Теперь меня не беспокоит кошачий запах! Жаль, что только сейчас появился умный туалет AmiCura Cura 1

Каким бы чистоплотным животным ни была кошка, отходы ее жизнедеятельности все равно доставляют массу неудобств. Необходимость вручную чистить лоток и его едкий запах заставляют многих людей отказаться от идеи завести домашнего питомца. Но все это в прошлом. Теперь в магазинах продают автоматические лотки для кошек, и AmiCura Cura 1 — один из лучших примеров умного туалета.

Сейчас на российском маркетплейсе Ozon стоимость AmiCura Cura 1 составляет примерно 26 000 ₽. И это совсем немного, учитывая то, какие возможности предлагает автоматический туалет для кошки по цене недорогого смартфона, который проведет с вами точно меньше времени, чем домашний питомец.

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Чем автоматический туалет для кошки лучше обычного

Главный недостаток обычного кошачьего туалета — необходимость убирать отходы жизнедеятельности домашнего животного вручную. А в случае, если хозяин решит проигнорировать эту не самую приятную процедуру, придется «наслаждаться» едким амбре и «радовать» им своих гостей.

Автоматический лоток для кошек решает обе проблемы. AmiCura Cura 1 оснащен роботизированной рукой, убирающей кошачьи отходы, как только животное покидает туалет. Мусор сбрасывается в специальный пакет, который нужно лишь своевременно выбросить после заполнения, заменив на новый.

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В принципе, то же самое делает любой другой автоматический туалет для кошек. Но почему мой взгляд пал именно на AmiCura Cura 1, чья распродажа сейчас проводится на Ozon?

Почему AmiCura Cura 1 лучше других умных лотков

Дело в том, что прочие автоматические лотки для кошек не являются в полной мере умными. В частности, они не понимают, когда животное находится в туалете, из-за чего ковш срабатывает в неподходящий момент, порой даже ставя под угрозу здоровье пушистика.

AmiCura Cura 1 оснащен целой кучей датчиков и защитной дверью. Туалет для кошки не запустит процесс чистки, если животное будет находиться внутри. Кроме того, AmiCura Cura 1 не пустит пушистого зверя в туалет, пока не закончит уборку, которая длится всего несколько минут.

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Наконец, в отличие от других умных кошачьих лотков, AmiCura Cura 1 выполняет ультрафиолетовую обработку туалета. Это позволяет избежать даже малейшего намека на неприятный запах, благодаря чему в доме постоянно сохраняется ощущение чистоты, будто здесь никогда не ступала пушистая лапа.

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Приложение для умного туалете — еще один плюс AmiCura Cura 1

AmiCura Cura 1 работает от розетки, с помощью электричества от которой туалет выполняет самоочистку и дезинфекцию. Также энергия необходима автоматическому лотку для индикации текущего состояния: например, не пора ли засыпать новую порцию наполнителя или извлечь мешок с отходами. Управление осуществляется кнопками, но от них можно отказаться в пользу мобильного приложения Smart Life.

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Специальная программа для смартфона позволяет управлять настройками туалета для кошки, самостоятельно включая режим самоочистки или дезинфекции. А еще приложение собирает массу интересной статистики. Например, сколько времени питомец проводит внутри туалета. Казалось бы, не более чем забава, но на практике знание подобной информации помогает предупредить возникновение заболеваний, признаком которых являются частые позывы.