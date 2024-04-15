Такими должны быть все зубные щетки, но Soocas Aura только одна: 365 дней на заряде и футляр в подарок

Высокая эффективность электрических зубных щеток в сравнении с ручными моделями неоспорима. Однако и приборы, работающие от аккумулятора, имеют ряд недостатков: они быстро разряжаются, не помещаются в стандартный футляр, а необходимые расходники в виде сменных головок с щетиной стоят неоправданно дорого. Все это заставлять закрыть глаза на эффективность электрической щетки и продолжить пользоваться ручной. Но в случае с Soocas Aura совсем не хочется возвращаться на мануальную модель.

Во-первых, потому что Soocas Aura — недорогая электрическая щетка. Сейчас ее продают на OZON, где можно заказать эту модель, попутно использовав промокод TPSRS13C1800 для дополнительной скидки в размере 800 рублей. Во-вторых, Soocas Aura выделяется как на фоне ручных инструментов для ухода за полостью рта, так и в ряду электрический зубных щеток, где у нее нет или по крайней мере очень мало конкурентов. Ведь какая еще модель будет работать 365 дней на одном заряде?

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Время работы электрической щетки

Soocas Aura работает от встроенного аккумулятора, а потому не требует замены батареек. Причем за счет внушительной АКБ на 2000 мАч в бережном режиме щетка прослужит на одном заряде 365 дней, то есть целы день. А при выборе более высокой мощности ее можно не заряжать на протяжении нескольких месяцев при условии двукратной чистки в течение дня.

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Когда дело дойдет до необходимости зарядки, Soocas Aura сможет восстановить энергию за 6 часов через универсальный порт USB Type-C, защищенный специальными резиновыми прокладками. Поэтому электрическую зубную щетку можно мыть под проточной водой, ведь ее корпус полностью соответствует стандарту влагозащиты IPX8.

Зубная щетка с дорожным футляром

Первое, на что обращаешь внимание после распаковки Soocas Aura — комплект поставки. В коробке с прибором лежит не только зарядный кабель, но и дорожный футляр — очень полезный аксессуар для электрической зубной щетки, ведь она занимает больше места, чем обычная модель.

Дорожный футляр имеет специальный отсек для транспортировки сменной головки, а в комплекте лежит сразу 4 насадки. Все они оснащены щетинами DuPont, которые разделены на несколько зон:

с обеих сторон головки располагаются мягкие щетинки, защищающие десна;

на передней и задней части насадки установлены щетинки с треугольными нитями PEDX для глубокой очистки;

средняя часть головки является зоной отбеливания с ромбовидными нитями, придающими блеск зубам.

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Что особенно интересно: щетинки разработаны с использование технологии выцветания, помогающей понять, когда стоит заменить насадку. Как уверяет производитель, одной головки хватит на 3 месяца эксплуатации при условии двукратной чистки в течение суток.

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Мощная электрическая зубная щетка

Но все-таки главное в зубной щетке — это ее мотор. Soocas Aura оснащена мощным двигателем, создающим 71 520 вибраций в минуту, которые за счет минимального зазора между насадкой и ручкой передаются прямиком на щетинки, вычищающие зубы до блеска (в 15 раз лучше, чем обычная щетка).

В отличие от прочих электрический щеток, Soocas Aura не снижает обороты под давлением. Это значит, что при любом хвате прибор обеспечит максимальную скорость колебаний во благо сохранения высокого уровня эффективности чистки.

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Режимы работы зубной щетки

Если ваши зубы слишком чувствительны, не обязательно использовать Soocas Aura на максимальных оборотах. Электрическая щетка позволяет выбрать скорость работы в зависимости от особенностей полости рта и преследуемой цели. Всего доступно 5 режимов:

Бережный;

Защита десен;

Повседневная чистка;

Отбеливание;

Полировка.

Для переключения режимов используется единственная кнопка на корпусе. При этом нет необходимости выставлять нужную скорость перед каждой чисткой, ведь щетка оснащена интеллектуальным чипом, который запоминает, какой режим был выбран в последний раз.