ТОП-5 хороших, но недорогих наушников 2022 года

Хорошие наушники не обязательно должны быть дорогими. Да, вы правильно прочитали! Лучшие дешевые беспроводные наушники сочетают в себе все важные функции, которые можно найти в дорогих наушниках, но без шокирующей цены. Я не говорю, что и звучать они будут так же, но часто разница не такая большая или просто незаметна многим пользователям. Поддержка аудио высокого разрешения, ANC, длительное время автономной работы, высокий комфорт и отличный звук — вот некоторые из тех вещей, которые отличают дорогие наушники от дешевых, но когда разница в качестве не очень большая, а цена отличается в несколько раз, становится понятно, зачем нужны более дешевые модели.

Anker Soundcore Life Q30 — недорогие наушники с шумодавом

Anker многое сделала правильно, выпуская Soundcore Life Q30. Несмотря на то, что они продаются по довольно доступной цене, они не экономят на важнейших аспектах наушников. Наушники отличаются хорошим качеством сборки, сбалансированным звуком, батареей приличного размера и Bluetooth 5.0.

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Самое главное, они поставляются с гибридной технологией ANC, которая предлагает несколько режимов. Благодаря поддержке многоточечного подключения вы даже можете создать подключение к двум устройствам одновременно. А поддержка звука Hi-Res в сочетании со встроенным эквалайзером позволит вам наслаждаться любимыми мелодиями с превосходным уровнем детализации!

Характеристика Значение Срок службы батареи до 60 часов Система активного шумоподавления Да Быстрая зарядка Да Связь NFC, Bluetooth и AUX Защита от воды Да

Jabra Elite 45h — красивые беспроводные наушники

Кто сказал, что бюджетные наушники должны выглядеть плохо? Jabra про это ничего не слышала. Взгляните, например, на Elite 45h. Без сомнения, это самые стильные наушники в этом бюджете. Но дизайн — не единственный фактор, который делает их достойными внимания.

Качество звука Jabra Elite 45h является лучшим в своем классе. Вы сможете услышать каждую деталь аудио, а качество их сборки и удобство посадки приятно вас поразит. Благодаря ей вы можете буквально мотать головой и наушники никуда не денутся. И давайте не будем забывать, что у наушников также отличное время автономной работы!

Характеристика Значение Срок службы батареи до 50 часов Система активного шумоподавления Нет Быстрая зарядка Да Связь Bluetooth 5.0 Защита от воды Нет

Edifier W820NB – хороший звук в недорогих наушниках

Возможно, вы знаете Edifier благодаря ее легендарным компьютерным и полочным колонкам. И хотя они не так известны наушниками, у нее есть отличные предложения в этом сегменте. W820NB является хорошим примером этого — наушники с великолепным внешним видом и хорошим звуком.

Одной из главных особенностей этих наушников действительно является звук. Edifier всегда уделяла этому много внимания в своих наушниках. Вы можете ожидать того же и от этих. Благодаря чистому звуку вы можете наслаждаться любимыми мелодиями, а поддержка звука Hi-Res еще больше улучшит ваши впечатления от прослушивания музыки.

Характеристика Значение Срок службы батареи до 40 часов Система активного шумоподавления Да Быстрая зарядка Да Связь Bluetooth 5.0 Защита от воды Нет

OneOdio A30 — дешевые наушники для общения

Возможно, вы раньше даже и не слышали об OneOdio. Тем не менее, она довольно известна в категории проводных наушников. Но это не значит, что ее беспроводные наушники плохие. Например, A30 — отличный выбор для общения с людьми. Они поставляются с микрофонами CVC 8.0 и технологией шумоподавления.

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Благодаря этому модель может обеспечить превосходное качество связи в шумной обстановке. Но это еще не все. OneOdio A30 также имеет систему активного шумоподавления. Правда, для звонков ее можно было сделать и получше. Наушники также имеют круглый и удобный дизайн и достойные внимания звуковые характеристики почти во всех диапазонах частот.

Характеристика Значение Срок службы батареи До 25 часов Система активного шумоподавления Да Быстрая зарядка Да Связь Bluetooth 5.0 и AUX Защита от воды Нет

JBL TUNE 760NC — легкие и удобные наушники

JBL снова сделала это с Tune 760NC! Это самые легкие и удобные наушники, которые вы можете получить в данной ценовой категории. Не говоря уже о складной конструкции. Это означает, что вы можете легко носить их с собой в рюкзаке.

Кроме того, 760NC предлагают отличную производительность ANC, чтобы их можно было использовать на ежедневной основе. Да и качество звука у бренда, который десятки лет специализируется на звуке, просто не может быть плохим. Есть даже его фирменные черты с упором на низкие частоты.

Тот факт, что наушники легкие, не означает, что JBL экономит на качестве сборки! Просто компания выбрала высококачественные материалы. Таким образом, вы можете ожидать, что 760NC будет работать в течение длительного времени без каких-либо проблем.

Характеристика Значение Срок службы батареи До 50 часов Система активного шумоподавления Да Быстрая зарядка Да Связь Bluetooth 5.0 и AUX Защита от воды Только от пота и капель

Можно ли купить хорошие наушники дешево

Вам не нужно много тратить, чтобы получить одни из хороших Bluetooth наушников. Да, вы не сможете насладиться большинством наворотов, которые поставляются с высококачественными моделями. Но беспроводные наушники, о которых я говорил выше, отвечают многим требованиям. И я думаю, у вас не будет к ним претензий! Особенно, если сравнивать их цену с кратно более дорогими моделями.

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