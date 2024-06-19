ТОП-10 отличных товаров с АлиЭкспресс дешевле 100 рублей

И снова пришло время заглянуть на AliExpress – на площадку, которая всегда предлагает что-то интересное и необычное, но при этом его ещё надо найти в ворохе всякого ненужного хлама с низким рейтингом, высокой ценой и очень долгой доставкой. Этим мы и занялись, подбирая для вас лучшие товары с AliExpress. В этой подборке мы, как мы часто делаем, не будем ограничиваться определённой категорией, а выберем товары из разных, но все ограничиваем их ценой в 100 руб. Раньше в таком диапазоне было легко что-то найти, но сейчас это стало намного сложнее. Тем не менее, мы справились. Но, имейте ввиду, что цены актуальны на дату публикации подборки.

Многоразовые беруши в футляре

Здоровый сон – залог хорошего настроения и высокой работоспособности. Вот только выспаться иногда бывает проблематично, особенно если под окном есть оживлённая дорога или другие шумные объекты. Тут отлично подойдут беруши, которые можно вставить в уши, и станет намного тише. Также они пригодятся в дороге, если вы хотите поспать в поезде или самолёте. Эти беруши продаются в удобном футляре, чтобы их можно было использовать несколько раз. Ведь бросать их в сумку – не самая хорошая идея, так как в любой сумке будет грязно, и тащить эту грязь в уши не стоит. С футляром вы будете защищены от этой проблемы.

Цена: 60 рублей

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Бутылочки с распылителем

Топовые товары с AliExpress, которые не стыдно посоветовать.

Когда надо перелить какую-то жидкость, чтобы взять её с собой, например, антисептик, гигиеническое средство или жидкость для обработки чего-либо в автомобиле, брать с собой большую банку не очень удобно. Эти маленькие баночки выпускаются в объеме 20, 30, 50 и 100 мл, а перелить в них можно любую негустую жидкость. Баллончик надёжно закрывается колпачком, а под ним будет распылитель. Я пользуюсь такими баночками, чтобы наливать в них антисептик и всегда держать немного в каждой сумке.

Цена: 70 рублей

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Компактный диспенсер для духов

Этот диспенсер тоже подойдёт для того, чтобы взять с собой жидкость, но только одну конкретную — духи или туалетную воду. Он выпускается в двух вариантах: на 5 и 8 миллилитров, чтобы вы всегда могли взять с собой именно нужное количество парфюма. Для заправки нужно снять распылитель с основного флакона, вставить трубочку снизу в этот распылитель и нажать столько раз, сколько вам будет нужно. То есть вам не придётся разбирать флакон с основной туалетной водой для того, чтобы наполнить этот диспенсер. Это идеальный вариант, если вы едете в отпуск и хотите взять с собой немного парфюма, а не тащить с собой флакон на 50 или 100 мл.

Цена: 60 рублей

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Чехол для пульта от телевизора

Что купить на AliExpress. Крутые товары, которые стоит выбрать с первого взгляда

Пульт от телевизора, особенно если он используется на кухне, часто загрязняется. Если раньше их оберегали и клали в полиэтиленовые пакеты, потому что это была просто дорогая вещь, то сейчас вы просто сэкономите себе время на очистке пульта от жирных пятен и других загрязнений. Можно долго смеяться над противостоянием тех, кто клеит плёнки на телефон и убирает пульт в полиэтиленовые пакеты, но такой аксессуар действительно незаменим. Работает он очень просто — кладёте в него пульт, загибаете хвостик и нагреваете обычным феном. Термоусадочный полиэтилен обтягивает пульт, а хвостик с обратной стороны фиксируете небольшим кусочком скотча. Так пульт и выглядеть будет опрятно, и будет защищен. В наборе несколько чехлов, а выпускаются они разного размера. Выбирайте тот, который чуть больше размера вашего пульта.

Цена: от 40 рублей

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Инструменты для разборки салона автомобиля

Салон современного автомобиля, как правило, собирается на заклёпках или так называемых пистонах. Они просто вбиваются сквозь обшивку в соответствующие отверстия, а для того, чтобы их вытащить, нужен специальный инструмент в виде небольшого пластикового гвоздодёра. В этот набор входят все необходимые инструменты для того, чтобы разобрать внутреннюю часть салона автомобиля. Есть даже отдельные инструменты для отковыривания крупных элементов отделки. Если вы любите поковыряться в машине или вам нужно что-то сделать, стоит иметь про запас такой набор. Кроме этого, пользоваться им можно и в других местах, например, для того, чтобы извлечь клавиши из клавиатуры или сделать что-то по дому.

Цена: 45 рублей

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Влагостойкая двусторонняя клейкая лента

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Двухсторонний скотч давно стал нормой в каждом доме, на него крепят все что угодно. Но обычный двусторонний скотч тонкий и не всегда удобен, особенно когда надо что-то приклеить в помещении с повышенной влажностью или прямым попаданием воды. Эта лента имеет толстую основу, благодаря которой нивелируются неровности, поэтому на неё можно приклеить большое количество вещей практически на любую поверхность. Кроме этого, она не боится воды. Я клеил на неё гарнитуру на мотошлем и микрофон внутри него, около рта, где от постоянного выдыхания воздуха образуется повышенная влажность, и обычный двусторонний скотч отвалился буквально через пару поездок. Сама гарнитура с внешней стороны шлема держится уже несколько лет, несмотря на периодические попадания под дождь.

Цена: 50 рублей

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Дорожный набор для столовых приборов

На пикнике или в дороге всегда нужны столовые приборы. Носить с собой обычные нож, вилку и ложку в пакете неудобно. Складные варианты тоже часто являются или громоздкими, или неудобно лежат в руке. Этот набор представляет из себя чехол для обычных столовых приборов. Достал, попользовался, сполоснул, убрал — это все, что от вас потребуется. Зато даже Доширак в плацкарте вы будете есть с комфортом. Еще раз, вы получите ТОЛЬКО ФУТЛЯР!

Цена: 50 рублей

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Кейсы для хранения мелочей

Крутые, но безумно полезные мелочи с АлиЭкспресс, которые можно купить по цене чашки кофе.

Когда вам нужно разложить разные мелкие вещи, например, что-то для рыбалки, для рукоделия, для шитья или тому подобное, нужен пластиковый бокс с перегородками. В этом предложении есть несколько вариантов разного размера и с разным внутренним содержанием. Все кейсы закрываются на надёжную сдвижную защелку. Благодаря этому их можно просто убирать в сумку, и содержимое не рассыпется. На выбор есть разные размеры, чтобы вы могли подобрать тот, который нужен именно вам.

Цена: от 50 рублей

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Вечный календарь в виде брелока

Вы, наверняка, слышали про такое понятие, как «вечный календарь». Это такая штука, которую ты настраиваешь сам, и, благодаря этому, она работает действительно вечно. Это то же самое, но в виде брелока. Сам брелок круглый, и в соответствующих окошках вы можете выставить дату. А кроме того, что это функциональный предмет, он ещё и красивый. То есть ваши ключи будет украшать почти настоящий механизм, хоть и с ручным приводом. Есть отдельная версия, в которой сбоку добавлена открывалка, что делает брелок ещё более функциональным.

Цена: 70 рублей

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Крючок для сумок в машину

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Вышли из супермаркета, выкладываете продукты в машину, а после этого на торможении все они рассыпаются по багажнику или салону. Знакомая картина? В некоторых машинах в багажнике уже есть отдельные крючки для сумок, но если их нет или багажник заполнен, повесить сумки можно в салоне. Такой крючок перекидывается через опору под подголовником и выдерживает довольно большой вес. На него можно повесить пакет с продуктами, сумку, портфель или даже короткую куртку.

Цена: 90 рублей (включая доставку)

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