото.

10 гаджетов с AliExpress, которые стыдно не посоветовать.

Такой гаджет пригодится многим. Особенно тем, кто ходит в походы. А еще может понадобиться офисным работникам, которые не хотят хранить на работе нормальные приборы, но время от времени обедают, не выходя в кафе. Тут есть ложка, вилка, нож, штопор, консервный нож и открывалка для бутылок. Все это аккуратно упаковано в форм-фактор складного ножа.

Цена: 470 рублей

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