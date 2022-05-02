ТОП-10 гаджетов для дачи с АлиЭкспресс, о которых вы могли не знать

Май — один из самых лучших месяцев в году. Теплая погода наконец дает передохнуть, насладиться отдыхом, а это значит, пора заняться дачным участком, на котором за время отсутствия скопился непочатый край работы. Для работы и отдыха вам пригодятся крутые гаджеты, которых, вероятно, у вас еще нет: сможете обрабатывать урожай, заниматься поливом грядок, отдыхать и даже обезопасите свой дом. Все это мы как раз добавили для вас в нашу подборку: вот вам 10 гаджетов для дачи, которые необходимо купить прямо сейчас, пока сезон только начался!

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Лампочка с датчиком движения

Пожалуй, самый нужный гаджет на любом дачном участке: лампочка с датчиком движения автоматически включится, когда вы будете находиться в 3-5 метрах от нее. У нее широкий угол обнаружения — 120 градусов. Много энергии она тратить не будет, ведь работает не более 1 минуты. На странице продавца обязательно выберите мощность, чтобы было посветлее.

Цена: от 230 рублей

Лампочка с датчиком движения

Мобильный роутер 4G

Когда уезжаешь на дачу, необходимость в мобильном интернете даже возрастает. Особенно непросто тем, у кого сигнал связи оставляет желать лучшего. Вот вам мобильный хотспот, в который достаточно установить сим-карту и запустить раздачу интернета: смело подключайте до 10 пользователей и не переживайте за разряд батареи — тут больше 2000 мА*ч, что позволит гаджету работать как можно дольше.

Цена: 2176 рублей

Мобильный хотспот

Удобный распылитель для масла

Мой друг готовит салат, но все время льет чересчур много масла. Самый простой способ не перебарщивать — использовать распылитель. Так и гости будут сыты, и масла много не потратите. Кстати, можно заказать сразу несколько штук — так дешевле. Сможете добавлять в салаты разные виды масла и заправки.

Цена: 362 рубля

Распылитель для масла

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Датчик влажности воздуха

Дома, на даче, где угодно — важно знать, каким воздухом вы дышите. В жару это вдвойне необходимо — просто используйте датчик влажности воздуха, который также определяет температуру и содержание углекислого газа.

Цена: 1270 рублей

Датчик влажности воздуха

Ручной вентилятор для мангала

Классный гаджет для любителей готовки. Если вы не фанат розжига и предпочитаете готовить мясо без добавления в огонь розжига и других химикатов, просто используйте этот крутой ручной вентилятор! Он заменит вам опахало и специальные жидкости, от которых также можно получить ожоги.

Цена: 392 рубля

Ручной фен для барбекю

Плавающий фонтан на солнечной батарее

Отличное украшение для дачного бассейна — плавающий фонтант на солнечной батарее. В летний день он будет плавать по воде и работать от солнечной энергии. Также его можно просто подключить к шлангу и другому источнику воды, чтобы орошать землю вокруг.

Цена: 800 рублей

Фонтан на солнечной батарее

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Датчик задымления на батарейках

Важный гаджет, без которого точно не обойтись. Он сообщает о задымлении, считывая показатели в течение долгого времени. Если что-то пойдет не так, он обязательно вам сообщит об этом звуковым сигналом. Подойдет не только при готовке на дачной кухне, но и при использовании газа в квартире.

Цена: 1080 рублей

Датчик задымления

Насадка для полива огорода

Если не хотите долго возиться с поливом почвы, то используйте крутую насадку для шланга: сможете поливать в три и больше раз быстрее, чем прежде. Не забудьте выбрать нужную комплектацию на странице продавца!

Цена: 585 рублей

Насадка для шланга

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Насадка для сбора фруктов

Классный гаджет, с помощью которого вы можете не только подрезать плоды урожая, но и подрезать сорняки и другой сухостой. Также насадка пригодится для чистки овощей и фруктов, если под рукой нет ножа.

Цена: 307 рублей

Насадка для сбора урожая

Дешевый повербанк

Портативная зарядка всегда должна быть под рукой. Главный плюс — их дешевизна. Возьмите себе в арсенал вот такой вариант на 5000 мА*ч — не так много, но и не мало для того, чтобы зарядить гаджеты, хранящиеся на даче. Важное преимущество — компактность и цена.

Цена: 390 рублей

Недорогой повербанк