Теперь я знаю, какую электрическую зубную щетку купить: 15 режимов и год без зарядки за 1500 рублей

Мы живем в удивительное время, когда даже инструменты поддержания личной гигиены являются умными. Растет ли от этого уровень нашего интеллекта — вопрос дискуссионный. Но с тем, что за счет смарт-устройств жизнь становится более комфортной, спорить невозможно. Взять, например, электрическую зубную щетку Nandme NX7000. Казалось бы, самый обычный аксессуар, единственная задача которого заключается в чистке зубов. Однако она выполняет свою задачу настолько качественно, а ее цена настолько низкая, что невольно задаешься вопросом: почему кто-то до сих пор предпочитает пользоваться обычными щетками?

Зубную щетку Nandme NX7000 можно купить в любой день, но до 26 марта она продается с большим дисконтом, ведь 20-го числа стартовала Великая Китайская распродажа на AliExpress: курс доллара опустился, в корзине появилась автоматическая скидка, да еще и купоны с промокодами подвезли. О том, что нужно сделать для покупки электрической зубной щетки по беспрецедентно низкой цене, мы поговорим позже. А пока посмотрим на Nandme NX7000 и попробуем понять, почему она лучше и даже выгоднее обычных аксессуаров для ухода за полостью рта.

Узнать цену Nandme NX7000

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Какую зубную щетку выбрать

Давайте сразу разберемся, чем электрическая зубная щетка лучше обычной. Два ее главных преимущества — эффективность и удобство. Высокий уровень комфорта достигается за счет отсутствия необходимости делать поступательные движения во рту, а непревзойденное качество выполнения поставленной задачи обусловлено использованием мощного мотора. Кстати, в зубной щетке Nandme NX7000 установлен ультразвуковой двигатель Maglev, совершающий 41 тысячу колебаний в минуту. Руками таких результатов не достичь при всем желании.

Несмотря на мощный двигатель, который, как кажется, должен потреблять много энергии, щетка Nandme NX7000 работает целый год без подзарядки за счет аккумулятора на 2600 мАч. А для восстановления энергии ее нужно подключить к источнику питания через самый распространенный в наше время интерфейс USB Type-C. И да, если вы беспокоитесь о безопасности использования электрического прибора в ванной, то стоит отбросить в сторону все сомнения, ведь зубная щетка Nandme NX7000 защищена от воды по стандарту IPX7.

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Умная зубная щетка

Мощный двигатель — хорошо. Но помимо него важную роль играют функции зубной щетки. Nandme NX7000 поддерживает сразу 5 режимов работы:

чувствительные зубы;

обычная чистка;

отбеливание;

полировка;

уход за деснами.

Вроде бы, разработчики щетки Nandme NX7000 смогли угодить всем. К тому же кнопки, расположенные на корпусе, позволяют не только переключаться между режимами, но и настраивать мощность (доступно 3 уровня). В конечном итоге выбор состоит из 15-ти сценариев использования.

Все возможности Nandme NX7000

Как чистить зубы электрической щеткой

Если вы раньше никогда не пользовались электрическими зубными щетками, то просто обязаны принять во внимание несколько правил чистки зубов:

Нанесите немного пасты на головку щетки. Смочите головку и положите ее в рот. Запустите щетку, предварительно выбрав режим чистки. Держите прибор под углом 45° к десне, не прижимая его, и постепенно двигайтесь от зуба к зубу, уделяя каждому из них 1-2 секунды.

Nandme NX7000 подскажет, когда нужно поменять зону чистки, так как по умолчанию она делает паузы каждые 20 секунд, а всего на выполнение процедуры по уходу за полостью рта отводит 2 минуты. Все достаточно просто, и за пару дней вы почувствуете, насколько комфортнее пользоваться электрической зубной щеткой.

Насадки для электрической зубной щетки

Как часто надо менять зубную щетку? Если мы говорим про обычные аксессуары, то речь идет об одном месяце. За это время щетина изнашивается, из-за чего заметно снижается результат чистки. Поскольку при взаимодействии с электрической зубной щеткой Nandme NX7000 не нужно самостоятельно выполнять резких движений, каждая насадка служит дольше, а именно 3 месяца.

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При этом в зависимости от выбранного комплекта вы получите 2 или 12 сменных насадок. Таким образом, срок службы зубной щетки Nandme NX7000 без покупки дополнительных аксессуаров составит 3 года. Но вы всегда сможете приобрести еще один набор сменных насадок отдельно от самого прибора.

Как получить скидку на покупку электрической зубной щетки

А теперь давайте немного посчитаем. Если обычную щетку за 100 рублей менять каждый месяц, то за 3 года вы потратите 3 600 ₽. Сколько же стоит Nandme NX7000? Купить ультразвуковую щетку с двумя насадками можно за 1 468 ₽, а с 12-ю цена составит 2 031 ₽ по курсу доллара на сегодняшний день. Если заказать сразу два аксессуара в полном комплекте, заплатить придется всего 3 499 ₽.

Купить Nandme NX7000 со скидкой

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