ТОП-5 хороших, но недорогих наушников 2022 года

Компания Nothing выпустила TWS-наушники Ear 1 в прошлом году. Это стало первым продуктом стартапа. Однако это не стало первым продуктом компании и на наушниках она не остановилась. Дальше, предсказуемо, последовал телефон, которым стал Nothing Phone. Но сейчас компания пошла еще дальше, выпустив наушники в новом формате и назвав их Nothing Ear Stick. Звучит забавно, но в переводе на русский язык это означает ”ушная палочка”, что добавляет определенного комизма ситуации. Давайте посмотрим, что мы знаем об этом продукте, ведь его уже показали официально.